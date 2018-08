Ile zarabiają dziennikarze. Analiza danych za rok 2018

20.08.2018 Rynek medialny

BARD

Jaka jest mediana płac na stanowisku dziennikarza i od czego zależy wysokość wynagrodzenia? Na jakie dodatkowe benefity może liczyć osoba zatrudniona w redakcji? Sprawdziliśmy aktualne dane, publikowane przez największe polskie portale rekrutacyjne.

3995 zł brutto miesięcznie według Wynagrodzenia.pl

według Wynagrodzenia.pl 4200 zł brutto miesięcznie według Pracuj.pl

25% dziennikarzy zarabia poniżej 2857 zł brutto miesięcznie

brutto miesięcznie zarobki połowy dziennikarzy mieszczą się w przedziale 2857 - 5495 zł brutto miesięcznie

brutto miesięcznie 25% dziennikarzy otrzymuje pensje wyższe niż 5495 zł brutto miesięcznie

45% - służbowy telefon komórkowy

- służbowy telefon komórkowy 32% - komputer przenośny

- komputer przenośny 27% - służbowy telefon komórkowy do celów prywatnych

- służbowy telefon komórkowy do celów prywatnych 27% - możliwość pracy zdalnej

- możliwość pracy zdalnej 18% - prywatna opieka medyczna

- prywatna opieka medyczna 16% - dofinansowanie zajęć sportowych

- dofinansowanie zajęć sportowych 13% - bony towarowe

Ile zarabiają freelancerzy

najwięcej osób, bo blisko 2/3 badanych zarabia do 2 tys. zł miesięcznie netto,

14,5 proc. freelancerów pomiędzy 2 a 3 tys. zł

co piąty respondent otrzymuje na rękę ponad 3 tys. zł miesięcznie,

w tym blisko co dziesiąty (8,1 proc.) zarabia ponad 5 tys. zł miesięcznie netto.

Informacje na temat wynagrodzeń na wybranych stanowiskach regularnie aktualizują dwa portale: Pracuj.pl i należący do firmy Sedlak&Sedlak serwis Wynagrodenia.pl. Podawana przez oba źródła mediana płacy brutto jest porównywalna i wynosi:Różnica wynika z innych baz danych, którymi dysponują obie instytucje. Pierwsza kwota szacowana jest na podstawie ankiet 396 dziennikarzy i dotyczy stycznia 2018. Druga również pochodzi z ankiet dziennikarzy, jednak Pracuj.pl nie podaje szczegółów na temat wielkości próby i okresu badania.Nie ulega jednak wątpliwości, że mediana dziennikarskich zarobków jest wyraźnie niższa, niż podawana przez Główny Urząd Statystyczny wartość średniej płacy w Polsce. W pierwszym kwartale 2018 roku było to 4623 złotych brutto.Rozkład płac w branży dziennikarskiej, według portalu Wynagrodzenia.pl wygląda następująco:W kwotach tych uwzględnione są już premie i dodatki finansowe. Jednak nie tylko na pieniądze liczyć mogą osoby pracujące w polskich mediach. Z analizy raportów obu firm rekrutacyjnych wynika, że najpopularniejsze pozapłacowe benefity to:Płace i benefity różnią się w zależności od stażu pracy dziennikarza, wielkości redakcji, w jakiej jest zatrudniony oraz miejscowości, w jakiej pracuje. Wpływ może mieć też poziom wykształcenia oraz kapitał wydawcy.Jak płace dziennikarzy wyglądają na tle freelancerów, którzy również parają się tworzeniem treści? Dane na temat zarobków wolnych strzelców opublikował wiosną 2018 roku portal Useme.eu. Wynika z nich, że w Polsce liczba freelancerów, którzy utrzymują się tylko i wyłącznie z bycia wolnym strzelcem to około 100 tysięcy.Aż 42% badanych wolnych strzelców zadeklarowało, że są w stanie wyjechać na dwutygodniowy urlop. 23,7% jednak przyznaje, że udaje im się zorganizować co najwyżej weekendowe wypady lub nigdzie nie wyjeżdżają.***Zobacz aktualne oferty pracy dla dziennikarzy i propozycje współpracy dla freelancerów . Blogerzy i influencerzy w mediach społecznościowych mogą również zarabiać dzięki programom afiliacyjnym