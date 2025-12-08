8.12.2025 Rynek medialny

Dziennikarstwo w erze AI. Dlaczego odbiorcy wolą ludzi od maszyn

Krzysztof Fiedorek

Tylko 12% ludzi akceptuje wiadomości tworzone wyłącznie przez AI, a aż 62% woli te pisane przez ludzi. Jednocześnie tylko 19% zauważa oznaczenia wskazujące na użycie sztucznej inteligencji, a młodzi odbiorcy proszą AI, żeby... wytłumaczyła im treść informacji. To wnioski z raportu Reuters Institute na temat sztucznej inteligencji w mediach.

ilustracja: DALL-E



Rozwój generatywnej sztucznej inteligencji (AI) stawia tradycyjne media i dziennikarstwo przed nowym wyzwaniem. Według raportu Generative AI and News Report 2025, opublikowanego przez Reuters Institute for the Study of Journalism, ponad połowa respondentów z sześciu krajów uważa, że media często korzystają z AI. Autorzy raportu - Felix Simon, Rasmus Kleis Nielsen i Richard Fletcher - podkreślają jednak, że tylko niewielki odsetek odbiorców akceptuje pełną automatyzację treści informacyjnych.



W badaniu przeprowadzonym przez YouGov między czerwcem a lipcem 2025 roku w Argentynie, Danii, Francji, Japonii, Wielkiej Brytanii i USA, autorzy raportu analizowali postrzeganie AI w kontekście mediów. Wyniki ukazują społeczeństwo na rozdrożu - korzystające z narzędzi AI, ale niegotowe, by oddać jej pełną kontrolę nad informacją.





Tylko 12% ludzi chce newsów tworzonych wyłącznie przez AI

Badanie pokazuje wyraźny „komfortowy rozdziew” między akceptacją wiadomości tworzonych przez ludzi a tych generowanych przez maszyny. Tylko 12% badanych czuje się komfortowo z treściami tworzonymi w pełni przez AI. Gdy człowiek kontroluje proces, akceptacja rośnie do 21%, a przy wiodącej roli dziennikarza i wsparciu AI - aż do 43%. Zdecydowanie najwięcej osób (62%) preferuje wiadomości tworzone całkowicie przez ludzi.



Co ciekawe, im mniej widoczna rola AI, tym większa akceptacja. Użytkownicy najczęściej tolerują zastosowanie AI w zadaniach „zaplecza redakcyjnego”:



55% akceptuje użycie AI do poprawy gramatyki i ortografii,

53% - do tłumaczeń,

tylko 30% - do przeredagowywania tekstu pod różne grupy odbiorców,

zaledwie 19% - do tworzenia sztucznych prezenterów lub autorów.

Między tymi wartościami nie występują duże różnice demograficzne, co sugeruje ogólną rezerwę wobec AI jako frontowego „narratora” newsów.



Ludzie zauważają AI w redakcjach, ale rzadko w samych treściach

W 2025 roku wzrosło przekonanie, że dziennikarze korzystają z generatywnej AI. Najczęściej respondenci wskazywali na edytowanie tekstów, pomoc w tłumaczeniach i tworzenie nagłówków jako obszary aktywności AI. Mimo to 60% odbiorców twierdzi, że nie zauważa AI w codziennej konsumpcji newsów, co może wynikać z braku oznaczeń lub subtelnej integracji technologii.



Tylko 19% badanych codziennie widzi oznaczenia informujące o użyciu AI. Zestawiając to z faktem, że 77% respondentów deklaruje codzienne korzystanie z wiadomości, otrzymujemy wyraźny kontrast między rzeczywistą ekspozycją a jej percepcją. Może to rodzić pytania o przejrzystość w redakcjach.



Rodzaj użycia AI w redakcjach Akceptacja społeczna Edycja gramatyczna i ortograficzna 55% Tłumaczenia 53% Przeredagowanie pod odbiorcę 30% Sztuczny prezenter lub autor 19%



Mimo rosnącego wykorzystania AI w newsroomach, społeczne zaufanie do tego procesu nadal kuleje. Tylko 33% badanych uważa, że dziennikarze rutynowo sprawdzają treści wygenerowane przez AI przed publikacją. Ten odsetek wzrasta w Argentynie (44%) i Japonii (42%), ale w Wielkiej Brytanii spada do zaledwie 25%.



Młodzi korzystają z AI, by zrozumieć wiadomości

Nowym trendem zauważonym w raporcie Generative AI and News Report 2025 jest rosnące wykorzystanie AI jako pomocnika w zrozumieniu i interpretacji wiadomości, zwłaszcza wśród najmłodszych odbiorców. Choć tylko 6% badanych deklaruje cotygodniowe korzystanie z AI do celów informacyjnych, to aż 48% z nich w wieku 18-24 lat używa narzędzi generatywnych, aby uprościć treść wiadomości. Dla porównania - tylko 27% osób w wieku 55+ sięga po taką pomoc.





Pozostałe sposoby wykorzystania AI do pracy z newsami:



54% pyta o najnowsze wiadomości,

47% zadaje pytania uzupełniające,

40% prosi o streszczenie treści,

37% ocenia źródła informacji.

Jednak ogólnie rzecz biorąc, odbiór takich funkcji nadal pozostaje niszowy, a społeczeństwo traktuje AI bardziej jako narzędzie pomocnicze niż źródło wiedzy.



Zaufanie do AI niższe niż do dziennikarzy

Autorzy raportu zwracają uwagę na wyraźną różnicę w poziomie zaufania do klasycznego dziennikarstwa i do generatywnej AI. W każdej z sześciu badanych krajów - z wyjątkiem Argentyny - zaufanie do ChatGPT jako źródła informacji było niższe niż zaufanie do tradycyjnych mediów.



model AI poziom zaufania ChatGPT 29% Google Gemini 18% Microsoft Copilot 12% Meta AI 12%



W tym kontekście warto przytoczyć przykład Wielkiej Brytanii, gdzie tylko 25% respondentów uważa, że dziennikarze sprawdzają wygenerowane przez AI treści, i jednocześnie to jedyny kraj, w którym więcej osób deklaruje brak zaufania do ChatGPT niż jego posiadanie.



Ludzie ufają bardziej redakcjom niż botom.

Spodziewają się większej odpowiedzialności po uznanych markach.

Wciąż cenią ludzką kontrolę nad procesem publikacji.

Sceptycznie patrzą na automatyczne podsumowania i prezenterów AI.

Zwracają uwagę na brak przejrzystych oznaczeń treści generowanych przez AI.

Choć technologia rozwija się w błyskawicznym tempie, klasyczne dziennikarstwo nie zostało jeszcze zdetronizowane. To właśnie zaufanie i przejrzystość pozostają największym kapitałem redakcji w erze sztucznej inteligencji.



Raport "Generative AI and News Report 2025" powstał na podstawie badania przeprowadzonego przez YouGov na zlecenie Reuters Institute for the Study of Journalism i Uniwersytetu Kopenhaskiego. Ankietę online zrealizowano między czerwcem a lipcem 2025 roku w sześciu krajach: Argentynie, Danii, Francji, Japonii, Wielkiej Brytanii i USA. Próba obejmowała ok. 2000 osób w każdym kraju i została dobrana tak, by odzwierciedlać strukturę demograficzną populacji. Pełna treść dostępna jest na stronie Rozwój generatywnej sztucznej inteligencji (AI) stawia tradycyjne media i dziennikarstwo przed nowym wyzwaniem. Według raportu Generative AI and News Report 2025, opublikowanego przez Reuters Institute for the Study of Journalism, ponad połowa respondentów z sześciu krajów uważa, że media często korzystają z AI. Autorzy raportu - Felix Simon, Rasmus Kleis Nielsen i Richard Fletcher - podkreślają jednak, że tylko niewielki odsetek odbiorców akceptuje pełną automatyzację treści informacyjnych.W badaniu przeprowadzonym przez YouGov między czerwcem a lipcem 2025 roku w Argentynie, Danii, Francji, Japonii, Wielkiej Brytanii i USA, autorzy raportu analizowali postrzeganie AI w kontekście mediów. Wyniki ukazują społeczeństwo na rozdrożu - korzystające z narzędzi AI, ale niegotowe, by oddać jej pełną kontrolę nad informacją.Badanie pokazuje wyraźny „komfortowy rozdziew” między akceptacją wiadomości tworzonych przez ludzi a tych generowanych przez maszyny. Tylko 12% badanych czuje się komfortowo z treściami tworzonymi w pełni przez AI. Gdy człowiek kontroluje proces, akceptacja rośnie do 21%, a przy wiodącej roli dziennikarza i wsparciu AI - aż do 43%. Zdecydowanie najwięcej osób (62%) preferuje wiadomości tworzone całkowicie przez ludzi.Co ciekawe, im mniej widoczna rola AI, tym większa akceptacja. Użytkownicy najczęściej tolerują zastosowanie AI w zadaniach „zaplecza redakcyjnego”:Między tymi wartościami nie występują duże różnice demograficzne, co sugeruje ogólną rezerwę wobec AI jako frontowego „narratora” newsów.W 2025 roku wzrosło przekonanie, że dziennikarze korzystają z generatywnej AI. Najczęściej respondenci wskazywali na edytowanie tekstów, pomoc w tłumaczeniach i tworzenie nagłówków jako obszary aktywności AI. Mimo to 60% odbiorców twierdzi, żew codziennej konsumpcji newsów, co może wynikać z braku oznaczeń lub subtelnej integracji technologii.. Zestawiając to z faktem, że 77% respondentów deklaruje codzienne korzystanie z wiadomości, otrzymujemy wyraźny kontrast między rzeczywistą ekspozycją a jej percepcją. Może to rodzić pytania o przejrzystość w redakcjach.Mimo rosnącego wykorzystania AI w newsroomach, społeczne zaufanie do tego procesu nadal kuleje. Tylkoprzed publikacją. Ten odsetek wzrasta w Argentynie (44%) i Japonii (42%), ale w Wielkiej Brytanii spada do zaledwie 25%.Nowym trendem zauważonym w raporcie Generative AI and News Report 2025 jest rosnące wykorzystanie AI jako pomocnika w, zwłaszcza wśród najmłodszych odbiorców. Choć tylko 6% badanych deklaruje cotygodniowe korzystanie z AI do celów informacyjnych, to aż 48% z nich w wieku 18-24 lat używa narzędzi generatywnych, aby. Dla porównania - tylko 27% osób w wieku 55+ sięga po taką pomoc.Pozostałe sposoby wykorzystania AI do pracy z newsami:Jednak ogólnie rzecz biorąc, odbiór takich funkcji nadal pozostaje niszowy, a społeczeństwo traktuje AI bardziej jako narzędzie pomocnicze niż źródło wiedzy.Autorzy raportu zwracają uwagę na wyraźną różnicę w poziomie zaufania do klasycznego dziennikarstwa i do generatywnej AI. W każdej z sześciu badanych krajów - z wyjątkiem Argentyny -W tym kontekście warto przytoczyć przykład Wielkiej Brytanii, gdzie tylko 25% respondentów uważa, że dziennikarze sprawdzają wygenerowane przez AI treści, i jednocześnie to jedyny kraj, w którym więcej osób deklaruje brak zaufania do ChatGPT niż jego posiadanie.Choć technologia rozwija się w błyskawicznym tempie, klasyczne dziennikarstwo nie zostało jeszcze zdetronizowane. To właśniepozostają największym kapitałem redakcji w erze sztucznej inteligencji.***Raport "Generative AI and News Report 2025" powstał na podstawie badania przeprowadzonego przez YouGov na zlecenie Reuters Institute for the Study of Journalism i Uniwersytetu Kopenhaskiego. Ankietę online zrealizowano między czerwcem a lipcem 2025 roku w sześciu krajach: Argentynie, Danii, Francji, Japonii, Wielkiej Brytanii i USA. Próba obejmowała ok. 2000 osób w każdym kraju i została dobrana tak, by odzwierciedlać strukturę demograficzną populacji. Pełna treść dostępna jest na stronie Reuters Institute

