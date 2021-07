Oprah Winfrey. Historia ikony amerykańskich mediów

28.06.2021 Historia mediów

Małgorzata Dwornik

Kosciuszko to miasto w hrabstwie Atalla, w stanie Missisipi. Leży nad rzeką Yockanookany i ma niespełna 7500 mieszkańców, z czego połowa to Afroamerykanie. To właśnie w tej miejscowości, o polsko brzmiącej nazwie, 29 stycznia 1954 roku dwójka nastolatków: Vernita Lee i Vernon Winfrey zostali rodzicami. Swojej córeczce dali biblijne imię Orpah. Orpah Gail Winfrey.

Oprah w The Cable Show, 2011 [fot. INTX/CC2.0/Wikimedia]

W Baltimore się nie poznali. Oprah płacze na wizji

Pierwszy własny program i... wielki sukces

Surviving a Break-up ( przetrwanie zerwania) rozmowa z celebrytami i ekspertami jak poradzić sobie z zakończeniem związku

Shades of Single Protein( Odcienie pojedynczego białka) czyli stosunki rasowe w Ameryce

Odcienie pojedynczego białka) czyli stosunki rasowe w Ameryce I Hate the Way I Look( nienawidzę jak wyglądam) rozmowa o obsesji wśród młodzieży dotyczącej własnego wyglądy

Oprah rozdaje samochody

o trzymaniu broni w domu mówiła Kathy Bray, której 10-letni syn Scott został przypadkowo zabity przez swojego rówieśnika

Truddi Hasse opowiadała o dysocjacyjnym zaburzeniu tożsamości i o 92 różnych swoich osobowościach

Erin Kramp była matką umierającą na raka piersi

Jo Ann Compton wspominała swoją zamordowaną córkę i o traumie jaką przeżywa

Mattie Stepanek , który urodził się z dysautonomiczną miopatią mitochondrialną pisał wspaniałe wiersze

Filantropka, aktorka, wydawca prasy

Oxygen, oprah.com i Order Uśmiechu

Lisa Gersh

Marcy Carsey

Tom Werner

Caryn Mandabach

The Uncommon Wisdom of Oprah Winfrey: A Portrait in Her Own Words (Niezwykła mądrość Oprah Winfrey:portret własnymi słowami),1996

Journey to Beloved (Podróż do ukochanej)ze zdjęciami Kena Regana,1998

Make the Connection: Ten Steps to a Better Body and a Better Life (nawiąż połączenie: dziesięć kroków do lepszego ciała i lepszego życia)wspólna praca z Bobem Greene,1998

Oprah Winfrey:The Soul and Spirit of a Superstar (Oprah Winfrey: dusza i duch supergwiazdy),2000

What I Know for Sure(Co wiem na pewno),2014

Mr. or Ms. Just Right (Pan lub Pani Just Right) współpraca z B. Grace, 2016

Food, Health and Happiness(Jedzenie ,zdrowie i szczęście),2017

The Wisdom of Sundays: Life-Changing Insights from Super Soul Conversations(Mądrość w niedzielę: zmieniające życie spostrzeżenia z rozmów Super Duszy),2017

The Wisdom Journal: The Companion to The Wisdom of Sundays(Dziennik mądrości: niedzielny towarzysz mądrości),2017

The Path Made Clear: Discovering Your Life`s Direction and Purpose(Jasna ścieżka: odkrywanie kierunku i celu życia),2019

Przyjaciele, rodzina i 170 córek

Kontrowersje i powstanie OWN

Oprah`s Next Chapter (następny rozdział) premiera 1 stycznia 2012

Oprah`s Lifeclass (Klasa życia )na swoim przykładzie dziennikarka opowiada jak żyć najlepiej, premiera 10 październik 2011

Oprah: Where Are On Now?( Gdzie sa teraz) sylwetki bohaterów The Oprah Winfrey Show i i informacje o ich obecnym życiu, premiera 2 października 2012 r

Oprah`s Master Class(Mistrzowska klasa)sylwetki i biografie znanych ludzi, premiera 1 styczeń 2011

Super Soul Sunday (Niedziela super duszy) rozmowy o duszy i samopomocy, premiera 16 październik 2011

The Oprah Winfrey Show, programy powtórkowe

Iyanla: Fix My Life, spotkanie z kapłanką Yoruba , trenerka życia i ekspert ds. relacji Iyanlą Vanzant.Premiera odbyła się 2 czerwca 2012 roku ale ostatni(11) sezon zakończył odcinek z 22 maja 2021

Dr. Phil, psycholog , doktor psychologi klinicznej, prezenter Phil McGraw rozmawia z zaproszonymi gośćmi o zdrowiu.

Rachael Ray Show, kulinarne zdolności autorki i zaproszonych gości

The Dr. Oz Show,prowadzący i autor kardiochirurg dr. Mehmat Oz przedstawia problemy zdrowotne społeczeństwa,medykamenty i sposoby walki z poszczególnymi chorobami. Ostatnie spotkania poświęcone były pandemii COVID-19

Niekwestionowana królowa przydomków

ikona dziennikarstwa

królowa wywiadów

jedyna czarnoskóra miliarderka

najbogatsza Afroamerykanka

najpotężniejsza kobieta Ameryki

kobieta przełamująca wiele niewidzialnych barier

najbardziej wpływowa kobieta na świecie

afrykańska bogini, matka nas wszystkich

najbardziej rozpoznawalna osobowość medialna po Supermanie i Elvisie Presleyu.

pierwsza kobieta, która miała i wyprodukowała własny program telewizyjny.

multimilionerka, która inspiruje Amerykanów,

królowa wszystkich mediów

wyrocznia - kobieta, która ma wpływ na całą Amerykę

pierwsza Afroamerykanka, która otrzymała nagrodę Złotych Globów Cecil B DeMille Award za całokształt twórczości

laureatka Nagrody Humanitarnej Boba Hope

laureatka Nagrody AAP Honors Stowarzyszenia Wydawców Amerykańskich

Jedyna osoba, która znalazła się na wszystkich ośmiu listach Magazynu TIME — 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie w latach 2004-2011. Była też na niej w 1998 roku.

laureatka Nagrody Humanitarnej im. Jeana Hersholta/Honorowa Nagroda Akademii przyznana przez Radę Gubernatorów Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej

Laureatka Prezydenckiego Medalu Wolności (2013)

O! To jest marka sama w sobie

jest manipulantką- stwierdziła jej biografka Kitty Kelley - nigdy nie była molestowana. To opowieści aby zyskać rozgłos.

przed inwazją na Irak (2003)The New York Times skrytykował ją za antywojenne nastawienie i oskarżył o manipulowanie społecznością amerykańską

Peter Birkenhead, kiedy poparła dokument Sekret o pozytywnym myśleniu i jego wpływie na życie ludzi, zarzucił jej trywializowanie ważnych decyzji i promowanie kultury materialnej

James Randi oskarżył ją o celowe zwodnicze i bezkrytyczne podejście do paranormalnych twierdzeń w swoich programach

Odmowa zaproszenia republikańskiej kandydatki na wiceprezydenta Sarah Palin podczas kampanii prezydenckiej w 2008 roku skończyła się wielkim krzykiem

Za poparcie Eckharta Tolle`a i jego książki A New Earth: Awakening to Your Life`s Purpose zarzucono jej ,że jeśli jest chrześcijanką to jest ignorantem, ponieważ chrześcijaństwo jest niezgodne z myślą New Age

Skrytykowana została za zaproszenie do programu Suzanne Somers, która mówiła o terapiach hormonalnych nie akceptowanych przez medycynę głównego nurtu i namawia do nieszczepienia się

1954, 29 stycznia - urodziła się Oprah Gail Winfrey

29 stycznia - urodziła się Oprah Gail Winfrey 1967 - Oprah trafia do aresztu

- Oprah trafia do aresztu 1968 - narodziny syna, który po kilku dniach umiera

- narodziny syna, który po kilku dniach umiera 1969 - przeprowadzka do ojca, do Nashville

- przeprowadzka do ojca, do Nashville 1972 - Oprah wygrywa konkurs Miss Black Tennessee

- Oprah wygrywa konkurs Miss Black Tennessee 1972 - pierwsza praca jako spikerka w radiu

- pierwsza praca jako spikerka w radiu 1974 - Oprah przenosi się do stacji telewizyjnej WTVF-TV

- Oprah przenosi się do stacji telewizyjnej WTVF-TV 1977 - przeprowadzka do Baltimore, praca w WJZ-TV

- przeprowadzka do Baltimore, praca w WJZ-TV 1978 , 14 sierpnia - premierowy odcinek People are Talking

, 14 sierpnia - premierowy odcinek People are Talking 1983 - kolejna przeprowadzka, tym razem do Chicago, do WLS-TV

- kolejna przeprowadzka, tym razem do Chicago, do WLS-TV 1984, 2 stycznia - premiera autorskiego programu AM Chicago

1985 - Oprah zagrała w pierwszym swoim filmie Kolor purpury

- Oprah zagrała w pierwszym swoim filmie Kolor purpury 1986 , wrzesień - AM Chicago zmienia nazwę na The Oprah Winfrey Show

, wrzesień - AM Chicago zmienia nazwę na The Oprah Winfrey Show 1986-2011 - The Oprah Winfrey Show

- The Oprah Winfrey Show 1986 - Oprah zakłada firmę Harpo Productions

- Oprah zakłada firmę Harpo Productions 1992 - zaręczyny z Stedmanem Grahamem

- zaręczyny z Stedmanem Grahamem 1993 - po mocnych zabiegach dziennikarki Bill Clinton podpisał National Child Protection Act ( ogólnodostępna baza krajowych pedofili)

- po mocnych zabiegach dziennikarki Bill Clinton podpisał National Child Protection Act ( ogólnodostępna baza krajowych pedofili) 1996 , 17 września - start Oprah’s Book Club

, 17 września - start Oprah’s Book Club 1997 - powstaje fundacja Angel Network

- powstaje fundacja Angel Network 1998 - Oprah jest współzałożycielką i współwłaścicielką kanały TV Oxygen

- Oprah jest współzałożycielką i współwłaścicielką kanały TV Oxygen 1998 - dziennikarka prowadzi Change Your Life TV

- dziennikarka prowadzi Change Your Life TV 2000 - wystartował miesięcznik O! The Oprah Magazin

- wystartował miesięcznik O! The Oprah Magazin 2001 , wrzesień - Oprah prowadziła Modlitwę za Amerykę po ataku z 11 września

, wrzesień - Oprah prowadziła Modlitwę za Amerykę po ataku z 11 września 2002-2006 - emisja w Oxygen Oprah After the Show

- emisja w Oxygen Oprah After the Show 2006 - premiera strony internetowej Oprah.com

- premiera strony internetowej Oprah.com 2006 , 25 września - premiera kanału radiowego Oprah and Friends

, 25 września - premiera kanału radiowego Oprah and Friends 2007 - Oprah założyła szkołę dla 170 dziewcząt w RPA

Oprah założyła szkołę dla 170 dziewcząt w RPA 2008 , 28 marca - Oprah została laureatką Orderu Uśmiechu

, 28 marca - Oprah została laureatką Orderu Uśmiechu 2009 , 4 marca - kanał Oprah and Friends zmienił nazwę na Oprah Radio

, 4 marca - kanał Oprah and Friends zmienił nazwę na Oprah Radio 2010 - premiera cyfrowej wersji O! The Oprah Magazin

- premiera cyfrowej wersji O! The Oprah Magazin 2011 , 1 stycznia - start kanału telewizyjnego Oprah Winfrey Network (OWN)

, 1 stycznia - start kanału telewizyjnego Oprah Winfrey Network (OWN) 2011 ,25 maja - ostatni odcinek The Oprah Winfrey Show

,25 maja - ostatni odcinek The Oprah Winfrey Show 2013 - Oprah otrzymała Prezydencki Medal Wolności

- Oprah otrzymała Prezydencki Medal Wolności 2017 - ukazał się pamiętnik Oprah The Life You Want

- ukazał się pamiętnik Oprah The Life You Want 2017 - premiera żywności O! That’s Good!

- premiera żywności 2018 - National Museum of African Historii i Kultury Amerykańskiej otworzyło specjalną wystawę poświęconą wpływom kulturowym Oprah Winfrey na telewizję

National Museum of African Historii i Kultury Amerykańskiej otworzyło specjalną wystawę poświęconą wpływom kulturowym Oprah Winfrey na telewizję 2018 , czerwiec- podpisanie umowy z Apple

, czerwiec- podpisanie umowy z Apple 2021 , marzec - wywiad z Meghan Markle i księciem Harrym

, marzec - wywiad z Meghan Markle i księciem Harrym 2021, 21 maja - premiera pięcioodcinkowego dokumentu The Me You Can`t See

Nie wiedzieć czemu imię sprawiało znajomym pary trudności w wymowie i przekręcali je mówiąc Oprah. Nawet urzędnik stanu cywilnego przekręcił imię dziewczynki zapisując je w akcie narodzin. I tak mała Orpah stała się Oprah.Jak można było przewidzieć młodzi rodzice nie podołali roli jaką przeznaczył im los. W krótkim czasie po urodzinach dziewczynki rozstali się. Ojciec wyjechał do Nashville a matka pozostawiwszy córeczkę pod opieką babci, przeniosła się na północ stanu.Babcia, Hattie Mae (Presley) Lee, była kobietą ubogą ale bogobojną i konsekwentną. Trzymała wnuczkę w twardych ryzach. Od małego Oprah musiała ciężko pracować: nosiła wodę ze studni, karmiła świnie i kury. Za ubiór służyły jej ogrodniczki uszyte z worka na ziemniaki, co wzbudzało niewybredne żarty jej rówieśników. Kiedy miała 3 lata umiała już czytać a wiele wersetów z Biblii, która była jej elementarzem, znała na pamięć. Babcia chwaliła się tak zdolną i pojętną wnuczką przed znajomymi, toteż dziewczynka otrzymała przydomek “mały kaznodzieja”. Kiedy skończyła 6 lat, matka, która pracowała jako pokojówka zabrała ją do siebie. Niestety nie miała czasu na wychowywanie córki.Często też ją biła i poniżała. Przez ich dom przewijało się wielu mężczyzn i dziewczynka wkrótce zaczęła być molestowana.Jako nastolatka zaczęła kraść. Mając 13 lat uciekła z domu i trafiła do aresztu. Rok później zaszła w ciążę ale jej synek zmarł zaraz po porodzie a ona sama sięgnęła po alkohol i narkotyki. Spod matczynych skrzydeł wyciągnął ją ojciec.Dzięki Vernonowi Winfrey, fryzjerowi z Nashville,Oprah stanęła na nogi. Ojciec zadbał o edukację córki. Ukończyła East Nashville High School z wyróżnieniem. Wygrała też konkurs oratorski, który zapewnił jej pełne stypendium na Uniwersytecie Stanowym w Tennessee na wydziale sztuk scenicznych. Na swoje kieszonkowe zarabiała w miejscowym sklepie spożywczym.Będąc w ostatniej klasie, mając 17 lat wygrała konkurs Miss Black Tennessee. Jedną z nagród tego konkursu była wizyta w lokalnej stacji radiowej, gdzie miss na antenie miała powiedzieć coś o sobie. Oprah zrobiła to tak dobrze, że zaproponowano jej pracę. I tak młodziutka sprzedawczyni ze sklepu spożywczego, uczennica ostatniej klasy East Nashville High School, została spikerką w radiu i rozpoczęła swoją drogę na szczyty kariery dziennikarskiej.W radiu spędziła Oprah trzy lata. Piękną Afroamerykanką o ciekawym głosie zainteresowała się miejscowa stacja telewizyjna. Winfrey zrobiła kolejny kroki i stacja WTVF-TV w Nashville czyli News Channel 5 (oddział sieci CBS) w 1975 roku zyskała najmłodszą i pierwszą czarnoskórą prezenterkę wiadomości.Przez kolejne pięć lat młoda adeptka dziennikarstwa nabierała doświadczenia przed kamerami regionalnej telewizji. Zrezygnowała ze studiów i poświęciła się całkowicie nowej pasji. Trud się opłacił. W 1977 roku wyjechała do Baltimore gdzie podjęła pracę w WJZ-TV. Została prezenterką wiadomości o 18:00. Był to czas największej oglądalności i dziennik o tej porze miał swoje prawa. Oprah nie umiała powstrzymać emocji. Relacjonując wydarzenia (pożar czy napad) przeżywała je na wizji a kiedy pewnego razu rozpłakała się przed kamerami, usunięto ją z zespołu i przesunięto do telewizji śniadaniowej. Uznano, że brak jej profesjonalizmu ale że miała kontrakt na dwa lata nie można było jej zwolnić.Na uczuciową dziewczynę zwrócił za to uwagę prezenter Richard Sher, który był w trakcie realizacji nowego talk-show(Ludzie rozmawiają). Zaprosił młodą “banitkę” do współpracy. 14 sierpnia 1978 roku duet Sher - Winfrey poprowadził premierowy odcinek a Oprah odkryła swoje nowe powołanie - otwieranie ludzkich serc.Program okazał się sukcesem i przez kolejne lata nie schodził z anteny. Z Oprah przedłużono kontrakt i powierzono prowadzenie drugiego programuPrzygoda z WJZ-TV trwała pięć lat ale ambitna Winfrey miała wyższe aspiracje a kiedy słyszała,że jako czarnoskóra dziennikarka osiągnęła już wszystko, postanowiła tym gadułom utrzeć nosa.Wysłała kilka odcinków People Are Talking do WLS-TV w Chicago i dostała ofertę pracy.W stacji WLS-TV emitowany był programNie miał za dużej oglądalności i zajmował ostatnie miejsce w rankingu. Kiedy Oprah dołączyła do zespołu stacji, oddano jej właśnie ten program. Pokaż co potrafisz - powiedziano jej a ona zakasała rękawy i ruszyła do pracy. 2 stycznia 1984 roku ukazał się pierwszy jej autorstwa program a po miesiącu AM Chicago zajmowało pierwszą lokatę wśród wszystkich talk-show. Krytyk filmowy Roger Ebert z którym Oprah związała się na krótko, przewidział jej sukces i to, że jej program przyniesie większe dochody niż jego At the Movies.Namówił ją aby podpisała umowę z firmą produkującą programy telewizyjne King World. Było to dobre posunięcie o czym Oprah szybko się przekonała. Dwa lata później, we wrześniu 1986 roku AM Chicago przemianowano naa prezenterka założyła własną firmę(Harpo to odwrotność Oprah).Prowadząc swój talk-show i własną firmę w latach 1992-1993 była gospodarzem kilku odcinków programu dla młodzieżyDużym zainteresowaniem cieszyły się:Oprah Winfrey w krótkim czasie poznał cały kraj. Prezenterka stała się osobą publiczną. Była osobowością na tyle fascynującą, że w 1985 roku Steven Spielberg zaproponował jej rolę w swoim filmie Kolor purpury, za którą Oprah otrzymała nagrodę Złotego Globu i nominację do Oscara za najlepszą drugoplanową rolę żeńską.Jej popularność rosła. Licencję programu The Oprah Winfrey Show kupiło 136 krajów na całym świecie a w samych Stanach tygodniowo oglądało go blisko 50 milionów ludzi. W sierpniu 1988 roku Time pisał:Na polu zdominowanym przez białe samce jest czarną samicą o dużej masie. Braki w dziennikarskiej twardości, nadrabia czystą ciekawością, mocnym humorem i przede wszystkim empatią. Jej goście odkrywają rzeczy, których nikomu nie opowiedzieliby, a tym bardziej publiczności telewizyjnej. Ten talk show to sesja terapii grupowej.Do swojego programu Oprah zapraszała zarówno gwiazdy jak i zwykłych ludzi.Na wizji przyznawała się do własnych błędów z przeszłości jak alkohol, narkotyki czy molestowanie. Opowiadała o rodzinie: zmarłym na AIDS bracie, siostrze narkomance i odnalezionej po latach drugiej przyrodniej siostrze. Nie wstydziła się swoich krągłości ale szeroko omawiała problemy amerykańskiego społeczeństwa z nadwagą. Jeśli reklamowała bieliznę to ta znikała z półek sklepowych w oka mgnieniu.Podobnie było z każdym produktem o którym tylko wspomniała na wizji. Kiedy w czasie choroby wściekłych krów stwierdziła,że przestaje jeść hamburgery, jej zwolennicy uczynili to samo i amerykańscy farmerzy byli bliscy bankructwa. Sprawa oparła się o sąd ale Oprah została oczyszczona z wszelkich zarzutów i okrzyknięto ja kobietą której słów słucha cała Ameryka.Słuchali jej nawet prezydenci.W 1993 roku dzięki jej zabiegom Bill Clinton podpisał National Child Protection Act czyli krajową bazę danych skazanych za wykorzystywanie dzieci.Przez 25 lat talk-show The Oprah Winfrey Show i jego prezenterka otrzymali wiele prestiżowych nagród w tym 47 razy nagrodę Emmy. Program emitowany był do 2011 roku i wyprodukowano 4561 odcinków. Przewinęło się przez niego wiele gwiazd. Do tych “najtrudniejszych” rozmówców Oprah zalicza Elizabeth Taylor, którą gościła w drugim sezonie. Lista zakazanych pytań była długa. Do wielkich sukcesów zalicza się wywiad z Michaelem Jacksonem, z 10 lutego 1993 roku. Obejrzało go blisko 90 milionów widzów a piosenkarz starał się odpowiadać na każde zadane pytanie, nawet te niewygodne jak kolor jego skóry czy operacje plastyczne. W 1997 roku sensacją był wywiad z scenarzystką i aktorką Ellen DeGeneres, która na wizji przyznała się do bycia lesbijką.Najczęściej zapraszaną osobą była autorka i dziennikarka Gayle King, prywatnie przyjaciółka Oprah. Gościła w programie 141 razy. 28 razy pojawiła się Celine Dion ale tylko Tom Cruise skakał po studyjnych kanapach wyznając miłość ówczesnej swojej dziewczynie, Katie Holmes (23 maj 2005). Oprócz celebrytów zapraszano do programu “ludzi z ulicy”, którzy poruszali problemy amerykańskiego społeczeństwa.Tematów było wiele. I tych trudnych jak seksualność czy niepełnosprawność jak i tych lekkich od humoru po ulubione książki. Do historii przeszedł odcinek rozpoczynający 19 sezon. Wtedy to każda osoba na widowni (276 osób) otrzymała w prezencie samochód Pontiac G6 sedan. Uczestnicy programu byli specjalnie dobrani drogą eliminacji. Byli to ludzie faktycznie potrzebujący nowego samochodu. Każdy z nich otrzymał pudełeczko z informacją, że jeśli w środku znajdzie kluczyk to samochód jest jego. Zabawa polegała na tym, że w każdym pudełku był klucz. Oprah co chwilę krzyczała Masz samochód !!! a publiczność wpadła w euforię. I choć każdy samochód był zarejestrowany i miał opłacony podatek od sprzedaży, to podatek od darowizny każdy musiał zapłacić sam. Stało się to kością niezgody i problemem, dlatego producenci programu zgodzili się zamienić prezent na gotówkę. No cóż nie dogodzisz wszystkim. Cała zabawa kosztowała stację 9,84 miliona dolarów a na każdym kolejnym spotkaniu w studio widownia oczekiwała upominków w postaci samochodu. Choćby jednego.Oprah zawsze lubiła i ceniła książki. Czytała mając zaledwie trzy lata. Ta miłość pozostała w niej do dnia dzisiejszego. 17 września 1996 roku uruchomiła emisję kolejnego swojego programuKsiążki w nim omawiane sprzedawały się w milionach egzemplarzy. Pierwszą prezentowaną pozycją był Głęboki koniec oceanu pióra Jacquelyn Mitchard.Klub działał przez 17 lat i wypromował 70 różnych tytułów. Oglądali go widzowie w 132 krajach. 1 czerwca 2012 roku Oprah wznowiła działalność programu jakoa 25 marca 2019 roku pojawił się w usłudze telewizyjnej Apple TV+.Jako prezenterka, autorka, producentka i aktorka Oprah Winfrey stała się nie tylko osoba publiczną, rozpoznawalną ale i bardzo, bardzo bogatą. Już w 1995 roku jej majątek wyceniono na 340 miliony dolarów. Obecnie jest miliarderką. Pamiętając biedę jaką “klepała” w dzieciństwie u boku babci jest bardzo czuła na niedolę innych ludzi a szczególnie dzieci. W 1997 roku założyła fundacjęw ramach której przeprowadza zbiórki pieniędzy dla osób potrzebujących. W 2000 roku fundacja wprowadziła cotygodniową nagrodę(użyj własnego życia) w kwocie 100000$ przyznawaną ludziom którzy poświęcają własne życie dla innych.Praca w telewizji i działalność charytatywna nie była jedynymi zajęciami Oprah. Bardzo często występowała na dużym i małym ekranie jako aktorka. Czasami grała wyznaczone role a czasami samą siebie. Była również producentem niektórych pozycji. Po Kolorze purpury, można było podziwiać ją w 11 produkcjach kinowych i 8 serialach. W kilku filmach udzielała swojego głosu. Za rolę Sethe w Ukochanym(1998) dostała nominację NAACP Image Award dla najlepszej aktorki ale najwięcej nagród i nominacji uzyskała jej rola Glorii Gaines w filmie Kamerdyner z 2013 roku w reżyserii Lee Danielsa. Za rolę Annie Lee Cooper w filmie Selma z 2014 roku otrzymała nagrodę Women Film Critics Circle Award dla najlepszej aktorki. Od 1989 do 2020 roku jako producent brała udział w 37 produkcjach.Telewizja i kino to jeszcze nie wszystko. W kwietniu 2000 roku światło dzienne ujrzał miesięcznikskierowany do kobiet, który od samego startu cieszył się ogromną popularnością. Kiedy inne magazyny odczuwały spadek zainteresowania, nakład miesięcznika Oprah szybował w górę. W 2009 roku sprzedaż wyniosła 662 304 egzemplarzy. Od kwietnia 2002 roku dostępny był na terenie południowej Afryki.Od pierwszego numeru do roku 2020 na okładce zawsze była Oprah. Tylko dwa razy wystąpiła w duecie: w kwietniu 2009 roku z Pierwszą Damą Michelle Obamą i w tym samym roku w grudniu z Ellen DeGeneres. Po 20 latach, we wrześniu 2020 roku dziennikarka umieściła na okładce zdjęcie Breonny Taylor, młodej Afroamerykanki zabitej przez policję w Louisville w stanie Kentucky. Od stycznia 2021 roku Winfrey zawiesiła emisję drukowanej pozycji, pozostawiając tylko wersję cyfrową, która miała swoja premierę w grudniu 2010 roku.W latach 2004-2008 wydawała Oprah drugi magazynAby poszerzyć działalność Harpo Productions i móc prezentować swoje pomysły, w 1998 roku Oprah Winfrey z grupą innych zapaleńców uruchomiła kanał telewizyjnyPomysłodawcą i pierwszym prezesem była ówczesna dyrektorka kanału Nickelodeon Geraldine Laybourne. W grupie założycielskiej obok obu pań znaleźli się “ludzie telewizji”:Był to kanał głównie dla kobiet i w nim w latach 2002-2006 emitowano talk-showProgram był półgodzinnym uzupełnieniem The Oprah Winfrey Show.W 2006 roku producentka i współwłaścicielka kanału sprzedała swoje udziały i rozpoczęła emisję własnej strony internetowej Oprah.com gdzie przeniosła wiekszość swoich produkcji a Oxygen zawiesił działalność. Na tej samej stronie wdrożyła dziennikarka projekt, który pomaga wyśledzić pedofili. Już w ciągu pierwszych 48 godzin po emisji pierwszego odcinka udało się schwytać dwóch mężczyzn oskarżonych o ten czyn.Za pracę na rzecz dzieci, one same zwróciły się do Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu o przyznanie dziennikarce tego jedynego w swoim rodzaju odznaczenia. 28 marca 2008 Oprah Winfrey została uhonorowana Orderem Uśmiechu.Rok 2006 przyniósł kolejną formę pracy i współpracy dla Oprah i Harpo. 9 lutego producentka podpisała trzyletni kontrakt z XM Satellite Radio na utworzenie nowego kanału.rozpoczęł nadawać 25 września 2006 roku. Poruszał tematy bieżące, sprawy zdrowia, fitness,domu i religii. 4 marca 2009 nazwę kanału zmieniono naKu rozpaczy fanów 1 stycznia 2015 roku kanał przestał nadawać ale wiele programów emitowanych jest nadal na kanale Oprah Winfrey Network.Kariera Oprah rozwijała się “z prędkością światła” Pomysł gonił pomysł, powstawał projekt za projektem.Telewizja,radio, czasopisma a nawet książki bo dziennikarka pokusiła się o własną biografię ale też pisała o zdrowym odżywianiu, szczęściu i celach w życiu. Lata jej pracy przyniosły takie tytuły jak:Trzy lata na premierę czekał jej pamiętnikUkazał się w 2017 roku.We wszystkim co robiła Oprah wspierały ją trzy “dusze łaty”. Znajomych i przyjaciół ma wielu ale najważniejsze, od lat, to dwie przyjaciółki: Gayle King i Maria Shriver i ten jeden jedyny Stedman Graham. Z Stedmanem poznali się w 1986 roku. On biznesmen, ona rokująca wielki sukces dziennikarka i prezenterka.W 1992 zaręczyli się ale nigdy nie stanęli na ślubnym kobiercu. W wywiadzie dla Essence Magazine Oprah powiedziała: Prawda jest taka, że gdybyśmy się pobrali, nie bylibyśmy teraz razem, ponieważ w żaden sposób nie jest to tradycyjny związek.Nie mają dzieci ale dziennikarka mówi, że od stycznia 2007 roku ma 170 córek. Wtedy to założyła w Henley on Klip, w RPA szkołę z internatem dla dziewczątSzkoła posiada nowoczesne sale lekcyjne,laboratoria naukowe i komputerowe, bibliotekę, teatr i salon kosmetyczny. Choć nie wszystkim ten pomysł przypadł do gustu i zarzucali dziennikarce rozrzutność i niepotrzebny luksus, to Nelson Mandela był przeciwnego zdania a ona sama stwierdziła: Jeżeli jesteś otoczony pięknymi rzeczami i wspaniałymi nauczycielami, którzy cię inspirują, to piękno wydobywa się też w tobie. Sama również jest nauczycielką w tej szkole choć jej lekcje prowadzone są zdalnie.Oprah Winfrey nigdy nie starała się o żadne stanowisko polityczne. Była i jest kobietą majętną, popularną, mającą ogromny wpływ na opinię publiczną ale polityka jej nie interesuje. Woli rozmawiać z politykiem niż nim być. Tylko raz zaangażowała się w kampanię prezydencką. W jednym ze swoich programów jeszcze w 2006 roku, powiedziała na wizji,że tylko Baracka Obamę byłaby skłonna poprzeć. Obama wtedy był senatorem i nie myślał o kandydowaniu na prezydenta USA a Oprah mu to “wykrakała”.Potem wsparła finansowo i popierała całą jego kampanię prezydencką.Szacuje się, że dzięki niej przyszły prezydent zyskał od 420 000 do 1 600 000 głosów w prawyborach bez Teksasu, Michigan, Północnej Dakoty, Kansas ani Alaski. W późniejszych latach popierała Oprah jeszcze kilku polityków (Stacey Abrams- gubernator Gruzji czy Lavern Chatman) ale nigdy nie angażowała się już tak mocno jak przy Obamie.Bardziej ceniła sobie dziennikarka duchowe przywództwo i możliwość pomocy innym ludziom. Za lidera ludzkich dusz uznano ją już 1998 roku kiedy zaczęła prowadzić program(Zmień swoje życie w telewizji)Jej rozmowy z Garym Zukavem, kaznodzieją i nauczycielem duchowym przyciągały przed ekrany miliony widzów, szczególnie kobiet. A kiedy Rosemarry Barr w trakcie programu otwierającego 13 sezon Oprah Winfrey Show nazwała prowadzącą:, uznanojako religię głównego nurtu w 3000 AD. Inną nazwę na działalność prezenterki wymyślił The Wall Street Journal -czyli publiczna spowiedź jako forma terapii a zdolność wpływania Oprah na opinię publiczną, zwłaszcza na wybory konsumenckie dotyczące zakupów, została nazwanaefektem Oprah).Wszystkie te określenia weszły do potocznej mowy Amerykanów i używane są we wszystkich mediach.Zdarzało się, że Oprah proszona była o udział w wydarzeniach państwowych. Po ataku z 11 września 2001 roku na prośbę burmistrza Nowego Jorku prowadziła Modlitwę za Amerykę na Yankee Stadium ale kiedy George W. Bush w 2002 roku zaprosił ją do amerykańskiej delegacji, planującej wyjazd do Afganistanu, aby pokazać wojnę z terroryzmem w pozytywnym świetle, odmówiła. Wyjazd zatem odwołano. Był to czas kiedy Oprah próbowała przekonać ludzi, że islam to religia pokoju i najbardziej niezrozumiana z trzech głównych religii. Programmówiący o tej kwestii wywołał bardzo duże kontrowersje i dyskusje. Ale jak to bywa jedni są za a drudzy przeciw.Podobnie było w 2009 roku kiedy powstało kilka reportaży - wywiadów z mieszkańcami Danii jako najszczęśliwszymi ludźmi świata. Bill O`Reilly z Fox News oskarżył ją wtedy o promowanie lewicowego społeczeństwa. No, wszystkim nie dogodzisz.15 stycznia 2008 roku Discovery Communications, Harpo Productions i Oprah Winfrey ogłosili wspólne przedsięwzięcie - powstanie nowy kanał telewizyjny(OWN). Rok później 20 listopada 2009 roku dziennikarka oficjalnie ogłosiła, że The Oprah Winfrey Show w 2011 roku zakończy swoją egzystencję, po 25 sezonach nadawania. Kocham ten program. Ten program był moim życiem. I kocham go na tyle, by wiedzieć, kiedy nadszedł czas, by się pożegnać - powiedziała Oprah 13 września 2010 roku w pierwszym odcinku ostatniego sezonu. Gościem w studio był John Travolta i 300 najwierniejszych fanów dziennikarki. Wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na ośmiodniową sesję do Australii, gdzie kręcone były odcinki specjalne z Travoltą jako pilotem w roli głównej.Jeden z ostatnich odcinków sezonu (maj) poświęcony był życiu w Białym Domu a jego bohaterami para prezydencka Barack i Michelle Obama. Prezydent podziękował dziennikarce za lata pracy: Masz wielkie serce i dzielisz się nim z ludźmi.Jesteśmy po prostu błogosławieni i wdzięczni, że mamy Cię w naszym życiu.Ostatni odcinek wyemitowano 25 maja 2011 roku. Poprzedził go dwugodzinny program pożegnalny z udziałem wielu gwiazd jak Aretha Franklin, Stevie Wonder czy Madonna. Emitowano go na wszystkich kanałach w całym kraju. Pokazywany był też w kinach. Od czerwca ruszyły powtórki wszystkich sezonów.Tymczasem od 1 stycznia 2011 roku działał już Oprah Winfrey Network gdzie prezentowano wiele produkcji Harpo znanych z Oprah Radio i Oprah.com. do tych najbardziej ulubionych po dziś dzień należą:Harpo i Oprah Winfrey Network produkuje i promuje autorskie programy innych twórców. Od lat dużą oglądalnością cieszą się:Po zakończeniu emisji Oprah Winfrey show dziennikarka miała trochę więcej czasu na inne swoje zainteresowania. Nadal przeprowadzała wywiady z ciekawymi ludźmi, między innymi z Bobbi Brown, córką Whitney Houston, promowała książki, była producentem kilku sitcomów jak Love Thy Neighbor czy The Paynes, filmów fabularnych (Selma, Kamerdyner) i seriali (Zielony liść,Nieśmiertelne życie Henrietty Lacks) w których sama zagrała.Stała się bizneswoman,choć jak sama mówi nie lubi tego określenia. Zajęła się też na większą skalę filantropią. Jest miliarderką i ma otwarte serce. Pomaga potrzebującym ale głównie stawia na edukację. Po patronacie dla kilku szkół zarówno w USA jak i w Afryce, w 2012 roku ufundowała dla 400 chłopców z Morehouse College w Atlancie w stanie Georgia stypendia a rok później przekazała 12 milionów dolarów Narodowemu Muzeum Historii i Kultury Afroamerykańskiej Smithsonian.Bardzo mocno wspiera osoby LGBT i stara się edukować społeczeństwo w tej kwestii co nie zawsze spotyka się z pozytywnym oddźwiękiem.Nie zrażona, zaprasza do swoich programów osoby transseksualne, gejów i lesbijki. Wie,że w tej kwestii jeszcze długa droga przed społeczeństwem i to nie tylko amerykańskim. Wspiera maltretowane kobiety i finansuje schroniska dla nich. Wiele serca ma dla zwierząt i im też pomaga.W jej posiadłości The Promised Land (Ziemia obiecana) zawsze słychać szczekanie kilku podopiecznych.Jeszcze w 2005 roku po tragedii jaką spowodował huragan Katrina, przekazała 10 milionów dolarów na pomoc dla poszkodowanych. Wybudowano za nie domy w Teksasie, Mississippi, Luizjanie i Alabamie. W ciągu całego swojego zawodowego życia na cele charytatywne przeznaczyła 425 milionów dolarów. Przez blisko 50 lat spędzonych przed kamerami doczekała się Oprah wielu przydomków i określeń:Wśród tych bardziej oficjalnych tytułów znalazły się:Tych nagród i tytułów jest o wiele więcej i w wielu kategoriach a w różnorodnych rankingach zajmuje czołowe miejsca. Magazyn Forbes nazwał ją najpotężniejszą gwiazdą świata, kiedy jej nazwisko znalazło się pięć razy w jego rankingach na przestrzeni lat 2005-2012. Była jedyną żyjącą kobietą na liście 100 osób, które zmieniły świat, magazynu Life, obok Jezusa Chrystusa , Elvisa Presleya i Lady Mary Wortley Montagu (2010). W 2005 roku została uznana za najwspanialszą kobietę w historii Ameryki w ramach publicznego sondażu The Greatest American.Jej gwiazda nie blaknie. Oprah to dziś marka o której w skrócie mówi sięDo wielu produktów podpisanych tym znakiem, w 2017 roku dołączyła żywność. Pod szyldemkryją się smakowite mrożone posiłki na patelnię. Już wcześniej spółka joint venture Kraft Heinz i Oprah Winfrey, oferowała chłodzone zupy, dodatki i mrożoną pizzę.W tym samym roku, we wrześniu Oprah podjęła współpracę z popularnym dziennikiem telewizyjnym 60 minut jako ekspert medialny. Gościła w studiu w każdą niedzielę do końca 2018 roku.W 2018 roku National Museum of African Historii i Kultury Amerykańskiej otworzyło specjalną wystawę poświęconą wpływom kulturowym Oprah Winfrey na telewizję a w czerwcu firma Apple ogłosiła współpracę z dziennikarką na oryginalne programy wyłącznie dla Apple i Apple+. W ramach tej współpracy 1 listopada 2019 roku ruszył program Oprah`s Book Club.21 marca 2020 roku zadebiutowała druga pozycjaa 30 lipca trzeciajako kontynuacja odkrywania znaczących i istotnych tematów z fascynującymi liderami myśli z całego świata.Przez lata pracy Oprah zyskała rzesze fanów ale też wielu oponentów, którzy słuchają uważnie co mówi aby móc udowodnić, że nie jest taka nieskazitelna i nieomylna. Najdrobniejsze potknięcie dziennikarki prowadzi wtedy do wielkich debat na temat braku profesjonalizmu. Do tych największych “wpadek” po płaczu przed kamerą i niechęci do hamburgerów zaliczono jeszcze:Jedna z ostatnich “wpadek“ wytknięta Oprah miała miejsce podczas słynnego na cały świat wywiadu z Meghan Markle i księciem Harrym z marca 2021 roku. Oprah zapytała: Kiedy urodzi się dziecko? Latem- padła odpowiedź. Tego lata ? - zapytała dziennikarka. Tak- odpowiedziała Meghan.Sensacją było, że Oprah nie wie ile trwa ciąża. Córeczka pary przyszła na świat 4 czerwca a zatem późną wiosną.Harry nie przejął się tak jak dziennikarze i wszedł w układy z dziennikarką w ramach Apple+.Wywiad z marca podsunął im pomysł. Stworzyli razem pięcioodcinkowy dokumentalny serial(Ja ,którego nie widać)Pięć osób: Lady Gaga, Glenn Close i DeMar DeRozan, książę Harry i Oprah Winfrey, opowiada o swojej przeżytej traumie, walce i podróży do dobrego samopoczucia emocjonalnego.Serial ma na celu uświadomienie wagi problemów zdrowia psychicznego. Pierwszy odcinek miał premierę 21 maja 2021 roku.- powiedziała Oprah Winfrey, która nadal stawia sobie wysoko poprzeczkę i nie zamierza odchodzić na “medialną emeryturę”.