Sky News. Historia pionierów dziennikarstwa helikopterowego

3.12.2018 Historia mediów

Małgorzata Dwornik

Pierwszy całodobowy kanał informacyjny w Wielkiej Brytanii był od początku oczkiem w głowie Ruperta Murdocha. Pojawił się wcześniej od BBC, żeby uniezależnić się od kablówek trafił na satelitę. I od 30 lat zdobywa prestiżowe nagrody oraz... wywołuje skandale.

Sky Television, czyli hity z satelity

w grudniu 1983 roku było 291 470 odbiorców

w czerwcu 1985 roku - 4 003 000

w kwietniu 1987 roku - 9 001 905

Sky Channel, 31 lipca zmienił nazwę na Sky One

Sky News

Sky Movies

Eurosport

Sky News. Oczko w głowie Murdocha

Tony Blackburn, śpiewający Disc Jockey

Peter Marshall, dziennikarz i prezenter

Derek Jameson, dziennikarz i nadawca

Andrew Neil, dziennikarz i nadawca

Rupert Murdoch, właściciel

Alastair Yates, dziennikarz

Kay Burley, dziennikarka, reporterka, prezenterka

Bob Friend, dziennikarz i prezenter

BSkyB, czyli wielka fuzja żeby zacząć zarabiać

Konkurencja z BBC

każda informacja musiała być potwierdzona (i jest tak nadal )przez przynajmniej dwa niezależne źródła

szczególne i rozważne podejście do informacji anonimowych

w razie potknięcia grupowa analiza problemu

Nowe horyzonty, ryzykowne zmiany

Moskwa, Rosja (z NTV Rosja )

New Delhi, Indie (z Wion Tv i Zee Live )

Nowy Jork, USA (z Fox News Channel i Fox Business Network )

Sydney, Australia (z Sky News Australia)

Melbourne, Australia (z Sky News Australia )

Waszyngton, DC, USA (z kanałem Fox News)

Pekin, Chińska Republika Ludowa

Bruksela, Belgia

Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Dublin, Republika Irlandii

Jerozolima, Izrael

Johannesburg, Republika Południowej Afryki

Eamonn Holmes, dziennikarz irlandzkiego pochodzenia, dołączył do ekipy Sunrise. Przepracował tu 11 lat prowadząc poranny blok ze swoja żoną Ruth Langsford.

James Rubin stał się ambasadorem kanału na rynku amerykańskim, ale też prowadził własne show World News Tonight. W 2013 roku przeniósł się na stałe do Londynu

Julie Etchingham, pracująca od 2002 roku poprowadziła nowe wydanie The Sky Report.60 minut raportów i analiz bieżących wydarzeń codziennie o godzinie 19:00

Kay Burley zaprezentowała swój nowy program Lunchtime Live

Popularny Sky News Today poprowadziło trzech prezenterów.

Nowy program Sunrise Weekend zaprezentowali Steve Gaisford i Emma Crosby

Murdoch junior się nie sprawdził

Technofile

Diana: The Final Word

Canoe Man: Rise and Fall of John Darwin

Pathfinders: Into The Heart of Afghanistan.

Sukcesy, skandale i dziennikarstwo helikopterowe

11 razy był kanał laureatem Royal Television Society, ostatni raz w 2018 roku za najlepszy program informacyjny (The Rohingya Crisis)

dwa razy zdobył nagrody BAFTA (Brytyjska Akademia Filmowa): za reportaze z ataków z 11 września 2001 i dwóch dziesięciolatek w Soham w 2002 roku oraz w kategorii News za relację Alexy Crawford o epidemii Eboli w Afryce w 2014.

w 2006 roku za relację z zamachów z Londynu z 7 lipca 2005 roku został laureatem International Emmy for Breaking News

w czerwcu 2007 roku Sky News otrzymało tytuł Best News Channel

First for breaking news

We are bold( działamy odważnie)

We are rebellious(jesteśmy buntownikami)

We have a competitive spirit that drives us to be first and best(Mamy ducha rywalizacji, który sprawia, że jesteśmy pierwsi i najlepsi)

We earn trust by behaving with integrity(Zasługujemy na zaufanie, zachowując się uczciwie)

We are pioneers and innovators(Jesteśmy pionierami i innowatorami)

We celebrate success together(Wspólnie świętujemy sukces)

We put people at the centre of everything(Stawiamy ludzi w centrum wszystkiego)

Kalendarium Sky News:

1982, 26 kwietnia - inauguracja Satellite Television Ltd.- SATV

1984, 16 stycznia - SATV zmienia nazwę na Sky Channel

1989, 5 lutego - start kanału Sky News

1990, 2 listopada - Fuzja Sky Television z BSB, powstało BSkyB

1992 - po raz pierwszy kanał otrzymał nagrodę (Royal Television Society)

1994, 17 czerwca - pierwsza, bezpośrednia transmisja z helikoptera

1996, 19 lutego - inauguracja Sky News Australia

1999 - rusza Sky News Radio

2000, marzec- inauguracja Sky News Active

2002, 30 października - Sky News trafia na platformę cyfrową Freeviev

2003, kwiecień - emisja reportażu z nieistniejących wydarzeń na HMS Splendid podczas wojny w Iraku

2004, 24 maja - pierwsza audycja w nowopowstałym Sky News Ireland

2005, 24 października - uruchomienie nowego studia Sky News

2006 - nagroda Emmy dla kanału za relacje z 7 lipca 2005 roku

2007 - na 18 miesięcy Sky News zniknęło z telewizji kablowych

2010, 6 maja - Sky News nadaje w rozdzielczości HD

2012, 6 maja - start Sky News Arabia

2016, 24 października - przenosiny do nowego studia -”szklane pudełko”

2018 - amerykański Comcast kupił Sky News

Kiedy Johan Logie Baird, szkocki inżynier i wynalazca, skonstruował w 1924 roku telewizor a cztery lata później przesłał przez ocean pierwszą transmisję telewizyjną, pojęcia satelita komunikacyjny nie było w żadnym słowniku świata. Pojawiło się dopiero po wojnie 1957 roku, kiedy Rosjanie wystrzelili w kosmos Sputnik 1, pierwszego sztucznego satelitę. Potem już potoczyła się lawina wszelakiego rodzaju przekaźników, dzięki którym świat się skurczył.Lata sześćdziesiąte to pierwsze przekazy telewizji poprzez satelity: Telstar, Relay 1 czy Syncom 2. 30 maja 1970 roku został uruchomiony ATS-6, pierwszy na świecie eksperymentalny satelita do celów edukacyjnych i bezpośrednich emisji (DBS). Tego koła nie można już było zatrzymać. Rosjanie rywalizowali z Amerykanami, Ted Turner Rupertem Murdochem a odbiorcy tylko na tym korzystali. W wyniku tych technologicznych potyczek pojawiła się telewizja kablowa, a potem satelitarna. Przez pierwsze lata każdy z krajów posiadał własny przesył ale 26 kwietnia 1982 roku, dzięki dziennikarzowi Brianowi Haynesowi, ruszyła paneuropejska usługa Satellite Television Ltd. (SATV).Pierwszymi odbiorcami programów satelitarnych były Norwegia i Francja a następnie Malta i Szwajcaria. W krótkim czasie dołączyły Niemcy Zachodnie. 27 czerwca 1983 roku już ponad połowę udziałów w SATV posiadała brytyjska firma wydawnicza News International a 16 stycznia 1984 roku SATV zmieniła nazwę na SKY CHANNEL.Właściciele "Nieba", czyliwprowadzili nowe zmiany programowe i personalne. Obok gamy pozycji sportowych, dziecięcych czy popularnonaukowych, poszerzono głównie ofertę rozrywkową. Pojawiła się między innymi holenderska aktorka i prezenterka Linda de Mol ze swoimi programami:Coca-Cola Eurochart Top 50 i In-touch with the Dutch. Zadaniem stacji było dotrzeć do jak największej ilości gospodarstw domowych posiadających telewizję kablową, co udało się zrealizować:Mimo coraz większej liczby odbiorców koszta nadawania przewyższały wpływy z reklam i abonamentów. Murdoch, zaczął zastanawiać się, jak ominąć pośredników z “kablówek” i nadawać bezpośrednio przy pomocy anten i dekoderów. Pierwsze rozmowy z francuskim TDF spaliły na panewce. Nie udała się też spółka z firmą BSB (British Satellite Broadcasting), która dostała licencję na nadawanie, toteż potentat stworzył własną sieć.8 czerwca 1988 roku ogłosił czterokanałową usługę z wykorzystaniem systemu satelitarnego Astra i słowa dotrzymał. 5 lutego 1989 roku, o godzinie 18:00 ruszyła Sky Television z kanałami:Rupert Murdoch, potentat wydawniczy, wiedział dobrze, że rzetelna informacja to siła i broń. Do inauguracji swojego kanału przygotowywał się latami i wydał na to blisko 50 milionów funtów. Dziś wie, że warto było. Wydzierżawił satelitę Astra na dziesięć lat.Choć zadbał o reklamę całego portfolio kanałów, to oczkiem w głowie” było Sky News, w tym czasie jedyny całodobowy kanał informacyjny w Wielkiej Brytanii. Zatrudnił architekta Johna O`Loana aby zaprojektował nowe studio w siedzibie firmy w Isleworth i zakupił nowoczesny sprzęt. Pierwszy zespół nie był duży ale szybko rozwinął skrzydła:Na wizji jako pierwsi pokazali się: Penny Smith i Alastair Yates. W wiadomościach, które trwały 22 minuty przekazali najnowsze informacje a nazajutrz, 6 lutego witali widzów w codziennym porannym programie Sunrise.Przeciętny Brytyjczyk wiadomościom poświęcał 10 do 15 minut dziennie.Murdoch postawił sobie nie lada zadanie. Sky News miało nadawać 24 godziny na dobę na całą Wielką Brytanię i dwie godziny na Europę. Trzeba było zachęcić widza tematami i osobistościami.Wśród wielu programów informacyjnych błyszczały dziennikarskie gwiazdy. Jedną z nich była i jest nadal prezenterka Kay Burley. Po początkach kariery w radiu BBC i Tyne Tees Television dołączyła do ekipy Sky Television a następnie do powstającego Sky News. Wraz z Bobem Friendem prowadziła Sky News Morning Edition. Dziś można zobaczyć i posłuchać jej wywiadów na wizji w programie The Kay Burley Show. Jest osobą kontrowersyjną, często poddawaną krytyce. Zajmuje się tematyką ogólną, począwszy od upadku muru berlińskiego, poprzez afery hakerskie, po narodziny królewskiego potomka. Nie boi się zadawać niekonwencjonalnych pytań za co jest atakowana nawet fizycznie (sprawa fotografki Kirsty Wigglesworth). Tylko w 2010 roku przy okazji wyborów powszechnych wpłynęło 2800 skarg na działalność dziennikarki.Od pierwszych dni Sky News pracuje w nim dziennikarz polityczny Adam Boulton. Mówi się o nim, że nadawał na żywo z każdego kontynentu z wyjątkiem Antarktydy. Przeprowadził wiele wywiadów z osobami “na świeczniku”. Byli wśród nich brytyjscy premierzy, amerykańscy prezydenci, gwiazdy ekranu jak Jane Fonda i politycy Wschodniej Europy jak Lech Wałęsa. W latach 2011-2014 prowadził program Boulton & Co, a obecnie jest gospodarzem All Out Politics gdzie głównymi zagadnieniami są: brexit i nowoczesne debaty polityczne.Do śmietanki kanału należy też dziennikarz śledczy Martin Brunt. To dzięki niemu Sky News pierwszy doniósł o śmierci Królowej Matki, o zabójstwie prezenterki telewizyjnej Jill Dando i, że ataki z 7 lipca 2005 roku w Londynie były dziełem terrorystów. Jest tam gdzie wydarzenia przekraczają ramy codzienności, relacjonuje bezpośrednio akcje policyjne. Gdy w 2006 roku dziennikarz z The Times Hugo Rifkind zadzwonił do biura prasowego policji w Suffolk w sprawie seryjnego mordercy, usłyszał: Zadzwoń do Martina Brunta, on wie wszystko, zanim cokolwiek zrobimy.Mimo ogromu pracy i gwiazd Sky News przynosiło straty. Zarząd stacji, która też nie była w dobrej kondycji, sugerował zamknięcie kanału, ale Rupert Murdoch nie poddał się. Wierzył, że widz wreszcie odkryje zalety informacji. Zanim to nastąpiło, 2 listopada 1990 roku doszło do fuzji Sky Television z British Satellite Broadcasting. Obie firmy konkurując o widza ponosiły ogromne straty finansowe.Dyrektorem generalnym nowej spółki BSkyB został Sam Chisholm. Wprowadził drastyczne cięcia personalne, sprzedał nierentowne kanały, a dziewięć pozostałych skomasował do pięciu, renegocjowałał drogie oferty z hollywoodzkimi studiami i sprzedał część akcji firmy. W wyniku tych zabiegów kondycja ogólna stacji poprawiła się. Już we wrześniu 1991 roku straty zmniejszyły się z 10 milionów do 1,5 miliona tygodniowo, a liczba abonentów wzrosła o 313000 odbiorców. W marcu 1992 roku odnotowano pierwsze zyski. Pozwoliło to na zmiany w poszczególnych kanałach.Na tej rewolucji skorzystało Sky News. Murdoch wprowadził na wizję nowe pozycje programowe głównie autorskie, wymagając od ich twórców atrakcyjności, rzetelności i kultury dziennikarskiej.Program Kay Burley Live at five z 1990 roku czy bezpośrednie relacje Christofera Morrisa z walk o Zatokę Perską znacznie podniosły notowania kanału. Szczególnie Morris i jego reportaże przyczyniły się do wzrostu oglądalności. Był pierwszym dziennikarzem telewizyjnym, który dotarł do Kuwejtu w dniu wyzwolenia. Doniósł o masakrze wojsk irackich na zboczach Mutla Ridge i ludobójstwie w Srebrenicy.Tak jak cała firma, w marcu 1992 roku Sky News odnotował pierwsze sukcesy finansowe a rok później za relacje z pożaru tankowca w Ostendzie i zamachu bombowego w Bishopsgate, otrzymał prestiżową nagrodę Royal Television Society. Krok po kroku Sky News podnosiło swoją oglądalność i popularność.W 1996 roku prezenter Bob Friend stał się twarzą kanału, dzięki relacjom z pobytu w Londynie Toma Cruise`a i jego filmów Independence Day i Mission Impossible, w których wykorzystano wizerunek kanału. Rok później, od 31 sierpnia do 6 września, Kay Burley przekazywała relacje i informacje dotyczące śmierci księżnej Diany a w 2001 roku, 11 września poinformowała o tragedii w Nowym Jorku. W tych dniach odnotowano najwyższą oglądalność kanału.19 lutego 1996 roku, o godzinie 17:00 ruszyła emisja Sky News Australia, pierwszego australijskiego kanału telewizyjnego. Program składał się z biuletynów informacyjnych, transmisji na żywo z różnych wydarzeń krajowych oraz programów autorskich o charakterze dyskusyjnym i komentatorskim. Jedną z najstarszych pozycji tego kanału jest First Edition emitowany w porannym bloku. Od 1 kwietnia 2000 roku Australia odbiera brytyjską wersję Sky News.Do roku 1997 Sky News było jedynym brytyjskim kanałem informacyjnym. Zmieniła to stacja BBC, uruchamiając w listopadzie swoje BBC News. Konkurencja ma swoje prawa, więc Sky News musiało jeszcze bardziej przyłożyć się do formy, sposobu i atrakcyjności swoich programów. Wprowadzono wzmocnione wewnętrzne kontrole podawanych wiadomości:W czerwcu 1999 roku kanał uruchomił Sky News Radio. Początkowo dostarczano biuletyny do Talk Radio UK ale od października 2001 roku usługę rozszerzono o kolejne firmy medialne.XXI wiek to nowe formy działalności kanału. W marcu 2000 roku uruchomiona zostaje interaktywna wersja Sky News Active. Przez 24 godziny dostarczane są informacje począwszy od pogody, poprzez wydarzenia bieżące, na showbiznesie kończąc. 30 października 2002 roku Sky News trafia na platformę cyfrową Freeviev.Popularność kanału wzrasta z roku na rok. Coraz więcej jest odbiorców spoza Wielkiej Brytanii. Po Australii w 2004 roku, 24 maja, startuje Sky News Ireland. Dziś kanał ma swoje biura na całym świecie i współpracuje z wieloma stacjami telewizyjnymi:Praca dziennikarzy Sky News doceniana jest nie tylko na wyspach brytyjskich. “Za szybkie i dokładne relacje”w reportażach o zamachach bombowych z 7 lipca 2005 roku redakcja otrzymała nagrodę Emmy. Nagrody, prestiż i coraz większe zapotrzebowanie na rzetelną informację doprowadziło do decyzji o modernizacji studia. Technologia poszła mocno do przodu więc i w Sky News trzeba było o nią zadbać. Zaczęto reorganizację.24 października 2005 roku ruszyło nowe studio kanału Sky News. O wygląd zadbała firma z Nowego Jorku - Janson Design Group. Architekci zaprojektowali największą ścianę wideo a muzycy nową oprawę dźwiękową, za którą dostali nagrodę Adelphoi Music. Na wysokości zadania stanęli również graficy i kanał zaczął nadawać w formacie szerokoekranowym (16:9).Oprócz samego studia zmieniono również harmonogram programów i wprowadzono nowe twarze.Odnowione Sky News rzuciło wyzwanie BBC News i ITV. Niestety mimo, że ówczesny szef kanału Nick Pollord zapowiadał sukces, ramówka się nie przyjęła i Sky News spadło w rankingach.W tym czasie nie najlepiej wyglądała ogólna sytuacja całej firmy. Rupert Murdoch w 2003 roku przekazał stanowisko dyrektora BSkyB swojemu synowi Jamesowi. W wyniku działalności młodego Murdocha akcje Sky spadły o 20%. Nie wszyscy byli gotowi na agresywną politykę nowego szefa, która doprowadziła w 2007 roku do zawieszenia nadawania między innymi Sky News w telewizjach kablowych.Po nieudanych próbach nowego harmonogramu fotel dyrektora Sky News w czerwcu 2006 roku objął John Ryley, który “wyprostował” trochę program zwłaszcza w godzinach dużej oglądalności. Powrócił do dwóch prowadzących w Sky News Today i uruchomił nowy program interaktywny News z Martinem Stanfordem.Ryley postawił na zmiany. Obserwował statystyki i zdejmował z anteny programy mające słabą oglądalność, nawet jeśli sami prowadzący mieli wysokie lokaty popularności. Badał rynek poprzez emisję co tygodniowych programów. Tak było z Jeff Randall Live, programem biznesowym. Od września 2007 roku Jeff Randall spotykał się z widzami co tydzień w poniedziałki o 19:30. Kiedy przekroczył zaplanowaną oglądalność, umieszczono go w stałym harmonogramie od poniedziałku do czwartku o godzinie 19:00.Zdarzało się że popularne programy otrzymywały dłuższy czas antenowy tak jak Lunchtime Live Kay Burley. Zmieniono jego nazwę na Afternoon Live i dodano kolejnego prezentera. Do dziś Burley pojawia się na ekranie od wtorku do piątku. W poniedziałki zaś, króluje Lorna Dunkley. Zmiany harmonogramu stosowano przynajmniej raz w roku. Były pomocne i przydatne.Sukcesem okazał się pomysł programu na Dzień Kobiet. W 2010 roku, 8 marca program przygotowały kobiety i one go prowadziły. Od 6 rano do północy na wizji były wyłącznie panie. Forma obchodów święta spodobała się widzom, więc powtórzono go w kolejnych latach.Do małej rewolucji na terenie siedziby kanału doszło 30 marca 2010 roku. Sky News przeniosło swoje nadawanie do drugiego studia(B). Ruszyły przygotowania do wyborów powszechnych i zmiany systemu. Kanał przechodził na rozdzielczość HD. 6 maja wszystko było gotowe łącznie z nowym logiem, grafiką i muzyką autorstwa Davida Arnolda.Sky News powróciło do Studia A.Choć wydawałoby się, że doszło do poważnych zmian to jednak chodziło tylko o przystosowanie studia bo Sky News testowało rozdzielczość HD już od 2008 roku. Były to programy, na których przeprowadzano testy przy pomocy odpowiednich kamer i usługi Sky Anytime:20 stycznia 2009 roku przeprowadzono transmisję w HD finału wyborów prezydenckich w USA a 22 kwietnia 2010 roku z debaty kandydatów do brytyjskiego parlamentu: Gordona Browna, Nicka Clegga i Davida Camerona. Oficjalny start zmodernizowanego studia nastąpił 6 maja 2010 roku o godzinie 21:00. W programie Decision Time, jego gospodarz Adam Boulton ogłosił wyniki wyborów.W tym samym rok,u 26 lipca Sky News HD uruchomił sieć ONS (Orbit Showtime Network) i zaczął swoje nadawanie na Bliski Wschód i do Afryki. Oficjalny start Sky News Arabia miał miejsce 6 maja 2012 roku a jego szefem został Nart Bouran.Na sukces kanału pracuje blisko 500 osób. Operatorzy, producenci i inżynierowie dbają o komfort pracy 50 prezenterów i dziennikarzy w dwóch studiach.Czuwają nad przesyłem programów do 127 krajów i do blisko 100 milionów abonentów. W ramówce oprócz podstawowych, ogólnych serwisów informacyjnych pojawiają się programy autorskie. Są emitowane w ciągu tygodnia ale to w weekendy zajmują najwięcej czasu antenowego. Sobota należy do lżejszych tematycznie pozycji: Weekend Lunchtime Lorny Dunkley czy Live at Five Andrew Wilsona a w niedzielę można posłuchać debat politycznych w Sunday Live Adama Boultona lub wywiadów z ciekawymi ludźmi w News, Sport, Weathe Steva Dixona.Weekendowa ramówka obfituje w programy popularno naukowe, kulturalne i biznesowe ale nie zapomniano o sporcie. Choć w stacji Sky jest osobny kanał poświęcony tej tematyce to i na Sky News też są programy sportowe. Sportsline to półgodzinne codzienne informacje przygotowywane głównie przez Nicka Powella.Przez 29 lat swojej działalności Sky News zdobyło wiele prestiżowych nagród:Ale nie zawsze było tak różowo. Sky News nie uniknęło potknięć i wpadek. Od pierwszych dni nadawania, zarówno kanał jak i jego właściciel są pod ostrzałem krytyków i przeciwników. Nawet w środku firmy dochodziło do spięć. W 1994 roku wybuchł konflikt między zarządem spółki z szefem Sky News Ianem Frykbergiem, który odmówił emisji wywiadu z Lady Bienvenidą Buck.Głośny skandal z seksem w tle nie był dla Frykberga aż tak ważny aby poświęcać mu czas antenowy. Uznał za ważniejsze wprowadzenie dziennikarstwa helikopterowego. 17 czerwca 1994 roku po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii przeprowadzono przekaz na żywo przy pomocy kamer zamontowanych w helikopterze. Bohaterem akcji był OJ Simpson, amerykański sportowiec i aktor oskarżony o morderstwo żony. Wywiad z panią Buck został opublikowany w Sky One a szef Sky News podał się do dymisji.Ofcom (Urząd Komunikacji), co jakiś czas jest atakowany skargami nie tylko na kanał ale i na konkretnych dziennikarzy. A to na Adama Boultona za jego postawę podczas wywiadu z Alastair Campbell a to na Kay Burley za wywiad z Davidem Babbsem czy relacje z Paryża w 2015 roku. Colin Brazier naraził się widzom bezpośrednią transmisją z domu ofiary katastrofy lotu Malaysia Airlines 17 a Martina Brunta oskarżono, że przyczynił się do śmierci Brendy Leyland, blogerki, piszącej o małej Madeleine zaginionej w Portugalii w 2007.Jednak największym skandalem okazał się reportaż z kwietnia 2003 roku, Jamesa Forlonga z pokładu brytyjskiego atomowego okrętu podwodnego HMS Splendid, który pokazywał ostrzał rakietowy podczas wojny w Iraku. Materiał okazał się jedną wielką mistyfikacją za co autor i producent zostali zawieszeni w czynnościach i poddani wewnętrznemu śledztwu. Forlong nie wytrzymał napięcia i popełnił samobójstwo a Sky News zostało ukarane grzywną w wysokości 50000 funtów.Do mniejszej mistyfikacji doszło w sierpniu 2016 roku, kiedy to dziennikarz Stuart Ramsay opłacił grupę rumuńskich myśliwych aby udawała spotkanych, niby przypadkiem przez ekipę, handlarzy bronią sprzedających swój towar syryjskim terrorystom. Tamtejszym władzom scenariusz tej historii nie spodobał się i trójka reporterów trafiła przed rumuński wymiar sprawiedliwości. Tym razem kanał poparł i bronił swojego reportera, uznając materiał za wierny raport na temat handlu bronią w Rumunii a aktorzy… otrzymali zapłatę za swoje role.Mimo ciągłych ataków, jakie przeżywają chyba wszystkie media na świecie, Sky News cieszy się dużą sympatią i zaufaniem widzów. Dziennikarze starają się rzetelnie wykonywać swój zawód i często dowodzą tego na wizji jak Mark Stone. Reporter i jego operator w marcu 2013 roku prowadzili na żywo transmisję z Placu Tiananmen w Pekinie. Zostali zatrzymani przez chińskich policjantów za brak odpowiednich dokumentów, do dziś nie wiadomo jakich. Wszystko uwieczniła kamera i zajście znalazło się w reportażu.Mottem Sky News jest: First for breaking news (numer jeden najświeższych wiadomości). Dziennikarze udowadniają to nie tylko na antenie telewizyjnej i satelitarnej. Ich pracę i osiągnięcia można śledzić na brytyjskiej stronie internetowej www:news.sky.com i międzynarodowej www.skynewsinternational.com.Mają konta na Facebooku, Instagramie, Google+ i Twitterze. Są aktywni na Youtube. Wielu z nich prowadzi swoje blogi w ramach kanału. Pracują w dwóch studiach: w Westminster i City of London.Sky News, jako kanał informacyjny uczestniczy w projekcie The Trust Project, konsorcjum najlepszych firm informacyjnych, prowadzone przez dziennikarkę Sally Lehrman. W 2018 roku pracownicy kanału zaktualizowali swą misję i spisali manifest, który powiesili przy wejściu do nowoczesnego, szklanego newsroomu aby przypominał im codziennie o ich celach i zadaniach: