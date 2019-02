Reklama programmatic. Jak płacić tylko za skuteczny marketing

28.01.2019 Marketing i PR

Paweł Treściński, YieldRiser

Model programmatic umożliwia kierowanie formatów reklamowych na określoną grupę odbiorców. Segmenty mogą obejmować płeć, wiek, status społeczny, a także położenie geograficzne w niektórych rejonach kraju. Oprócz tego, można również kontrolować reklamy według określonej pory dnia a także monitorować ich częstotliwość.

Czym jest reklama programmatic?

Programmatic a geolokalizacja

Według prognoz BIA/Kelsey, w ciągu najbliższych pięciu lat wydatki na reklamę, w samych Stanach Zjednoczonych zwiększą się aż dwukrotnie. To znak, że reklamodawcy skutecznie analizują wyniki działań marketingowych, przez co zwiększają wydatki reklamowe oraz identyfikują oraz efektywnie docierają do klientów.Ze względu na to, że nazewnictwo, konkurencja oraz nawyki zakupowe różnią się znacznie w zależności od regionu i miasta, reklama oparta na lokalizacji zapewnia lepszą skuteczność oraz dokładniejszą wiedzę na temat preferencji reklamowych użytkowników. Zasadniczym elementem reklamy opartej na lokalizacji jest programmatic , który w ostatnich latach zyskał na popularności. Coraz częściej marki stosują ten model, aby dotrzeć do klientów rzeczywiście zainteresowanych ich ofertą. Wprowadzenie tego modelu było jednym z największych osiągnięć w dziedzinie cyfryzacji od czasu wprowadzenia wyszukiwarki.Model programmatic umożliwia kierowanie na określoną grupę odbiorców formatów reklamowych. W tym przypadku, segmenty mogą obejmować różne dane demograficzne, takie jak płeć, wiek, status społeczny, a także położenie geograficzne w niektórych rejonach kraju. Oprócz tego, można również kontrolować reklamy według określonej pory dnia a także monitorować ich częstotliwość. Dodatkowo, z pomocą omawianego modelu można wybrać wydawców, u których ma pojawić się reklama.W ten sposób reklamodawca płaci wyłącznie za wysoce skuteczne reklamy, wyświetlane właściwym osobom w określonym czasie. Reklama ta zmienia definicję tradycyjnego procesu zakupu powierzchni reklamowej. To cyfrowy proces, który z pomocą algorytmu dokonuje zakupu powierzchni w czasie rzeczywistym. System kupuje, umieszcza oraz optymalizuje zasoby reklamowe za pośrednictwem systemu licytacji. Automatyzacja procesu oznacza, że dzieje się on w czasie rzeczywistym bez konieczności ręcznej konfiguracji.Programmatic jest bardzo wydajnym i skutecznym sposobem na dotarcie do docelowej grupy odbiorców . W ten sposób marki mogą zarówno sterować, jak i dostosowywać przekazy do potrzeb lokalnych rynków, które obsługują.Lokalizacja jest niezbędna, aby skutecznie dotrzeć do użytkowników, których nawyki zakupowe oraz preferencje różnią się w znacznym stopniu w zależności od kraju czy miasta. Jednak skalowanie dużej liczby osób oraz kierowanie kampanii lokalnych wymaga dobrze przemyślanej i dostosowanej technologiczne strategii budowania celów. Dzięki temu kampanie są bardziej skuteczne i zapewniają wyższy zwrot z inwestycji. Dodatkowo, programmatic pomaga nie tylko osiągnąć wysoki poziom przejrzystości kampanii, ale daję również markom szansę na angażowanie się w czasie zbliżonym do rzeczywistego w połączeniu w odpowiednio dopasowaną grupą odbiorców.