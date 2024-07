Zarabiaj z Reporterzy.info

Serwis Reporterzy.info oraz związane z nim witryny utrzymują się dzięki przychodom z reklam oraz programów afiliacyjnych. Przewodnik Programy partnerskie to żyła złota był jednym z pierwszych dużych opracowań redaktora naczelnego , pracującego wówczas w portalu Money.pl. Polecam osobom początkującym! Jeśli masz własną stronę, bloga albo kanał w mediach społecznościowych - warto wziąć pod uwagę te programy:

Publikuj i zarabiaj z WhitePress. Oferta dla posiadaczy stron internetowych, blogów i kont w mediach społecznościowych. Whitepress skutecznie dostarcza reklamodawców wydawcom i influencerom.

Zarabiaj na artykułach sponsorowanych, recenzjach, linkach SEO i wpisach w mediach społecznościowych. To Ty ustalasz stawki publikacji i dopasowujesz je do reklamodawców.

Bierzesz udział w badaniach ankietowych Detektor Opinii przez internet i zarabiasz punkty, które wymieniasz na nagrody rzeczowe w sklepie Ariadny. W panelu może zarejestrować się każdy, kto ma ukończone 14 lat i mieszka na terenie Polski.

Opinie.pl to internetowy panel badawczy firmy IQS. Za wypełnienie ankiety otrzymujesz punkty, które po zebraniu odpowiedniej liczby zamieniasz na pieniądze i przelewasz na konto. Możesz też doładować telefon komórkowy na kartę.

Panel IMAS OnLine prowadzony jest przez Instytut Badań Rynku i Opinii Społecznej IMAS International z Wrocławia. Za wypełnianie internetowych ankiet dostępne są trzy fromy wynagrodzenia: przelewy na konto, bony Sodexo i losowane nagrody.

Hiving jest działającym w Polsce konsumenckim panelem internetowym, który pozwala swoim członkom zarabiać pieniądze, dzięki internetowym badaniom międzynarodowej opinii konsumentów.

65% przychodów Ceneo z przekliku do sklepów - średnio 20 groszy

65% prowizji Ceneo, jeśli ktoś dokona zakupu na Ceneo

90-dniowy czas życia pliku cookie

Prowizje nawet do 135 złotych za sprzedaż usług i produktów mBanku za pośrednictwem własnej strony, bloga lub kanałów w mediach społecznościowych. Masz też prowizję za sprzedaże wygenerowane przez poleconych partnerów.

Cyfrowa prasa, audiobooki i e-booki z programu Nextranet.pl. Od 7,5 do nawet 20% prowizji za każdy sprzedany produkt z internetowego sklepu Nexto.pl. I każdy następny, kupiony przez poleconego klienta w przyszłości.

Ponad 200 kampanii oferowanych przez 80 reklamodawców z branży finansowej, handlowej, TV i komórkowej. Gotowe narzędzia i materiały reklamowe. Prowizje za sprzedaż lub wypełnienie przez internautę formularza kontaktowego.

Dołącz do programu partnerskiego Money2Money, prowadzonego przez TotalMoney.pl - spółkę z grupy Wirtualna Polska. Zarabiaj na promowaniu i polecaniu usług i produktów banków, firm ubezpieczeniowych i sklepów internetowych.

AUTOR. Jesteś copywriterem lub dziennikarzem? Zgarniaj zlecenia na teksty.

WYDAWCA. Prowadzisz portal lub blog? Zarabiaj na publikacjach.

REKLAMODAWCA. Uzyskaj dostęp do ofert wydawców z całej Polski.

Marketing afiliacyjny to model marketingu internetowego, w którym wydawca promuje produkt lub usługę reklamodawcy i otrzymuje prowizję za każde pozyskane przez niego klienta. W ostatnich latach marketing afiliacyjny cieszy się rosnącą popularnością zarówno wśród reklamodawców, jak i wydawców. Rocznie na całym świecie na tę formę promocji reklamodawcy wydają około 20 miliardów dolarów.W 2022 roku wartość rynku marketingu afiliacyjnego w Polsce wyniosła około 1,2 miliarda złotych. Oznacza to wzrost o około 15% w porównaniu do poprzedniego roku. Na przestrzeni lat rozwój tego segmentu rynku reklamowego jest imponujący. Wartość rynku marketingu afiliacyjnego w 2003 wynosiła około 100 milionów złotych. Oznacza to wzrost o około 1200% w ciągu 20 lat. Coraz większej popularności marketingu afiliacyjnego w Polsce sprzyjają:Marketing afiliacyjny jest popularny wśród wydawców, ponieważ oferuje im możliwość zarabiania pieniędzy za promowanie produktów lub usług innych firm. Jest to również atrakcyjna forma marketingu dla reklamodawców, ponieważ pozwala im na dotarcie do docelowych klientów w sposób efektywny i opłacalny.Według rynkowych prognoz w najbliższych latach marketing afiliacyjny będzie zyskiwać na popularności i skali. Wartość rynku marketingu afiliacyjnego w Polsce może wzrosnąć do 2,5 miliarda złotych w 2027. Najpopularniejsze branże, w których wykorzystywany jest marketing afiliacyjny to:Najlepsi wydawcy w Polsce są w stanie zarabiać nawet kilkaset tysięcy złotych miesięcznie na afiliacji. Zarobki są uzależnione od wielu czynników, takich jak:Marketing afiliacyjny to atrakcyjna forma zarabiania pieniędzy dla osób, które posiadają stronę internetową, bloga lub kanał w mediach społecznościowych. Aby zacząć zarabiać w tym modelu, wystarczy dołączyć do sieci afiliacyjnej i wybrać odpowiednie kampanie do promowania.