24.09.2018

To był Rolki Reggae Express! 100 kilometrów na rolkach dla Kacpra

BARD

Zakręcona trasa po prostej. 17 pętli, 100 kilometrów w 12 godzin. Oleśniccy rasta-rolkarze Agata i Wojtek pomagali Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" w wysłaniu na pilną operację 11-letniego Kacpra. Patronem medialnym Rolki Reggae Express był tygodnik Reporterzy.info.

fot. RolkiReggae.pl



Kacper był już po trzech operacjach przedłużenia ścięgien Achillesa i osteotomii waryzującej obu kości udowych. Żeby mógł samodzielnie chodzić potrzebna jest jeszcze operacja stopy. Pilna, a terminy w NFZ to najwcześniej rok 2019, a wtedy będzie już za późno.



Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą wspólnie z mamą Kacpra postanowili zebrać 6500 złotych, potrzebnych na operację prywatnie. Aby im pomóc, Agata i Wojtek w ciągu dwóch tygodni przygotowali błyskawiczną akcję Rolki Reggae Express w Oleśnicy - przejazd 100 kilometrów na rolkach w ciągu 12 godzin.



15 września na starcie Rolki Reggae Express czekała na wszystkich OGROMNA NIESPODZIANKA! Agatę i Wojtka wsparło dziesięcioro rolkarzy z Warszawy, Wrocławia, Kudowy Zdroju i Oleśnicy, którzy postanowili wspólnie przejechać 100 kilometrów dla Kacpra i pomóc w nagłaśnianiu wydarzenia. Łącznie wszyscy przejechali ponad 1000 kilometrów!





Aktywny udział w wydarzeniu wzięło również udział ponad 520 osób z całego świata, zbierając kilometry we wspólnym wydarzeniu na Endomondo. W ciągu dwóch tygodni pokonali jeżdżąc lub biegając ponad 92 tysiące kilometrów. Uczestnicy nie zbierali pieniędzy, pomóc można było w formie przelewu bankowego lub wykupienia cegiełki na stronie Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą.



11 049 osób zasięgu miał fanpage wydarzenia Rolki Reggae Express na Facebooku

14 900 osób śledziło relacje z przygotowań i transmisje na żywo z przejazdu

12 900 rekacji miały wszystkie "expressowe" posty

7639 złotych trafiło na konto Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą

30 października 2018 Kacper przejdzie operację w klinice w Krakowie.

Więcej informacji:

http://rolkireggae.pl/Express/

http://rolkireggae.pl/Express/

https://www.facebook.com/events/231916607488823/

