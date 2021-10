ONKOMOCNI. Czternaście wzruszających wywiadów o walce z rakiem

4.10.2021 Warsztat reportera

BARD

Dlaczego w klinice onkologicznej pachniało morzem i komu szpital kojarzy się z lotniskiem? Jak przeżywa chorobę trzylatek? Jak smakuje chemioterapia? Mama czy tata – kogo widzi się częściej przy łóżku chorego dziecka? Wszystkiego dowiecie się ze szczególnej książki „ONKOMOCNI – 218283* – Potęga Wspomnień”.

fot. Grzegorz Rajter

REKLAMA



REKLAMA



Ewelina Lis/fot. Grzegorz Rajter

Jest ich czternaścioro. Są w różnym wieku, mieszkają w różnych miastach, pochodzą z różnych środowisk. Łączy ich jedno: są ONKOmocnymi, czyli osobami, które pokonały, albo pomagały pokonać innym, chorobę nowotworową. Wszyscy byli pacjentami i pracownikami kliniki onkologii dziecięcej we Wrocławiu.Podzielili się ze światem swoimi historiami, żeby pokazać, na jakie sposoby mierzyli się ze śmiertelnie groźnym przeciwnikiem. I w jak rozmaitych, często zaskakujących kierunkach potoczyło się ich życie po powrocie do zdrowia.- Te wspomnienia, wzruszają, motywują, inspirują, dają do myślenia, ale także bawią. Są tu też opowieści o "momentach", które pomagają przetrwać najtrudniejsze chwile - opowiada, autorka wszystkich wywiadów, składających się na tę unikalną publikację. - Michał nie pamięta szczegółów dotyczących przyjmowanej chemii, ale potrafi doskonale opisać smak barszczu z krokietami, który niespodziewanie przyniosła na kolację jedna z pielęgniarek. Robert promienieje, kiedy wspomina, jak udało mu się za pomocą plastrów posklejać kroplówki, które wykorzystywał jako hantle do ćwiczeń. Jest też opowieść o tym, w jaki sposób słynny utwór Roya Orbisona "Oh, Pretty Woman" pomaga oswajać blizny po operacjach?Obraz, malowany piórem Eweliny Lis, uzupełniają rozmowy z lekarzami i psychologiem. Pokazują, jak w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmieniały się warunki leczenia w placówkach onkologicznych dla dzieci. Od ciasnych klinik przy wrocławskiej ulicy Bujwida, a wcześniej Wrońskiego, z pełzającymi po ścianach robakami i odpadającymi tynkami, po Przylądek Nadziei, który powstał z inicjatywy Fundacji "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową" i jest obecnie najnowocześniejszym w Polsce szpitalem onkologicznym dla dzieci i największym ośrodkiem przeszczepowym w kraju.- Liczba 218283 w tytule nie jest przypadkowa. Dokładnie z tylu znaków składają się historie bohaterów. Zebrane w całość pokazują, jak różne mogą być perspektywy - wyjaśnia. - Mam nadzieję, że książka będzie cennym przewodnikiem po emocjach, reakcjach i przemyśleniach, które pojawiają się w czasie leczenia onkologicznego, a także po jego zakończeniu.Zebranie materiału do książki, rozmowy z bohaterami, spotkania, telefony i podróże niemal po całej Polsce trwały dwa lata. Owocem jest ponad dwustustronicowa publikacja, ilustrowana pięknymi, pełnymi emocji zdjęciami Łukasza Gawrońskiego oraz archiwalnymi fotografiami bohaterów i Fundacji.- Jestem przekonana, że te historie będą inspiracją i motywacją dla wszystkich dzielnych, młodych ludzi, którzy dziś mierzą się z chorobą nowotworową. I dla ich rodziców. Żeby razem przeszli przez te trudne chwile i wyszli z nich silniejsi. Pełni wiary w ludzi, własne możliwości i nadziei na dobrą przyszłość - tłumaczy, prezes Fundacji "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową" i… jedna z bohaterek książki. - To również dla mnie osobiste doświadczenie. Byłam pacjentką wrocławskiej kliniki dokładnie trzydzieści lat temu. W czasie, kiedy klinika działała przy ulicy Bujwida, nikt nie myślał jeszcze o Przylądku Nadziei.Książka „” wydana została z okazji 30-lecia wrocławskiej Fundacji "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową". Jest bezpłatna. W formie eleganckiego e-booka można ją pobrać i przeczytać za darmo pod adresem: www.naratunek.org/onkomocni-potega-wspomnien ***jest dziennikarką Radia RAM i Radia Wrocław, przez kilka lat związana była także z „Newsweekiem”. Autorka i współautorka tekstów m.in. o tematyce medycznej. Cztery z nich: „Najbardziej wstydliwa choroba”, „Uszkodzone dusze”, „Porcelanowe aniołki” i „Zdążyć przed rakiem” zostały nagrodzone prestiżową nagrodą Kryształowe Pióro.od 30 lat wspiera małych pacjentów wrocławskiej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, którzy przyjeżdżają do Wrocławia na leczenie z całego kraju. Klinika jest największym ośrodkiem przeszczepowym w Polsce. Lekarze i pielęgniarki leczą tu każdego roku 2000 małych pacjentów. W tej pracy pomaga im Fundacja, która finansuje kosztowne leki i rehabilitację, kupuje sprzęt medyczny oraz wspiera badania naukowe. Z inicjatywy Fundacji we Wrocławiu został wybudowany Przylądek Nadziei, najnowocześniejszy w Polsce szpital dla dzieci chorych na raka.