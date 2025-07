Zasięg czy zaangażowanie? YouTube zmienia zasady gry dla twórców

21.07.2025 Rynek medialny

Sandra Kluza, Harbingers

Aż 30% internautów traktuje YouTube jako główne źródło informacji, a 65% z nas sięga po newsy w formie wideo. Teraz platforma zmienia sposób mierzenia lojalności widzów. Liczy się nie tylko zasięg, ale przede wszystkim zaangażowanie.

Zaangażowanie najważniejszą walutą

Influencerzy i social video rządzą informacją

52% → 65% udział social-wideo w latach 2020-2025

55% → 72% Amerykanów ogląda newsy wideo tygodniowo

61% widzów wybiera platformy, 29% witryny wydawców

67% → 75% wzrost oglądania dowolnego wideo newsowego globalnie

YouTube ogłosił wprowadzenie przełomowej zmiany w systemie analityki (YouTube Studio). Platforma rezygnuje z dotychczasowej metryki "powracających widzów", która przez lata była podstawą dla twórców i marek między innymi do oceny efektywności kanałów. W jej miejsce pojawia się znacznie bardziej szczegółowy podział widzów na trzy kategorie, dający precyzyjniejszy obraz tego, kto naprawdę tworzy społeczność wokół kanału.Według nowych metryk widzowie dzieleni są teraz na trzy grupy:Branżowi eksperci podkreślają, że zmiana ta ma strategiczne znaczenie zarówno dla twórców, jak i dla firm oraz reklamodawców. Wysoki odsetek stałych widzów wskazuje na autentyczność i zaangażowanie społeczności wokół kanału – co może być ważniejsze niż liczba subskrypcji czy pojedynczych, viralowych sukcesów.– To dość drastyczna zmiana, która pozwala twórcom i marketerom precyzyjniej ocenić lojalność swojej widowni. Dzięki nowym segmentom łatwiej zidentyfikować, czy nasz kanał rzeczywiście buduje trwałą społeczność, czy tylko notuje krótkotrwałe wzrosty zasięgu – komentuje, Performance Manager w Harbingers. – Dla firm i marek to cenna informacja przy wyborze partnerów do współpracy oraz ocenie wartości kanału.Nowy podział umożliwia bardziej świadomą optymalizację strategii contentowych. Twórcy mogą zidentyfikować, czy mają problem z utrzymaniem uwagi widzów, czy ich treści przyciągają przede wszystkim nowych i okazjonalnych odbiorców. Wysoki udział stałych widzów jest dziś sygnałem nie tylko skutecznej strategii, ale i potencjału biznesowego kanału.YouTube, oprócz nowych danych, sugeruje też narzędzia do budowania lojalności – w tym regularność publikacji, wykorzystanie karty „Społeczność”, interakcję w komentarzach czy organizowanie transmisji na żywo i premier. Dla marek i reklamodawców to jasny znak, by przy wyborze partnerstw kierować się nie tylko liczbą subskrypcji, ale przede wszystkim realnym zaangażowaniem społeczności.– Coraz większą wagę mają nie te kanały, które gromadzą przypadkowych widzów, ale te, które potrafią ich zatrzymać i budować autentyczną, regularnie powracającą społeczność – dodajeZmiany w analityce YouTube wpisują się w szerszy trend obserwowany na wielu platformach. Od liczenia zasięgu do budowania i mierzenia zaangażowania. Dla twórców to szansa na skuteczniejsze zarządzanie kanałem i dostosowanie treści do oczekiwań lojalnej publiczności, a dla marek – możliwość lepszej oceny potencjału współprac z influencerami i twórcami wideo.Według autorów dla 30% internautów YouTube jest podstawowym źródłem informacji . Udział social-wideo w konsumpcji newsów skoczył z 52% w 2020 do 65% w 2025 roku.W Stanach Zjednoczonych tygodniowy wskaźnik oglądania newsów wideo wzrósł z 55% do 72% w ciągu zaledwie czterech lat. Większość tej konsumpcji - 61% - odbywa się na platformach społecznościowych, a nie na stronach wydawców.To nie wszystko. W badaniu zaufania do platform społecznościowych, zrealizowanym przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Kolektywu Analitycznego Res Futura i firmy SentiOne, Polacy ocenili YouTube jako platformę najbardziej wiarygodną . Prawie co czwarty respondent zadeklarował zaufanie, w tym 6 proc. "zdecydowanie". Nieufność wobec serwisu wyraziło 20 proc., a 42 proc. uznało go za obojętny. Tylko 3 proc. badanych nie znało tej platformy.Nie brak tu jednak poważnych ryzyk. Badania UNESCO pokazują, że 41,6% internautów ocenia prawdziwość treści na podstawie ich popularności - liczby polubień i wyświetleń. Oznacza to, że ogromna część użytkowników ufa temu, co jest „na topie”, a nie temu, co jest sprawdzone. W praktyce sprzyja to rozprzestrzenianiu niezweryfikowanych materiałów, które trafiają do świadomości zbiorowej szybciej niż sprawdzone wiadomości.