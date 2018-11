29.10.2018 Prawo w mediach

Przepisy dotyczące kolportażu prasy erotycznej

Dariusz Materek, Kolporter

Ekspozycja tytułów "tylko dla dorosłych" podlega określonym zasadom. Ich złamanie może okazać się bardzo kosztowne. Kodeks karny przewiduje nawet karę do roku pozbawienia wolności.

fot. Kolporter SA



Według art. 202 § 1 Kodeksu karnego „Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Jak więc odpowiedzialnie eksponować czasopisma dla dorosłych?



W sieci saloników Kolportera tę kwestię reguluje na przykład instrukcja dla sprzedawców. Zgodnie z nią sprzedawca zobowiązany jest układać prasę o charakterze erotycznym (pod nieobecność klientów) zawsze na wysokim regale prasowym pt. „Mężczyzna”, zaczynając układanie od najwyższej półki.



Prasa o charakterze erotycznym:



Powinna być ułożona na półkach powyżej 170 cm (powyżej poziomu wzroku).

Sprzedawca nie może sprzedawać osobom niepełnoletnim (poniżej 18. roku życia) prasy i filmów o charakterze erotycznym.

Zobowiązany jest również do sprawdzenia dokumentu tożsamości osób, które wydają mu się nieletnie, a dokonują zakupu czasopism i filmów erotycznych.

