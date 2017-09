ogłoszenie ważne do 7.12.2016

Dziennikarz ze znajomością języka norweskiego

MojaNorwegia.pl

Kim jesteśmy? Jesteśmy największym portalem informacyjnym dla Polaków w Norwegii. MojaNorwegia.pl codziennie informuje o najważniejszych wydarzeniach, bierze udział w polonijnych sprawach, wspiera Polaków za granicą.

Kogo szukamy?

DZIENNIKARZ/REDAKTOR



Jeśli masz lekkie pióro, ukończyłeś/łaś dziennikarstwo lub masz doświadczenie dziennikarskie, znasz norweski (warunek konieczny), trzymasz rękę na pulsie i śledzisz aktualne wydarzenia zarówno w Polsce, jak i w Norwegii – ta praca jest właśnie dla Ciebie. Jeśli pracujesz długo w branży, tym bardziej zapraszamy do współpracy. Dodatkowym atutem będzie chęć specjalizowania się w kierunku skandynawskim.



Czego oczekujemy?



– tworzenie treści dla portalu Moja Norwegia

– wyszukiwanie tematów związanych z Polakami na emigracji – liczymy na Twoją inicjatywę i propozycje!

– pozyskiwanie nowych kontaktów w języku polskim, norweskim, angielskim

– wyszukiwanie ważnych, gorących, trudnych i nieoczywistych tematów związanych z Polonią na emigracji

– nawiązywanie kontaktu Polonią i instytucjami, które mają wpływ na życie Polaków na emigracji

– zbieranie informacji, wsparcie redakcji w researchu

– współpraca ze skandynawistami w redakcji



Co oferujemy?

– stałą współpracę

– wynagrodzenie adekwatne do stażu pracy i zaangażowania

– nowe wyzwania

– zróżnicowaną, ciekawą tematyka zagraniczną, emigracyjną, polonijną

– możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego dla absolwentów

– miejsce pracy blisko UG i SKM (budynek Inkubatora Przedsiębiorczości „Starter”)

– przyjazne środowisko młodych i energicznych ludzi



Mało?

Dbamy o przyjazną atmosferę w pracy. W biurze na każdego codziennie czekają świeże owoce, słodycze (jemy ich dużo), kawa, herbata i napoje.

W myśl zasady „Nie samą pracą człowiek żyje”, organizujemy też wyjścia integracyjne.



Chcesz do nas dołączyć? CV i próbkę tekstu (warunek konieczny) przyślij na natalia@mojanorwegia.pl

W tytule maila wpisz: PRACA DZIENNIKARZ



Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn.zm.).”