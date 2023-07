Weź udział w ankiecie Aplikuj.pl na temat wielopokoleniowej siły w miejscu pracy

28.07.2023 Rynek medialny

Pracujesz lub zajmujesz się zatrudnianiem pracowników? Chcesz mieć realny wpływ na rynek zatrudnienia? Weź udział w badaniu Aplikuj.pl i podziel się z nami swoim doświadczeniami na temat multigeneracyjnych zespołów.

Jeśli chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami jako kandydat i wskazać najistotniejsze aspekty procesu rekrutacji, które uważasz, że warto byłoby zmienić lub poprawić, wypełnij ankietę dla pracowników: https://www.aplikuj.pl/ankieta/pracownicy.

https://www.aplikuj.pl/ankieta/pracodawcy.

Twoja opinia pozwoli nieco szerzej spojrzeć na rynek pracy, a także zobrazować kluczowe wyzwania dotyczące zatrudniania różnych pokoleń w firmie. Zarówno z perspektywy kandydatów, jak i pracodawców i rekruterów.Wszystkie wnioski z badania zostaną opublikowane w formie ogólnopolskiego branżowego raportu, któregoAplikuj.pl działa na rynku od 15 lat i jest jednym z największych w Polsce portali pracy z dziesiątkami tysięcy ofert z wielu branż. Co miesiącunikalnych użytkowników. To stawia go w czołówce najpopularniejszych serwisów pracy dostępnych w kraju, w którym obok ogłoszeń o pracę znajduje się również największa baza z poradami dla pracowników i pracodawców.– Zebrane dane pozwolą nie tylko poznać czynniki decydujące o podjęciu zatrudnienia w miejscu pracy, ale też rzucą więcej światła na efektywne sposoby szukania kandydatów. Dzięki temu pracodawcy będą mieli szansę bliżej przyjrzeć się, jak do samego procesu rekrutacji podchodzą różne grupy wiekowe. Poznanie tych kwestii może okazać się dla firm istotne w podniesieniu efektywności procesów rekrutacyjnych. Dlatego zachęcamy wszystkich do wypełnienia ankiet, będą one punktem wyjścia do naszego raportu – komentuje