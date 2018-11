12.11.2018 Marketing i PR

Widoczność reklam w polskiej sieci rośnie. Raport Meetrics

LD

Wskaźnik Viewability reklam online w Polsce wzrósł kwartał do kwartału o 3 punkty procentowe. Dzięki temu polski rynek awansował z ostatniego miejsca europejskiej stawki na przedostatnie (z wynikiem Viewability na poziomie 53 proc), wyprzedzając Włochy.

źródło: Meetrics.com



Średnia dla wszystkich badanych rynków w Europie była sporo wyższa od wyniku polskiego i wyniosła 61 proc. Zarówno w Polsce, jak i w skali europejskiej w III kwartale stosunkowo mocno wzrosły średnie czasy kontaktu z reklamą wideo.



Jak wynika z raportu “Meetrics Benchmark Report Q3/2018” w trzecim kwartale 2018:



odsetek wyświetlonych banerów reklamowych spełniających minimalne wytyczne dotyczące widoczności wzrósł na polskim rynku do 53 proc. (wobec 50 proc. w II kwartale), co plasuje Polskę nadal na dole tabeli jeśli chodzi o porównania międzynarodowe, jednak pozwoliło przesunąć się naszemu rynkowi o jedną pozycję w górę (i wyprzedzić rynek włoski).

spełniających minimalne wytyczne dotyczące widoczności wzrósł na polskim rynku (wobec 50 proc. w II kwartale), co plasuje Polskę nadal na dole tabeli jeśli chodzi o porównania międzynarodowe, jednak pozwoliło przesunąć się naszemu rynkowi o jedną pozycję w górę (i wyprzedzić rynek włoski). Średni czas kontaktu z reklamą display (Viewable Viewtime) minimalnie zmalał, do poziomu 18,7 sekundy w III kwartale 2018 r. (wobec 19,1 sekundy w II kwartale).

(Viewable Viewtime) minimalnie zmalał, w III kwartale 2018 r. (wobec 19,1 sekundy w II kwartale). Również nieznacznie spadło w Polsce Viewability reklam wideo – do 50 proc. w III kwartale (w II kwartale wynosiło 51 proc.); jednocześnie jednak średni czas kontaktu z reklamą wideo wzrósł stosunkowo wyraźnie, do 15,4 sekund (wobec 14 sekund w II kwartale).

Najlepsze wskaźniki wśród formatów reklamowych jeśli chodzi o średnią widoczność osiągnęły na polskim rynku w III kwartale:



Halfpage (68 proc. Viewability i 39,4 sek. czasu kontaktu z reklamą)

oraz Skyscraper (66 proc. i 25,7 sek.).

W podsumowaniu europejskim kolejność czołówki jeśli chodzi o formaty reklamowe jest inna:



Sitebar (Viewability - 80 proc., Viewtime – 44,5 sek.),

Skyscraper (76 proc. i 30,6 sek.)

Halfpage (70 proc. i 31,6 sek.)

Ogólnie Polska, z wynikiem na poziomie 53 proc., znalazła się na przedostatnim miejscu europejskiej stawki jeśli chodzi o wskaźnik Viewability dla reklam display:



najlepszy wynik - tradycyjnie już - odnotowano w Austrii - 72 proc.

w Niemczech i Szwecji wskaźnik ten wyniósł 62 proc.,

w Wielkiej Brytanii - 59 proc.,

we Francji - 58 proc.,

w Szwajcarii - 55 proc.,

w Polsce - 53 proc.,

we Włoszech 52 proc.

Średnia europejska dla wskaźnika Viewability wyniosła w III kwartale 61 proc.– to dokładnie tyle, ile kwartał wcześniej. Czas kontaktu z reklamą minimalnie spadł kwartał do kwartału, do 20,7 sekundy (wobec 21,1 sekundy w II kwartale).



REKLAMA



- Wzrost Viewability w Polsce w III kwartale 2018 cieszy, niemniej jednak nadal jesteśmy na szarym końcu europejskiej stawki. I nadal oscylujemy wokół 50 proc. jeśli chodzi o wskaźnik Viewability, czyli połowa reklam emitowanych online jest po prostu niewidoczna - mówi Tomasz Piątkowski, Country Manager, Meetrics Polska. - Z ciekawością będę oczekiwał wyników za IV kwartał, bo to tradycyjnie najgorętszy okres dla handlu, a więc również dla e-commerce i dla reklamy digital; zobaczymy czy wzrostowy trend w Polsce utrzyma się.



Widoczność reklam wideo w Polsce jest również poniżej średniej międzynarodowej, choć różnica ta nie jest aż tak duża.



Polski rynek osiągnął tu w III kwartale wskaźnik 50 proc., podczas gdy międzynarodowa średnia to 54 proc.

Średni czas kontaktu z reklamą wideo w Polsce to w III kwartale 15,4 sekund, przy średniej dla badanych rynków europejskich na poziomie 16,9 sekundy.

W obu przypadkach – i w Polsce i w skali europejskiej - III kwartał przyniósł znaczące wzrosty tego ostatniego wskaźnika; w Polsce średni czas kontaktu z reklamą wideo wzrósł z 14 do 15,4 sekund, a średnia europejska wzrosła w tym czasie z 14,6 do 16,9 sekundy.



Pełny raport za III kwartał 2018 r. można pobrać ze strony Meetrics.com:

https://www.meetrics.com/en/benchmark-reports/



Meetrics jest dostawcą rozwiązań do weryfikacji i poprawy widoczności, jakości oraz skuteczności kampanii reklamowych. Firma publikuje swoje raporty dotyczące wybranych krajów europejskich od 2016 roku. Polski rynek jest w nich uwzględniany od II kwartału 2017 r., kiedy to firma zadebiutowała w Polsce. Średnia dla wszystkich badanych rynków w Europie była sporo wyższa od wyniku polskiego i wyniosła 61 proc. Zarówno w Polsce, jak i w skali europejskiej w III kwartale stosunkowo mocno wzrosły średnie czasy kontaktu z reklamą wideo.Jak wynika z raportu “” w trzecim kwartale 2018:Najlepsze wskaźniki wśród formatów reklamowych jeśli chodzi o średnią widoczność osiągnęły na polskim rynku w III kwartale:W podsumowaniu europejskim kolejność czołówki jeśli chodzi o formaty reklamowe jest inna:Ogólnie Polska, z wynikiem na poziomie 53 proc., znalazła się na przedostatnim miejscu europejskiej stawki jeśli chodzi o wskaźnik Viewability dla reklam display:Średnia europejska dla wskaźnika Viewability wyniosła w III kwartale– to dokładnie tyle, ile kwartał wcześniej. Czas kontaktu z reklamą minimalnie spadł kwartał do kwartału,(wobec 21,1 sekundy w II kwartale).- Wzrost Viewability w Polsce w III kwartale 2018 cieszy, niemniej jednak nadal jesteśmy na szarym końcu europejskiej stawki. I nadal oscylujemy wokół 50 proc. jeśli chodzi o wskaźnik Viewability, czyli połowa reklam emitowanych online jest po prostu niewidoczna - mówi Tomasz Piątkowski, Country Manager, Meetrics Polska. - Z ciekawością będę oczekiwał wyników za IV kwartał, bo to tradycyjnie najgorętszy okres dla handlu, a więc również dla e-commerce i dla reklamy digital; zobaczymy czy wzrostowy trend w Polsce utrzyma się.Widoczność reklam wideo w Polsce jest również poniżej średniej międzynarodowej, choć różnica ta nie jest aż tak duża.W obu przypadkach – i w Polsce i w skali europejskiej - III kwartał przyniósł znaczące wzrosty tego ostatniego wskaźnika; w Polsce średni czas kontaktu z reklamą wideo wzrósł z 14 do 15,4 sekund, a średnia europejska wzrosła w tym czasie z 14,6 do 16,9 sekundy.Pełny raport za III kwartał 2018 r. można pobrać ze strony Meetrics.com:Meetrics jest dostawcą rozwiązań do weryfikacji i poprawy widoczności, jakości oraz skuteczności kampanii reklamowych. Firma publikuje swoje raporty dotyczące wybranych krajów europejskich od 2016 roku. Polski rynek jest w nich uwzględniany od II kwartału 2017 r., kiedy to firma zadebiutowała w Polsce.

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

Marta Bober

Firmy decydują się na prowadzenie bloga firmowego, ponieważ doskonale zdają sobie sprawę z korzyści, jakie z niego płyną. Ze względu na to, że liczba blogów firmowych nieustannie przybywa poziom ich prowadzenia musi być coraz wyższy i dostosowywać się do potrzeb i oczekiwań odbiorców.

Marta Bober

Content is King. Chyba każdy z nas słyszał chociaż raz w życiu to hasło. Ale co ono tak właściwie oznacza? I przede wszystkim, czy dalej jest aktualne, czy może odeszło już do lamusa? Marketing w końcu jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin.

Redcart.pl

Pisaniem opinii (pozytywnych, negatywnych i neutralnych) zajmują się ludzie, którzy mieli do czynienia z ofertą danego sklepu internetowego, a przynajmniej tak powinno być, gdyż można spotkać się również z opiniami wynikającym ze złośliwości konkurencji. Jak odróżniać wartościowe komentarze od tych mniej przydatnych lub mylących?

Diana Polska

Dzięki wykorzystaniu geolokalizacji w kampanii DOOH reklamodawca jest w stanie dotrzeć do publiczności ze swoim komunikatem z większą skutecznością. Takie działania marketingowe wpływają na trafność przekazu, co z kolei pozytywnie przekłada się na zwiększenie sprzedaży i wzrost liczby lojalnych klientów.

Krzysztof Janik

W sieci każdego dnia pojawia się wiele nowych treści tego typu, choć większość z nich nie wzbudza większego zainteresowania. Nierzadko powodem jest słaba wartość merytoryczna lub nieodpowiednia konstrukcja.

BARD

Już dla ponad 70% odbiorców treści tworzone przez influencerów są pierwszym źródłem informacji o produktach. To najszybciej rosnący sposób pozyskiwania nowych klientów przez firmy. Za trzy lata rynek marketingu influencerów na całym świecie może być warty nawet 10 miliardów dolarów - wynika z raportu "Analityka i monitoring influencerów", opracowanego przez Newspoint.

MEC

Dotarcie do docelowej grupy klientów z wybraną marką czy też konkretnym produktem w zależności od przypadku może okazać się w praktyce dość trudnym zdaniem. Czy warto w takim układzie oszczędzać na kampanii, czy może lepiej powierzyć ją od razu najlepszym w swoim fachu? [artykuł sponsorowany]

więcej w dziale: Marketing i PR