Makrotrendy kluczowe dla brandów i marketerów. Raport Twittera

31.05.2021 Rynek medialny

Paweł Usakowski

Twitter przeanalizował miliardy tweetów i dyskusji z dwóch lat, przygotowując na tej postawie raport “The Conversation: Twitter Trends”. Raport wskazuje na 6 makrotrendów wyłaniających się z tych dyskusji, jak i cały szereg składających się na nie mikrotrendów.

REKLAMA



Wellbeing

Everyday wonder

Creator culture

One planet

Tech life

My identity

REKLAMA



Raport Twittera ma być z założenia pomocą dla brandów i marketerów – podpowiadając jak lepiej poruszać się w szybko zmieniającym się świecie.Twitter jest jedną z najpopularniejszych platform na świecie, a tego typu analiza miliardów prawdziwych, niecenzurowanych wypowiedzi i dyskusji może mieć dla brandów wartość naprawdę trudną do przecenienia, w kontekście osiągania lepszego zrozumienia szybko ewoluujących trendów kulturowych, czy konsumenckich. Marketerzy szukają bezpośredniego i efektywnego dotarcia do grup docelowych; analizują dziesiątki czy setki danych, aby precyzyjnie zaplanować kampanie digital, szczególnie w mediach społecznościowych.- Twitter oferuje całą paletę narzędzi reklamowych i precyzyjne targetowanie do szczegółowo określonych grup docelowych, a jednocześnie analizuje na bieżąco prawdziwe zachowania użytkowników – to sprawia, że jest świetnym i efektywnym kanałem dotarcia do konsumenta - mówi, CEO Httpool Polska. - Między innymi dlatego bardzo polecam tę lekturę polskim marketerom, chociaż przede wszystkim dlatego, że warto na bieżąco aktualizować swoją wiedzę o tym jak zmienia się świat i jak zmieniają się konsumenci; jak zmieniają się ich priorytety, potrzeby, myślenie, szczególnie że duża część analizowanego okresu przypada już na czas pandemii.Twitter poddał analizie miliardy tweetów i dyskusji z okresu od końcówki 2018 roku, do końcówki 2020 roku. Na tej podstawie analitycy Twittera wyodrębnili 6 makrotrendów, które określili następująco:Na każdy z tych trendów składają się mikrotrendy, szczegółowo omawiane w raporcie “The Conversation: Twitter Trends”. Raport zawiera również wskazówki i podpowiedzi dla marketerów i brandów, jak tę wiedzę adaptować do swoich strategii biznesowych i marketingowych.- Pracując z wieloma markami, widzę jak ważne jest precyzyjne dotarcie do grupy docelowej i dobieranie odpowiednich narzędzi reklamowych. Tylko dzięki nim zaplanowane działania przekładają się na sukces i efektywność kampanii. Bez analizy danych, badań oraz stałego monitorowania zmieniających się zachowań użytkowników, marketerzy mają ograniczone możliwości zbudowania efektywnej kampanii w kanałach społecznościowych - komentuje, Twitter Sales Lead Poland w Httpool Polska. - Dlatego ten raport jest niezwykle ciekawym i wartościowym źródłem wiedzy, a także inspiracji jak marki mogą „podpiąć się” z komunikacją pod konkretne i ważne dyskusje, co możliwe jest właśnie tylko na Twitterze.Cały 33-stronicowy raport można pobrać z oficjalnej strony Twittera: https://cutt.ly/PbmExmN ***Httpool to największy na świecie globalny partner reklamowy m.in. Twittera. Firma wchodzi w skład Aleph Holding i działa na ponad 40 rynkach na całym świecie, zatrudniając ponad 400 pracowników. Jest przedstawicielem reklamowym największych platform społecznościowych, wśród których są m.in. LinkedIn, Twitter, Tik Tok, Facebook, Snapchat czy Spotify. Httpool ma też w swoim portfolio autorską technologię Wise.Blue – bardzo popularne narzędzie do skutecznej reklamy na Twitterze (także oficjalny partner API Twittera), używane przez największych reklamodawców na całym świecie.Httpool ma siedzibę główną w Wielkiej Brytanii, jednak strategicznie i długofalowo celem firmy jest budowanie silnych zespołów lokalnych, współpracujących z reklamodawcami i firmami „w terenie”. Lokalne i regionalne biura Httpool znajdują się w Europie Środkowej, krajach skandynawskich, krajach bałtyckich, Bałkanach, Rosji i WNP oraz w regionie Azji i Pacyfiku. W 2020 roku Httpool obchodził 20-lecie działalności.