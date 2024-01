Czy Polacy w 2024 roku planują zmienić zawód lub podnosić swoje kompetencje? [ANKIETA Aplikuj.pl]

15.01.2024

Najbliższe lata mogą być kluczowe dla rynku pracy również w Polsce m.in za sprawą dynamicznego rozwoju nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji. Wdrażanie rozwiązań AI w wielu firmach zmienia nie tylko sposób wykonywania pracy, ale i niejednokrotnie wymaga od pracowników pozyskiwania nowych umiejętności, a nawet przebranżowienia. Zatem, czy Polacy w 2024 roku będą otwarci na zmianę zawodu lub podnoszenie swoich kwalifikacji? Czy obawiają się wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy? Czy będą elastyczni i pozytywnie nastawieni do zmian czy może pełni obaw? Weź udział w badaniu Aplikuj.pl i podziel się z nami swoim podejściem do tematu przebranżowienia i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

Twoja opinia pozwoli szerzej spojrzeć na kluczowe wyzwania obecne na polskim rynku pracy i zbadać podejście Polaków do kwestii przebranżowienia. Co więcej, umożliwi również sprawdzenie czy pracownicy są chętni do nabywania nowych kompetencji zawodowych, zwłaszcza w obliczu dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji.Ankieta jest anonimowa i nie zajmie Ci więcej niż 5 minut:- Zebrane dane pozwolą m.in. zobrazować to jak Polacy podchodzą do zmiany kwalifikacji zawodowych i podnoszenia swoich kompetencji. Poznając najważniejsze czynniki decydujące o obu tych zjawiskach, pracodawcy, rekruterzy czy specjaliści ds. HR będą mogli lepiej zrozumieć potencjalnych kandydatów i trafniej odpowiedzieć na ich potrzeby, a to z pewnością przełoży się na efektywność całego procesu rekrutacyjnego. Dzięki badaniu poznamy również nastawienie polskich pracowników do rozwoju AI, dowiemy się, czy się go obawiają czy może wręcz przeciwnie, postrzegają go jako szansę na obranie nowej ścieżki zawodowej - komentuje Izabela Foltyn z Aplikuj.pl.Aplikuj.pl działa na rynku od 15 lat i jest jednym z największych w Polsce portali pracy z dziesiątkami tysięcy ofert z wielu branż. Co miesiąc odwiedzany jest przez około 1 mln unikalnych użytkowników. To stawia go w czołówce najpopularniejszych serwisów pracy dostępnych w kraju, w którym obok ogłoszeń o pracę znajduje się również baza z poradami dla pracowników i pracodawców.