10.09.2018 Historia mediów

Fox News Channel. Historia telewizyjnego tabloidu Ruperta Murdocha

Małgorzata Dwornik

Kiedy pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku pojawił się kanał informacyjny Fox News Channel mało kto wiedział, że 77 lat wcześniej, 4 października 1919 roku, dyrektor generalny wczesnej wytwórni Fox Film Corporation Winfield Sheehan wraz dyrektorem Donem Hancockiem uruchomili pierwsze wiadomości FOX. Obiecali widzom uczciwość, bezstronność, przedsiębiorczość i rozrywkę. Co na to Rupert Murdoch właściciel “nowego" Foxa?

fot. Alex Kroke/CC4.0/Wikimedia



News Limited. W kilka lat rozbudował schedę po ojcu i ugruntował swoją pozycję jako wydawcy. Nabył podmiejskie gazety w Nowej Południowej Walii, Queensland, Victorii, w tym tabloid z Sydney „Daily Mirror” . W 1964 roku Murdoch uruchomił The Australian, który był pierwszym narodowym dziennikiem. Dzięki niemu zdobył szacunek i polityczny autorytet. Kiedy w 1972 roku kupił tabloid The Daily Telegraph okrzyknięto go australijskim potentatem medialnym. Postanowił zatem ruszyć na podbój “obcych rynków”. Zaczął od Wielkiej Brytanii.



Jeszcze w 1969 roku przejął niedzielny dodatek do The Sun - News of the World i doprowadził go do najwyższej lokaty w rankingu a w 1981 roku stał się właścicielem San Antonio Express - News. W niedługim czasie stworzył od podstaw tabloid Star. Trzy lata później, w 1976 roku kupił New York Post. Jego imperium nabierało kształtu.



Do tej pory budował świat gazet, więc dlaczego nie poszerzyć zakresu działalności? Co jest najnowocześniejszym nośnikiem wiadomości? Oczywiście telewizja. Więc na początku 1985 roku przyjął obywatelstwo amerykańskie, bo taki był warunek posiadania stacji telewizyjnej i ruszył do boju.



The Late Show, czyli klapa na początek

W tym samym roku w maju, nabył Murdoch sześć stacji telewizyjnych w największych dziesięciu miastach, w tym w Nowym Jorku, Los Angeles, Dallas i Waszyngtonie, należące do Metromedia. W lipcu był już właścicielem 50% udziałów w Fox Philmed Entertainment, firmie macierzystej 20th Century Fox Film Corporation i zapowiedział powstanie czwartej sieci telewizyjnej konkurencyjnej dla ABC, Fox Broadcasting Company.



Stacja rozpoczęła nadawanie 9 października 1986 roku o godzinie 23:00 (to czas największej oglądalności). Programem inauguracyjnym był talk show The Late Show z Joan Rivers, jako gospodynią. Niestety, nie był to hit jak oczekiwał Murdoch i dość szybko na tym tle wywiązał się konflikt z prowadzącą. Trzeba było zrewidować decyzję co do programu, zwłaszcza że wiele podległych mu stacji nie chciało go emitować. Zmieniono godziny nadawania i prowadzącego.



11 grudnia 1987 zastąpiono nieudany program kolejnym talk show - The Wilton North Report z Arsenio Hallem. Niestety i ta pozycja poniosła klęskę. Trochę lepszą oglądalność miały seriale Married... with Children (w Polsce emitowany jako "Świat według Bundych") czy Werewolf, ale ogólne notowania stacji nie były zadowalające. Murdoch nie poddawał się. Z roku na rok poszerzał zakres programów i czas ich nadawania. Mając do dyspozycji legendarną wytwórnię filmową wiedział, że musi działać na innym polu, jeśli chce pokonać konkurencję.



Parada hitów, czyli Beverly Hills, The Simpsons i NFL

Na początku lat dziewięćdziesiątych pojawiły się w Fox programy i seriale skierowane do młodszego widza. Kiedy pozostała trójka skupiła się na starszym odbiorcy, Murdoch zaczął emisję Beverly Hills, 90210, serialu dla młodzieży i kreskówki The Simpsons. Pozycje szybko osiągnęły wielką popularność. Dobrym startem do rywalizacji okazał się pomysł emisji na żywo w styczniu 1992 roku jednego z odcinków serialu komediowego In Living Color autorstwa Keenego Ivory Wayansa. Ocena stacji bardzo podskoczyła.



18 grudnia 1993 roku Murdoch podpisał kontrakt Fox z NFL na regularne transmisje sezonowych meczów i play off z National Football Conference, co też bardzo podniosło prestiż stacji. Latem 1994 roku Fox i Savoy Pictures, spółka joint venture która została założona w marcu tego roku, kupuje cztery stacje od Burnham Broadcasting wraz z ich programami lokalnymi. Murdoch postanowił to wykorzystać i poszerzył ten dział a Fox dzięki temu zakupowi dogonił wreszcie “wielką trójkę”.



Rupert Murdoch, choć zadowolony z sukcesu czuł jednak niedosyt. Seriale, filmy czy talk showy to jedna sekcja ale ciągle brakowało mu takiego “prawdziwego i mocnego”działu informacyjnego. Każda stacja, którą kupił miała swoje wiadomości ale jemu chodziło o coś “wielkiego i spektakularnego” jak 24-godzinny kanał informacyjny Europe w Sky News.



Będąc w Londynie Murdoch poznał Andrew Neila, Szkota, reportera i redaktora The Economist a potem prezesa Sky TV. W 1995 roku złożył mu ofertę współpracy. Neil przyleciał do USA. Panowie po kilku poważnych rozmowach doszli do porozumienia i pomysłu stworzenia godzinnego programu informacyjnego z Judith Regan jako prezenterką. Ich program miał być konkurencją dla



Godzina to za mało. Potrzebny cały kanał

W lutym 1996 roku, pracę w America`s Talking, kanale słynącym głównie z rozmów politycznych i ekonomicznych, zakończył Roger Ailes,konsultant medialny prezydentów Richarda Nixona, Ronalda Reagana i George`a HW Busha. Murdoch natychmiast wykonał telefon do niego z propozycją stworzenia programu informacyjnego na dużą skalę. Ailes ofertę przyjął. Neil miał pierwotnie obawy co do osoby konsultanta ale szybko zmienił zdanie. Ailes okazał się kopalnią pomysłów i szybo trójka zainteresowanych doszła do wniosku, że godzinny program to nie dla nich. Oni muszą mieć cały kanał. Tak narodziła się idea Fox News Channel.



William Fox, producent filmowy węgierskiego pochodzenia zapoczątkował wielką korporację z jego nazwiskiem w tytule. Swoje studio filmowe założył w 1915 roku a 28 grudnia 1934 roku doprowadził do fuzji swojej firmy Fox Office Attractions Company i studia filmowego założonego w 1930 roku przez producenta filmowego Josepha Schencka i reżysera Darryla F. Zanucka - 20th Century Pictures. Powstało wtedy 20th Century Fox i był to początek wielkiego przedsiębiorstwa medialnego, dziś z Rupertem Murdochem w roli głównej. Nikogo zatem nie dziwiła nazwa nowego kanału. Fox to dzisiaj już nie tylko nazwisko ale marka.



W 1996 roku Roger Ailes stanął przed nie lada wyzwaniem. Przez 5 miesięcy pracował po 14 godzin dziennie i po fazie testów 7 października ruszył inauguracyjny program Fox News Channel. Wywiady, z paskiem informacyjnym, o gościach i prowadzących u dołu ekranu, wiadomości i talk show. Pierwszego wieczoru wyemitowano:



The Schneider Report, flagowy serwis informacyjny z Mike’m Schneiderem jako prowadzącym

Fox on Politics i Fox on Crime, 20 minutowe bloki na tematy polityczne i kryminalne

The O`Reilly Report, talk show na tematy bieżące i polityczne. Jego gospodarzem był Bill O`Reilly. Po pewnym czasie zmieniono jego nazwę na The O`Reilly Factor

The Crier Report, autorski talk show Catherine Crier

Hannity (późniejszy Hannity & Colmes), rozmowy polityczne Seana Hannity

Roger Ailes, który został dyrektorem generalnym kanału, zadbał również o wrażenia artystyczne, Kolorowa grafika gościła we wszystkich programach i przyciągała uwagę. Od początku miał też kanał swoje motto: Fair and Balanced(sprawiedliwy i zrównoważony), który funkcjonował samodzielnie do 2017 roku.



Bojkot w Nowym Jorku

W dniu premiery Fox News dotarł do blisko 17 milionów domostw w wielu miastach i miasteczkach, oprócz Nowego Jorku i Los Angeles. W Nowym Jorku program inauguracyjny mogło obejrzeć tylko 400000 abonentów Cablevision Systems na Bronxie i Brooklynie, bo pozostali właściciele telewizji kablowych postanowili zbojkotować nowy kanał. Jednak każdy kto chciał zobaczyć tę nowość mógł to zrobić na rogu ulic 48th Street i Avenue of the Americas, gdzie przez oszklone witryny można było oglądać główne studio FNC. Ta sytuacja szybko uległa zmianie i kanał pojawił się prawie we wszystkich “kablówkach”.



Fox News spotkał się z zainteresowaniem odbiorców. Ailes, Murdoch i Neil zaczęli “kuć żelazo póki gorące”. Szybko pojawiły się kolejne pozycje, które przyciągały nowe rzesze telewidzów.



Fox News Alert (1996), krótkie informacje o ważnych wydarzeniach, które przerywały podstawowy program

The Edge (1996) z Paulą Zahn , oryginalne wywiady z zaproszonymi gośćmi

Your World with Neil Cavuto (1996),program biznesowy

Fox Magazine (1997), cotygodniowy program z komentarzami omawiający ważne wydarzenia z poprzedniego tygodnia. Gospodarzem i prowadzącym była Laurie Dhue

Fox & Friends (1998), poranny program informacyjny

Drudge (1998), autorski program Matta Drudge

Nie obce były stacji tematy religijne czy medyczne. Fox on Religion i Fox on Medicine, pozwalały na bezpośredni kontakt z odbiorcą. Telewidzowie mogli zadawać nurtujące ich pytania w trakcie trwania programu. Ailes i Murdoch postawili na w miarę młody personel, który miał za zadanie stosowanie w praktyce sloganu Fair and Balanced. Odpowiedzialność za to i za ogólnie sprawy informacyjne ponosił John Moody, były zagraniczny korespondent The Times, którego Ailes sprowadził z Londynu i powierzył stanowisko zastępcy redaktora naczelnego w redakcji Wiadomości.



Od samego początku FNC wzbudzała różnorodne emocje. Jedni oglądali tylko ten kanał i chwalili, inni krytykowali i mówili, że jest nieobiektywny. Było i jest w tym trochę prawdy. Fox News to telewizja, która otwarcie głosiła i głosi swoje poglądy a zatem obiektywizm kuleje. Popierała i popiera republikanów w przeciwieństwie do innych stacji, które są bardziej liberalne i lewicowe i ma duże wsparcie widzów. W 2000 roku podczas wyborów prezydenckich oglądalność kanału wzrosła o 440%. 56 milionów gospodarstw domowych na terenie całego kraju odbierało ten przekaz.



Ojczyzna pasków informacyjnych

Jak zawsze przy newralgicznych wydarzeniach oglądalność programów informacyjnych wzrasta. Tak też było 11 września 2001 roku, kiedy runęły wieże World Trade Center. Przepływ informacji był tak duży, że dziennikarze nie nadążali z ich przekazywaniem. Fox News wprowadził wtedy jako pierwszy, pasek informacyjny na dole ekranu. Sposób przekazywania wiadomości - nazywany dziś ticker - przyjął się i zagościł na stałe również w innych stacjach, na całym świecie.



Uznany za mocno kontrowersyjny kanał, Fox News Channel poszerzał i nadal poszerza zakres swojej działalności. Od 2003 roku wspierany jest, a może raczej sam wspiera Fox News Radio. W programie przewijają się krótkie audycje z udziałem osobistości z różnych dziedzin życia a od 2006 roku działa również Fox News Talk, satelitarna stacja radiowa. Dziennikarze współpracują ze sobą. Często występują w programach kolegów jako konsultanci lub eksperci. Wymieniają się informacjami, poglądami i uwagami.



Od początku istnienia stacji przed kamerami przewinęło się wiele osobowości świata medialnego. Ci którzy przypisani są na stałe do jakiegoś programu i często uczestniczą w ich produkcji, nazywani są kotwicami. Terminu po raz pierwszy użyto około 1948 roku i dotyczył prezentera Johna Camerona Swayze. Od 1952 roku wszedł do codziennego słownika dziennikarskiego i określał najbardziej doświadczonego, z najdłuższym stażem, dziennikarza w ekipie. Dziś to pojęcie oznacza prowadzącego. Do takich “zasłużonych kotwic” FNC należą między innymi:



Shepard "Shep" Smith , jest w stacji od samego początku, prowadził Raport Fox z Shepard Smith.To on poinformował widzów o śmierci księżnej Diany i był świadkiem egzekucji terrorysty Timothy`ego McVeigha. Pod koniec sierpnia 2005 roku przekazywał bezpośrednie relacje z Nowego Orleanu po przejściu huraganu Katrina. W 2003 roku został uznany przez odbiorców za najbardziej zaufanego dziennikarza . Od 2013 roku jest redaktorem naczelnym nowego działu newsów Fox News i gospodarzem Shepard Smith Reporting

, jest w stacji od samego początku, prowadził Raport Fox z Shepard Smith.To on poinformował widzów o śmierci księżnej Diany i był świadkiem egzekucji terrorysty Timothy`ego McVeigha. Pod koniec sierpnia 2005 roku przekazywał bezpośrednie relacje z Nowego Orleanu po przejściu huraganu Katrina. W 2003 roku został uznany przez odbiorców za najbardziej zaufanego dziennikarza . Od 2013 roku jest redaktorem naczelnym nowego działu newsów Fox News i gospodarzem Shepard Smith Reporting Jonathan Arthur "Jon" Scott , gospodarz Fox Report Weekend, współtwórca Happening Now. Do września 2013 roku był prezenterem Fox News Watch(emisję zakończono). W dniach 1 maja i 2 maja 2011 roku prowadził relację ze studia Fox News dotyczącą śmierci Osamy bin Ladena

, gospodarz Fox Report Weekend, współtwórca Happening Now. Do września 2013 roku był prezenterem Fox News Watch(emisję zakończono). W dniach 1 maja i 2 maja 2011 roku prowadził relację ze studia Fox News dotyczącą śmierci Osamy bin Ladena Eric Shawn , reporter Fox News i FOX News Edge. Relacjonował aresztowanie unabombera Teda Kaczynskiego. Z premier Pakistanu Benazir Bhutto rozmawiał kilka miesięcy przed jej zamordowaniem w 2007 roku a 24 września 2010 roku przeprowadził wywiad z irańskim prezydentem Mahmoudem Ahmadineżadem .Obecnie jest współtwórcą niedzielnej porannej edycji Fox News Live z Arthelem Neville`em i nadal pracuje jako korespondent sieci.

, reporter Fox News i FOX News Edge. Relacjonował aresztowanie unabombera Teda Kaczynskiego. Z premier Pakistanu Benazir Bhutto rozmawiał kilka miesięcy przed jej zamordowaniem w 2007 roku a 24 września 2010 roku przeprowadził wywiad z irańskim prezydentem Mahmoudem Ahmadineżadem .Obecnie jest współtwórcą niedzielnej porannej edycji Fox News Live z Arthelem Neville`em i nadal pracuje jako korespondent sieci. Arthel Neville , była pierwszą reporterką pochodzenia afroamerykańskiego nadającą na żywo z ulic Austin dla KVUE- TV. Do Foxa zatrudniono ją w 1997 roku jako starszego korespondenta magazynu informacyjnego Fox Network i Fox Files . Jest, korespondentem i gospodarzem Celebrity Spotlight, komentatorką America`s Newsroom i Happening Now a w weekendy America`s News Headquarters.

, była pierwszą reporterką pochodzenia afroamerykańskiego nadającą na żywo z ulic Austin dla KVUE- TV. Do Foxa zatrudniono ją w 1997 roku jako starszego korespondenta magazynu informacyjnego Fox Network i Fox Files . Jest, korespondentem i gospodarzem Celebrity Spotlight, komentatorką America`s Newsroom i Happening Now a w weekendy America`s News Headquarters. Uma Devi Pemmaraju , pracę w stacji podjęła październiku 1996 roku. Prowadziła wiele różnych programów informacyjnych.Przeprowadziła wywiady z osobistościami od Dalajlamy począwszy, przez astronautę Buzza Aldrina,obecnego prezydenta Donalda Trumpa, aktorkę Whoopi Goldberg, do wielu senatorów i kongresmenów. W latach 1996 i 1997 doceniona przez magazyn Boston jako najlepsza kotwica. Laureatka nagród Emmy za reportaż i dziennikarstwo śledcze. Obecnie gospodyni America`s News Headquarters

, pracę w stacji podjęła październiku 1996 roku. Prowadziła wiele różnych programów informacyjnych.Przeprowadziła wywiady z osobistościami od Dalajlamy począwszy, przez astronautę Buzza Aldrina,obecnego prezydenta Donalda Trumpa, aktorkę Whoopi Goldberg, do wielu senatorów i kongresmenów. W latach 1996 i 1997 doceniona przez magazyn Boston jako najlepsza kotwica. Laureatka nagród Emmy za reportaż i dziennikarstwo śledcze. Obecnie gospodyni America`s News Headquarters Sean Patrick Hannity , komentator i gospodarz programu Hannity. Prowadzi też radiowy ogólnokrajowy program The Sean Hannity Show.Autor wielu książek i teorii spiskowych( zabójstwo Setha Richa).Zwolennik prezydenta Donalda Trumpa

, komentator i gospodarz programu Hannity. Prowadzi też radiowy ogólnokrajowy program The Sean Hannity Show.Autor wielu książek i teorii spiskowych( zabójstwo Setha Richa).Zwolennik prezydenta Donalda Trumpa Neil Patrick Cavuto , dziennikarz biznesowy. Pracuje w Fox News od pierwszych dni prowadząc program Your World with Neil Cavuto. Jest też gospodarzem Cavuto Live. Od marca 2006 roku wicedyrektor działu biznesowego. Laureat wielu nagród.

, dziennikarz biznesowy. Pracuje w Fox News od pierwszych dni prowadząc program Your World with Neil Cavuto. Jest też gospodarzem Cavuto Live. Od marca 2006 roku wicedyrektor działu biznesowego. Laureat wielu nagród. Stephen James "Steve" Doocy, mówi się o nim osobowość telewizyjna. Dołączył do ekipy Fox News 1996 roku jako komentator a od 1998 roku jest współprowadzącym Fox & Friends . W 2004 roku współtworzył nowojorski kanał stacji All American New Year.

Przez ponad 20 lat istnienia stacji przewinęły się przez studia setki dziennikarzy i reporterów, prowadzących i współtwórców. Jedni odeszli do konkurencji, inni na zawsze a jeszcze inni założyli swoje firmy. Dziś przed kamerami zasiada blisko 70 prezenterów i prezenterek a rzesza ludzi pracuje po drugiej stronie. Współpracują ze stacją lekarze, tacy jak onkolog i bioetyk Ezekiel "Zeke" Emanuel czy psychiatra doktor Keith Ablow, znawca dronów Brett Velicovich, były pracownik tajnych służb operacyjnych, Michael „Mike” Baker a także duchowni: ksiądz Jonathan Morris i pastor Robert Jeffress. Wiele osób różnych profesji i charakterów.



Fox News w erze internetu

Fox jako stacja ma swoją stronę internetowa od grudnia 1995 roku. Kiedy powstał nowy kanał i on znalazł tu swoje miejsce podobnie jak Foxbusiness.com. i Fox News Latino. We wrześniu 2008 roku uruchomił FNC transmisję na żywo The Strategy Room. Jest to blok przeznaczony dla starszych użytkowników, nadawany w dni powszednie od 9 rano do 17 po południu. Ma formę dyskusji i komentarzy. Regularnie pojawiają się tu programy Business Hour , News With a View i God Talk. W marcu 2009 uruchomiono witrynę The Fox Nation mającą zachęcić widzów do zamieszczania komentarzy na temat nowości. Wprowadzono też Fox News Mobile dla telefonów komórkowych z obsługą wideo.



W ciągu tygodnia prezentowanych jest na antenie ponad 20 różnych pozycji. Jedne istnieją od pierwszych dni, inne narodziły się”po drodze”. Do najmłodszych produkcji należą:



The Story with Martha MacCallum (2017) wieczorne wiadomości prowadzone przez Marthę MacCallum

The Ingraham Angle (2017) program z opiniami prowadzony przez Laurę Ingraham, która jest zwolennikiem prezydenta Trumpa i przeciwnikiem nielegalnej imigracji i umów o wolnym handlu.

Fox News @ Night (2017) wiadomości prowadzone przez Shannon Bream

Tucker Carlson Tonight (2016) prezenter Tucker Carlson zaprasza krytyków administracji Trumpa i dyskutuje z nimi, broniąc polityki prezydenta.Obecnie uznany jest za najbardziej popularnego prezentera kanału.

W pierwszych latach działalności główne pozycje programu przeplatane były blokami reklam, które szybko zmieniono na prezentacje dziennikarzy i krótkie utwory muzyczne. W edycjach międzynarodowych wprowadzono informacje pogodowe z poszczególnych krajów. W 2002 roku jako przerywniki wprowadzono blok Fox News Extra(zmieniony po czasie na Fox Extra). Są to raporty na tematy mniej ważne, nie poruszane w podstawowych wiadomościach. Aby wypełnić czas emisji nadal wstawiane są prognozy meteorologiczne.



Polityczne kontrowersje

Poglądy polityczne prezenterów lub po prostu nie przychylność widzów z różnych powodów przyczyniły się do zdjęcia z anteny kilku ciekawych pozycji. Tak było z:



The O`Reilly Factor, program prowadzony przez Billa O`Reilly od dnia pierwszej emisji . Poruszał kontrowersyjne tematy publiczne. Lubiany był przez starsze pokolenie widzów. Niestety O`Reilly został oskarżony o molestowanie seksualne i w kwietniu 2017 opuścił stację. Z powodu takich samych zarzutów odeszli twórca kanału Roger Ailes i współgospodarz programu Fox News Specialists Eric Bolling

Glenn Beck, autorski program. Twórca ostro krytykował administrację Baracka Obamy w niewybredny sposób, przez co stracił sympatię widzów, nawet tych przeciwnych prezydentowi.

The Real Story with Gretchen Carlson,program zakończył emisję, kiedy Carlson oskarżyła Roger Ailes o molestowanie seksualne i opuściła stację.

On the Record with Greta Van Susteren, debaty i opinie prawne.Program prowadzony przez prawnika i byłą profesor prawa Gretę Van Susteren, która zrezygnowała z pracy krótko po odejściu Rogera Ailesa.

The Kelly File, wieczorne wiadomości z Megyn Kelly w roli głównej. Poruszała zawsze trzy tematy dnia. Otwarcie krytykowała Donalda Trumpa,

The Fox News Specialists, współprowadzący Eric Bolling oskarżony został o molestowanie seksualne.

Jeśli ktoś jest zainteresowany pozycjami, które już nie istnieją lub wcześniejszymi ulubionymi programami może zajrzeć do archiwum FNC gdzie znajduje się większość emitowanego materiału w tym kroniki filmowe Fox Movietone z lat 1928-1963.



Sensacje i skandale wpisane są działalność mediów. Zawsze znajdzie się ktoś, kto zapragnie sławy za wszelką cenę albo po prostu dla zysku. Zdarzają się też niekompetentni dziennikarze. Nie uchronił się i FNC. Pominąwszy ostatnie skandale z molestowaniem w tle, kanał wciąż atakowany jest przez przeciwników. Zarzucało się i nadal zarzuca Fox News:



otwarte sprzyjanie jednej partii,

wojnę z Białym Domem zwłaszcza jeśli prezydent nie jest Republikaninem,

lekceważenie wielu tematów w tym globalnego ocieplenia,

podawanie fałszywych informacji jak ataku w Bengazi w 2012 roku czy sprzedaż uranu Rosji,

tworzenie teorii spiskowych w czym przoduje Sean Hannity,

niski poziom dziennikarstwa,

że jest telewizyjnym tabloidem, zajmuje się plotkami i sensacją.

We wrześniu 2009 roku wybuchł jawny konflikt między administracją Baracka Obamy a stacją. 20 września tylko w Fox News zabrakło osoby prezydenta(spotkanie z izraelskim premierem Benjaminem Netanjahu i prezydentem Autonomii Palestyńskiej Mahmudem Abbasem) i od tej pory prawie do końca kadencji Obamy trwały “przepychanki”. Dziennikarze atakowali politykę Białego Domu, w zamian nie zapraszano ich na konferencje prasowe i odmawiano wszelkich komentarzy. W listopadzie 2009 roku pracownicy Białego Domu dolali polecenie “omijania” Fox News a 2 października 2013 r. Anna Kooiman na antenie oskarżyła prezydenta o wspieranie finansowe Międzynarodowego Muzeum Kultur Muzułmańskich.



Jak każda telewizja czy gazeta ma FNC swoich przeciwników i zwolenników. Tym drugim nie przeszkadzają zarzuty konkurencji bo twierdzą,że jest to zwykła złośliwość i zawiść. Jak donoszą AJ Katz z TV Newser i Henry Rodgers reporter polityczny, Fox News był najczęściej oglądaną siecią kablową w pierwszym kwartale 2018 roku.



Dziennie ogląda kanał blisko 1,4 miliona widzów

Wiadomości na żywo w prime time od poniedziałku do niedzieli oglądało 2 479 000 widzów.

W rankingu 20 najpopularniejszych programów 14 należy do FNC.

Najczęściej oglądanym programem jest Hannity

Jest dostępny w ponad 90 milionach domów w USA

Jest dostępny na wszystkich kontynentach w blisko 100 krajach

Według badania Gallupa / Knight Foundation Survey jest najbardziej obiektywnym źródłem informacji w kraju

Może tak dobre notowania wpłynęły na rozbudowę hasła reklamowego kanału.

Do Fair and balanced dopisano:



Most watched. Most trusted (Najczęściej oglądany. Najbardziej zaufany)

Real news. Real honest opinion (Prawdziwe wiadomości. Szczera opinia)

Kalendarium Fox News Channel

1996, 7 października - inauguracja FNC

2001, 11 września - pierwszy pasek informacyjny

2002 - pierwszy Fox News Extra,przerywnik reklamowy

2003 - rusza Fox News Radio

2008, 1 maja - Fox News Channel rozpoczął nadawanie w formacie 720p

2008, wrzesień - wprowadzenie transmisji na żywo wybranych pozycji

2009, marzec start witryny internetowej Fox News Nation i Fox News Mobile

2009, wrzesień - konflikt z administracją Obamy

2016-2017 - na skutek afer seksualnych stację opuścili Roger Ailes, Eric Bolling i Bill O`Reilly

2018, marzec - poszerzenie hasła reklamowego o kolejne slogany Najczęściej oglądany. Najbardziej zaufany

*****

