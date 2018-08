27.08.2018 Marketing i PR

O czym warto pamiętać, gdy chcemy podjąć współpracę z agencją SEO

WP

Wysokie pozycje w wyszukiwarkach są niezbędnym elementem przetrwania w internecie. Nie każda firma może pozwolić sobie na wewnętrzny dział SEO, dlatego wiele biznesów decyduje się na podjęcie współpracy z agencją oferującą usługi z tego sektora. Niestety, między klientami a agencjami SEO często dochodzi do nieporozumień. O czym zatem powinni pamiętać ci pierwsi, by ich uniknąć?

fot. nprofit.net



Zostawmy pozycjonowanie ekspertom

Po pierwsze, warto pamiętać, że klient nie powinien samodzielnie zabierać się za działania związane z pozycjonowaniem. Wiele firm, którym zależy na szybkim uzyskaniu dobrych wyników postanawia „na własną rękę” wprowadzać inwazyjne taktyki, które powodują szybki wzrost pozycji... i równie szybki spadek. Wyszukiwarki nakładają na stosujące takie praktyki witryny manualne kary, które utrudniają uzyskanie wzrostu pozycji przez długi czas.



Samo pozycjonowanie nie sprzedaje

Wiele firm korzystających z usług agencji SEO jest zawiedziona, że uzyskanie wysokich pozycji niekoniecznie przekłada się na znaczny wzrost sprzedaży. Należy jednak zrozumieć, że na konwersję wpływa również wiele innych czynników.



REKLAMA



Jednym z nich jest siła marki. Skuteczne pozycjonowanie rzeczywiście zwiększa widoczność strony, ale gdy użytkownik zobaczy sklepy z TOP10 na dane słowo kluczowe, na pewno chętniej wybierze ten, który najbardziej pozytywnie mu się kojarzy. Dlatego zanim nie wyrobimy sobie solidnej marki, w dalszym ciągu będziemy przegrywać z bardziej znaną konkurencją. Sposoby na osiągnięcie tego celu to już jednak temat na osobny artykuł.



Warto też wspomnieć, że pozycjonowanie nie jest jedynym kanałem marketingowym, z którego warto korzystać promując biznes w internecie. Istnieje bowiem naprawdę ogromna ilość sposobów na internetowy marketing, które konkurencja wykorzystuje już od dawna! Po prostu nie da się przetrwać na współczesnym rynku, ignorując ten fakt. Warto pamiętać, że nawet kanał marketingowy, który sam w sobie nie daje konwersji, może pozytywnie wpływać na skuteczność pozostałych. Dlatego zróżnicowanie działań marketingowych prawie zawsze się opłaca!



Pozycjonowanie wymaga czasu

Wspomnieliśmy już powyżej o inwazyjnych praktykach, które na dłuższą metę negatywnie wpływają na rezultaty pozycjonowania. Ich stosowanie jest wynikiem braku cierpliwości – a skuteczne pozycjonowanie wymaga jej sporo. Jeżeli działania związane z pozycjonowaniem mają zostać przeprowadzone rzetelnie, nie można nastawiać się na oszałamiające efekty w ciągu pierwszych kilku miesięcy, nie mówiąc już o tygodniach. Agencje SEO, które obiecują takie „gruszki na wierzbie”, nie należą raczej do najbardziej uczciwych.



Należy się też liczyć z tym, że jeżeli witryna zdążyła już zastosować techniki SEO niemile widziane przez wyszukiwarkę, uzyskanie dobrych efektów może zająć jeszcze dłużej. O ile bowiem nowo zatrudniona agencja jest rzetelna, pierwszym etapem jej działania będzie „posprzątanie bałaganu” po wcześniejszych działaniach.



W przygotowaniu artykułu pomocy udzieliła witryna internetowa Po pierwsze, warto pamiętać, że klient nie powinien samodzielnie zabierać się za działania związane z pozycjonowaniem. Wiele firm, którym zależy na szybkim uzyskaniu dobrych wyników postanawia „na własną rękę” wprowadzać inwazyjne taktyki, które powodują szybki wzrost pozycji... i równie szybki spadek. Wyszukiwarki nakładają na stosujące takie praktyki witryny manualne kary, które utrudniają uzyskanie wzrostu pozycji przez długi czas.Wiele firm korzystających z usług agencji SEO jest zawiedziona, że uzyskanie wysokich pozycji niekoniecznie przekłada się na znaczny wzrost sprzedaży. Należy jednak zrozumieć, że na konwersję wpływa również wiele innych czynników.Jednym z nich jest siła marki. Skuteczne pozycjonowanie rzeczywiście zwiększa widoczność strony, ale gdy użytkownik zobaczy sklepy z TOP10 na dane słowo kluczowe, na pewno chętniej wybierze ten, który najbardziej pozytywnie mu się kojarzy. Dlatego zanim nie wyrobimy sobie solidnej marki, w dalszym ciągu będziemy przegrywać z bardziej znaną konkurencją. Sposoby na osiągnięcie tego celu to już jednak temat na osobny artykuł.Warto też wspomnieć, że pozycjonowanie nie jest jedynym kanałem marketingowym, z którego warto korzystać promując biznes w internecie. Istnieje bowiem naprawdę ogromna ilość sposobów na internetowy marketing, które konkurencja wykorzystuje już od dawna! Po prostu nie da się przetrwać na współczesnym rynku, ignorując ten fakt. Warto pamiętać, że nawet kanał marketingowy, który sam w sobie nie daje konwersji, może pozytywnie wpływać na skuteczność pozostałych. Dlatego zróżnicowanie działań marketingowych prawie zawsze się opłaca!Wspomnieliśmy już powyżej o inwazyjnych praktykach, które na dłuższą metę negatywnie wpływają na rezultaty pozycjonowania. Ich stosowanie jest wynikiem braku cierpliwości – a skuteczne pozycjonowanie wymaga jej sporo. Jeżeli działania związane z pozycjonowaniem mają zostać przeprowadzone rzetelnie, nie można nastawiać się na oszałamiające efekty w ciągu pierwszych kilku miesięcy, nie mówiąc już o tygodniach. Agencje SEO, które obiecują takie „gruszki na wierzbie”, nie należą raczej do najbardziej uczciwych.Należy się też liczyć z tym, że jeżeli witryna zdążyła już zastosować techniki SEO niemile widziane przez wyszukiwarkę, uzyskanie dobrych efektów może zająć jeszcze dłużej. O ile bowiem nowo zatrudniona agencja jest rzetelna, pierwszym etapem jej działania będzie „posprzątanie bałaganu” po wcześniejszych działaniach.W przygotowaniu artykułu pomocy udzieliła witryna internetowa nprofit.net/pl

REKLAMA



PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

Diana Polska

Podczas planowania kampanii DOOH należy przede wszystkim skupić się na grupie docelowej, a dokładniej na jej potrzebach i zainteresowaniach. Konsumenci chcą, aby przekaz w formie digital signage był dopasowany do ich potrzeb i przynosił wymierne korzyści.

brandglow.pl

Właściwie opracowana strategia marketingowa to klucz do sukcesu każdej firmy zarówno małej, jak i dużej. Jest to bowiem praktyczne narzędzie, które pozwala nam na ustalenie spójnego planu działania, określenia mocnych oraz słabych stron przedsiębiorstwa oraz sprecyzowania, kim są odbiorcy naszych produktów oraz usług. [artykuł sponsorowany]

Bartłomiej Dwornik

Reklamy podnoszą atrakcyjność programów telewizyjnych - wynika z badań Harvard Business Review Polska. Widzowie są skłonni więcej zapłacić za te audycje, które widzieli z przerwami reklamowymi.

Sebastian Lipka

Mark Zuckerberg i jego zespół zadbali nie tylko o przyrost nowych użytkowników, ale też o to, aby mogli oni korzystać z coraz bardziej nowoczesnych rozwiązań i być z Facebookiem przez cały czas. Równie dobrze można powiedzieć, że ci nowi użytkownicy przyszli właśnie ze względu na ten nieustanny rozwój.

Emilia Klepacka

Rich media angażują odbiorców na dłużej, przez co zasadniczo wpływają na postrzeganie i odbiór reklamy. Wykorzystanie tego potencjału wciąż jednak nie jest powszechne.

Szymon Frączek

Publikacja sponsorowanych wpisów, otrzymywanie darmowych produktów, dostęp do zamkniętych wydarzeń - to tylko kilka korzyści bycia influencerem. Coraz więcej influencerów decyduje się nawet porzucić pracę i rozwijać markę osobistą, ale jak to zrobić?

Web Lider

Każdy fachowiec budowlany popija piwo w pracy, każdy kierowca autobusu celowo ucieka przed biegnącymi, spóźnionymi pasażerami, każda księgowa będzie mieć do ciebie pretensje, że w ogóle śmiesz jej przerywać. Znacie te wszystkie gombrowiczowskie „gęby”? Obalimy teraz kilka z nich, dotyczących pracy w agencji interaktywnej.

więcej w dziale: Marketing i PR