menu
tygodnik internetowy
ISSN 2544-5839
zamknij
Czytaj gazety PDF. Na kmputerze, czytniku, tablecie i smartfonie.

20.10.2025 Marketing i PR

Connected TV i reklama bez granic. Raport ID5

KFi

Widzowie uciekają od telewizji kablowej. I to masowo. Już 86% Europejczyków ogląda treści przez Connected TV, a globalne wydatki reklamowe w tym segmencie wzrosną dwukrotnie do 2028 roku. Branża właśnie przechodzi rewolucję komunikacji.
Read this article English edition in Global Edition

Connected TV i reklama bez granic. Raport ID5ilustracja: DALL-E

Coraz mniej ludzi korzysta z telewizji kablowej. Coraz więcej wybiera streaming. A marki? Gonią widza, który uciekł z kanapy w stronę smartfona i aplikacji. Według danych przytoczonych w raporcie Building Addressability into the CTV Ecosystem opracowanym przez ID5, wydatki na reklamę w Connected TV wzrosną z 1,85 mld USD w 2023 r. do 3,73 mld USD w 2028 r.. Brzmi obiecująco, prawda? Ale za tym boomem stoi chaotyczna sieć komunikacji, w której każdy gracz mówi innym językiem.

Fragmentacja zamiast rozmowy


Ekosystem CTV przypomina wielki jarmark. Każdy sprzedawca ma własny megafon, ale nikt nie słucha reszty. Producenci telewizorów (OEM-y) jak Samsung czy LG nie tylko robią sprzęt, ale też rządzą danymi. Platformy OTT - Roku, Fire TV, Apple TV - dostarczają treści, lecz też kontrolują, jakie identyfikatory widza można zobaczyć. Nad tym wszystkim unoszą się aplikacje i dostawcy technologii reklamowych - każdy z własnym systemem pomiaru i własnym ID.

Nie ma jednego standardu komunikacji. I to właśnie zabija potencjał precyzyjnego dotarcia do odbiorcy. Davide Rosamilia z ID5, autor jednego z głównych wniosków raportu Building Addressability into the CTV Ecosystem, mówił wprost: "Standardy istnieją, ale tylko wewnątrz zamkniętych ogrodów. Poza nimi - chaos".

Rok Wydatki na reklamę CTV (mld USD) Źródło
2023 1,85 eMarketer
2028 3,73 eMarketer


Fragmentacja nie musi być wrogiem. William Jones z Adform uważa, że może nawet pobudzać innowacje - jeśli tylko branża nauczy się mówić jednym głosem o danych. Sven Hagemeier z The Trade Desk dodał, że "różnorodność ofert to siła, nie słabość". No właśnie - ale kto to wszystko połączy?

Komunikacja, która gubi wątek


Reklama w CTV to sen marketingowca: zasięg, kontekst i dane z logowania. Ale gdy brakuje wspólnego języka, sen zmienia się w koszmar. Widzowie oglądają ten sam spot po trzy razy, bo system nie potrafi ich rozpoznać. "Bez adresowalności nie da się kontrolować częstotliwości ani budować relacji z odbiorcą" - ostrzega Andrea Kwiatek z Goodway Group.

Trzy problemy powracają jak refren:

  • fragmentacja - każdy gracz ma własny zestaw danych,
  • brak pomiaru i atrybucji - nikt nie wie, co naprawdę działa,
  • utrata sygnałów - IP i inne identyfikatory znikają pod presją przepisów o prywatności.

Jak podkreślono w raporcie Building Addressability into the CTV Ecosystem, właśnie utrata dostępu do identyfikatorów stanowi największe wyzwanie dla całego rynku. Josh Jacobs z Samba TV dodaje, że przyszłość zależy od umiejętności łączenia ekspozycji reklamy na ekranie z zachowaniem użytkownika na telefonie czy komputerze. Inaczej budżety reklamowe będą dalej uciekać do prostszych kanałów.


Gdzie szukać wspólnego języka


Wyjście z impasu? Uniwersalne identyfikatory i grafy tożsamości. Domenic Venuto z Horizon Media nazwał je "kamieniem z Rosetty" dla reklamy CTV. Umożliwiają rozpoznanie widza niezależnie od urządzenia, a przy tym chronią prywatność. Kiedy wszystkie platformy korzystają z jednej warstwy identyfikacyjnej, można wreszcie porównać efekty i uniknąć powtarzania reklam. Julie Clark z TransUnion podkreślała, że "reklamodawcy chcą rozmawiać z ludźmi, nie z urządzeniami".

Takie rozwiązania otwierają drogę do nowego typu komunikacji - moment-based marketingu, w którym reklama trafia do odbiorcy dokładnie wtedy, gdy ma sens. Emily Kistner z Captify tłumaczyła, że branża przechodzi od demografii do kontekstu: "Nie tylko kim jesteś, ale co właśnie robisz".

Nowy dialog z widzem


Połączenie CTV, danych z retail media i zachowań użytkownika to przyszłość komunikacji marek. Joanna Burton ostrzega jednak, że trzeba to robić z głową - przez bezpieczne clean roomy i platformy zgodne z przepisami. Fariba Zamaniyan z TiVo dodała, że prostota i przejrzystość są kluczem do zaufania widza. Bo nikt nie chce klikać w setki niejasnych zgód.

Jak zauważa raport Building Addressability into the CTV Ecosystem, prawdziwa rewolucja w telewizji nie polega już na technologii, ale na tym, czy branża nauczy się rozmawiać jednym językiem. Dopóki każda platforma nadaje na innej częstotliwości, reklama w CTV będzie przypominać szum. Ale gdy wreszcie zaczniemy się słyszeć - telewizor stanie się najinteligentniejszym kanałem komunikacji, jaki kiedykolwiek powstał.

***

Raport Building Addressability into the CTV Ecosystem opracowano na podstawie wywiadów z ekspertami branży reklamowej, analiz danych rynkowych oraz studiów przypadków globalnych platform CTV. Autorzy połączyli jakościowe obserwacje liderów rynku z ilościowymi wskaźnikami wydatków reklamowych, by zidentyfikować kluczowe bariery i kierunki rozwoju komunikacji w CTV. Raport pobrać można ze strony https://id5.io/resources/building-addressability-into-the-ctv-ecosystem/

Udostępnij znajomym:

dodaj na Facebook prześlij przez Messenger dodaj na Twitter dodaj na LinkedIn

PRZERWA NA REKLAMĘ
Czytaj prasę w PDF

Najnowsze w dziale Marketing i PR:

AI odbierze e-sklepom nawet 70% ruchu. Raport Trustmate

Marek Jaworowski
W dobie nowej rzeczywistości określanej mianem wyszukiwań "zero-click", przetrwają tylko te firmy, które zdobędą zaufanie sztucznej inteligencji. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu analitycznego "Widoczności e-commerce w erze AI IX 2025".

Jak odkryć tematy do komunikacji

Aleksander Pawzun
"U nas cisza, nie ma o czym pisać" - takie zdanie powtarza się wyjątkowo często. Tymczasem praktyka pokazuje, że każde przedsiębiorstwo posiada potencjał do opowiadania historii. Trzeba jedynie nauczyć się go zauważać i przekładać na treści atrakcyjne dla odbiorców.

Jak ograniczyć marnowanie żywności? Ważny jest projekt opakowania

KFi
Naukowcy z Chin udowodnili, że wizualne elementy opakowania i spójny przekaz mogą być skutecznym narzędziem w walce z globalnym marnotrawstwem jedzenia. Opublikowali wyniki badań, pokazujących że designerzy i marketerzy mogą zrobić wiele dobrego.

Podobne artykuły:

Finansowe narzędzia komunikatora GG dla fundacji. Ruszyły testy

BARD
Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty jest pierwszą edukacyjną organizacją pożytku publicznego testującą przyjmowanie wsparcia finansowego za pośrednictwem Gadu-Gadu. Znany polski komunikator GG z impetem rozpala rynek komunikacji nowymi możliwościami, w tym płatnościami. Wspólnie z OOO testuje nie tylko możliwości komunikacyjne, ale również te wspierające pozyskiwanie środków na cele charytatywne i społeczne.

Nadmiar elektroniki szkodzi dzieciom. Jak mądrze korzystać z ekranów?

patronat Reporterzy.info
Telewizory, komputery, smartfony i tablety towarzyszą nam na co dzień, nierzadko stając się głównym źródłem rozrywki dla dzieci. Niestety, nadmierne korzystanie z elektroniki może mieć negatywny wpływ na ich rozwój, zarówno fizyczny, jak i psychiczny. [#MAMYNATORADĘ pod patronatem Reporterzy.info]

Wybór właściwej agencji reklamowej

blog.goldensubmarine.com
Zadanie nie należy do łatwych - jak rozeznać się na rynku usług komunikacji marketingowej, i czym się kierować w typowaniu agencji reklamowej? [artykuł sponsorowany]

Kiedy każda reklama stanie się... sklepem? Prognozy Omdia

KFi
Globalne wydatki konsumenckie w sieci rosną w niespotykanym tempie. Już w 2025 roku osiągną wartość 4,4 biliona dolarów, a same USA będą odpowiadać za 1,4 biliona. Granice między reklamą, rozrywką i handlem będą się zacierać, tworząc nową erę cyfrowej konsumpcji.

więcej w dziale: Marketing i PR

praca w mediach

Wydawca, redaktor
praca stacjonarna i online Dziennikarz, reporter
oferty mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich Grafik, Social Media, SEO, reklama
Warszawa • Białystok • Bydgoszcz • Gdańsk • Katowice • Kielce • Kraków • Lublin • Łódź • Olsztyn • Opole • Poznań • Rzeszów • Szczecin • Toruń • Wrocław • Zielona Góra • Praca zdalna Więcej

reklama

Drones. For PRO. On discount

dołącz do nas

Facebook LinkedIn X Twitter TikTok Instagram Threads Youtube Google News Blue Sky Social RSS

Reporterzy.info - internetowy magazyn medioznawczy. Świat komunikacji od kuchni. Media, dziennikarstwo, PR i marketing. Dane, raporty, analizy, porady. Historia i rynek, prawo, fotografia, oferty pracy.




Sklep reportera

Sklep reportera

Niedrogie laptopy, notebooki i netbooki
Niedrogie laptopy, notebooki i netbooki
do pisaniaCyfrowe lustrzanki i aparaty kompaktowe
Cyfrowe lustrzanki i aparaty kompaktowe
dla fotoreporteraKsiążki i e-booki o mediach
Książki i e-booki o mediach
do czytaniaDrony wideo i latające kamery
Drony wideo i latające kamery
dla pilotaGimbale do stabilizacji wideo
Gimbale do stabilizacji wideo
dla operatoraOprogramowanie i aplikacje
Oprogramowanie i aplikacje
dla twórców więcej produktów


zajrzyj na nasz 👉 Youtube

Zobacz więcej 👇
#59sec REPORT SHORTS
gazety w PDF i epub

Czytaj gazety w PDF i EPUB

Okładka Auto Świat
Auto ŚwiatOkładka Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta PrawnaOkładka Egzorcysta - Pismo Ludzi Wolnych
Egzorcysta - Pismo Ludzi WolnychOkładka Gazeta Polska Codziennie
Gazeta Polska CodziennieOkładka Młody Technik
Młody TechnikOkładka Sieci
Sieci więcej e-gazet

Reporterzy.info

Dla głodnych wiedzy

Nasze serwisy

Współpraca


© Dwornik.pl Bartłomiej Dwornik 2oo1-2o25