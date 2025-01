20.01.2025 Rynek medialny

Influencerzy 2024. Dane, fakty i historie z raportu UNESCO

Krzysztof Fiedorek

Aż 68% twórców cyfrowych to nano-influencerzy. Co trzeci doświadczył mowy nienawiści, a ponad 60% nie sprawdza dokładnie informacji przed ich publikacją. Co więcej, tylko połowa ujawnia sponsorów swoich treści. Wnioski z raportu „Behind The Screens” są inspirujące i alarmujące zarazem.

Jak podkreślają aotorzy raportu „Behind The Screens”, opublikowanego pod koniec 2024 roku przez UNESCO, twórcy cyfrowi działają z różnych powodów, ale najczęściej podkreślają oni chęć dzielenia się wiedza (26%), zarobek (23,8%) oraz dostarczanie rozrywki (23,4%). Mniej popularne motywacje obejmują wyrażanie opinii (13,8%) czy promowanie określonych spraw (5,8%).



Przykładowo, Amanda da Cruz Costa z Brazylii podkreśla swoje zaangażowanie w aktywizm klimatyczny, natomiast Faith Sycaoyao z USA widzi misję w inspirowaniu innych poprzez sztukę. Twórcy, choć działają w różnych dziedzinach, łączą osobiste pasje z misją wpływania na świat.



Główne motywacje:



Dzielenie się wiedzą: 26%

Zarobki: 23,8%

Rozrywka: 23,4%

Wyrażanie opinii: 13,8%

Promowanie spraw: 5,8%

Problem wiarygodności treści

Znaczna część twórców (62%) przyznaje, że nie sprawdza rzetelnie informacji przed ich publikacją. Popularność – mierzona lajkami i wyświetleniami – stanowi dla nich główny wskaźnik wiarygodności (41,7%). Dopiero na dalszych miejscach znalazły się rekomendacje znajomych (20,6%) oraz dowody w treści (17%).



Główne wskaźniki wiarygodności treści

Wskaźnik Odsetek twórców Popularność (lajki, wyświetlenia) 41,7% Rekomendacje znajomych 20,6% Renoma autora 19,4% Dowody i dokumentacja 17%



Brak systematycznej weryfikacji danych stanowi zagrożenie dla odbiorców treści. UNESCO zaleca intensyfikację szkoleń dla twórców, aby promować lepsze praktyki mediowe.



Prawo, etyka i mowa nienawiści

Z badania wynika, że 59% twórców nie zna przepisów dotyczących wolności słowa czy praw autorskich. Jedynie 32,4% respondentów zadeklarowało dobrą znajomość regulacji w tym zakresie.



Niedostateczna wiedza prawna wiąże się również z problemami etycznymi. Tylko 50% twórców zawsze ujawnia sponsorów swoich treści, co podważa transparentność ich działań. Wskazuje to na potrzebę wdrożenia standardów etycznych w branży influencerów.



Jednym z największych wyzwań dla twórców jest mowa nienawiści. Aż 32,3% respondentów doświadczyło jej na własnej skórze, z czego 31,5% ignoruje takie przypadki, a jedynie 20,4% zgłasza je platformom.





Twórcy a platformy społecznościowe

Relacje między twórcami a platformami są kluczowe dla ich sukcesu. Raport wskazuje, że 67,8% respondentów uznaje wytyczne platform za jasne, choć większość uważa, że wsparcie techniczne mogłoby być lepsze.



Ocena współpracy z platformami

Aspekt Odsetek respondentów Jasność wytycznych 67,8% Moderacja treści 64,6% Wsparcie techniczne 65,9% Zarządzanie bezpieczeństwem 69,3%



Wprowadzenie lepszych algorytmów i bardziej ludzkiego podejścia do moderacji mogłoby poprawić jakość współpracy między twórcami a platformami.



Szkolenia i wsparcie

Raport wskazuje na ogromne zapotrzebowanie na szkolenia. Tylko 13,9% respondentów uczestniczyło w jakichkolwiek kursach z zakresu etyki czy prawa, choć 73,7% wyraziło zainteresowanie bezpłatnymi programami UNESCO.



Co może pomóc twórcom?



Dostęp do szkoleń z zakresu etyki i prawa.

Narzędzia do walki z mowa nienawiści.

Większa współpraca z platformami społecznościowymi.

Wdrożenie takich inicjatyw pozwoliłoby twórcom działać w bardziej odpowiedzialny i profesjonalny sposób. Raport UNESCO pokazuje, że cyfrowi twórcy odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu opinii publicznej i promowaniu rzetelnych treści. Jednak aby ich wpływ był pozytywny, potrzebują wsparcia w postaci szkoleń, regulacji i lepszych relacji z platformami.



