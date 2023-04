specjalista ds. mediów w Biurze Prasowym

ogłoszenie ważne do 13.05.2023

Uniwersytet Warszawski

Biuro Prasowe Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatki/kandydatów na stanowisko: specjalista ds. mediów.

Tworzenie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących uczelni do publikacji na stronie www, w piśmie uczelni, w oficjalnych mediach społecznościowych oraz innych kanałach informacyjnych UW

Kontakt z mediami i dziennikarzami z kraju i zagranicy

Kontakt z różnymi jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Opracowywanie projektów odpowiedzi, sprawozdań, postów, pism okolicznościowych

Monitorowanie serwisów agencji prasowych i mediów

Tworzenie baz danych i kontaktów.

Wykształcenie: wyższe, co najmniej rok doświadczenia zawodowego, mile widziane doświadczenie w instytucji naukowej

Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. C1)

Umiejętność redagowania tekstów prasowych i treści do mediów społecznościowych w języku polskim i angielskim

Biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu Microsoft – znajomość systemu WordPress będzie dodatkowym atutem

Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu

Staranność, dokładność i systematyczność

Bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne

Mile widziana umiejętność tworzenia grafik

Liczba lub wymiar etatu: 1Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego wraz z podpisaną klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych (dostępną na stronie https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ – zakładka "Dla kandydata do pracy", pkt. 2 -> Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przy rekrutacji do pracy) do dn. 12 maja 2023 r. na adres: media@uw.edu.pl.Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami.