15.12.2025 Rynek medialny

Rynek prasy drukowanej 2025. Trzy globalne trendy

Krzysztof Fiedorek

Wartość rynku to 359,53 miliarda dolarów, jednak erozję widać gołym okiem. Spadek dla gazet wyniesie -2,3 procent. Mimo to, druk zachowuje siłę: generuje 76 procent przychodów z subskrypcji i cieszy się 82-procentowym zaufaniem konsumentów. Przyszłość branży definiują hybrydowe strategie i niszowa specjalizacja.

Rynek prasy drukowanej od lat postrzegany jest przez wielu jako branża w trwałym kryzysie. Nagłówki prasowe nieustannie ogłaszają jej powolny upadek w obliczu cyfrowej rewolucji, która miała zepchnąć fizyczny nośnik na margines historii. Prawda jest jednak bardziej złożona, a globalne dane pokazują, że choć tradycyjne modele biznesowe ulegają erozji, branża nie zniknie. Przeżywa głęboką transformację, dostosowując się do nowej rzeczywistości. Dziś, zamiast jednej historii o upadku, widzimy zbiór trzech potężnych trendów, które na nowo definiują jej rolę i przyszłość.



Wielka cyfrowa migracja i hybrydowe modele

Globalny rynek prasy drukowanej wykazuje nominalny wzrost, ale jest to obraz mylący, który ukrywa głębokie, wewnętrzne przetasowania. Prognozy The Business Research Company wskazują, że rynek ma wzrosnąć z 348,31 miliarda dolarów w 2024 roku do 359,53 miliarda dolarów w 2025 roku, ze skumulowanym rocznym wskaźnikiem wzrostu (CAGR) na poziomie 3,2 procent.





Nominalny wzrost całego rynku jest de facto kamuflażem dla głębokiej transformacji. Jest on napędzany przez inne segmenty, które są uwzględnione w szerokiej definicji "prasy drukowanej", takie jak książki, a także przez prężnie rozwijające się rynki wschodzące, które omówimy w kolejnej części raportu.



Jednak w kolejnych latach wzrost ma spowolnić do 2,0 procent. To spowolnienie jest odzwierciedleniem stałego spadku w segmentach tradycyjnych, zwłaszcza gazet i magazynów, gdzie skumulowany spadek wynosi odpowiednio -2,3 i -1,4 procent w latach 2022-2028. Ten trend jest bezpośrednio napędzany przez rosnącą popularność treści cyfrowych i zmianę nawyków konsumentów. Zwalniający CAGR świadczy o tym, że wyzwania związane z cyfryzacją stają się coraz poważniejsze, a rynek jako całość przechodzi skomplikowany proces adaptacji.



Wartość globalna (w mld USD) Wartość w 2024 roku Wartość w 2025 roku Prognoza na 2029 rok Wartość rynkowa 348,31 359,53 388,95 Prognozowany CAGR 3,2% (2024-2025) 2,0% (2025-2029) - Źródło: The Business Research Company, PWC



Przejście na cyfrowe subskrypcje stanowi jeden z najbardziej wyraźnych aspektów tej transformacji. W czwartym kwartale 2023 roku po raz pierwszy odnotowano, że liczba subskrypcji cyfrowych przewyższyła liczbę subskrypcji drukowanych. To zjawisko uwidacznia podział na demograficzne grupy odbiorców, który ma bezpośredni wpływ na strategie wydawców. Mimo tego symbolicznego przełomu, przychody z druku nadal stanowią 76 procent całkowitych przychodów z subskrypcji.



Ta dysproporcja między wolumenem subskrypcji cyfrowych a dominacją przychodów z druku wynika ze strategii cenowych wydawców. Młodsza, cyfrowa publiczność jest często przyciągana przez niskie ceny promocyjne, takie jak dolar za sześć miesięcy. Starsi, lojalni subskrybenci drukowani stanowią natomiast stabilną, wysokomarżową bazę przychodową, która jest mniej wrażliwa na podwyżki cen. Wydawcy stoją przed wyzwaniem, jak utrzymać tę lukratywną bazę, jednocześnie konwertując nowych, cyfrowych odbiorców w lojalnych klientów o wyższej wartości.



18-34 lata. Równo 42% dla druku i cyfry.

35-49 lat. 49% dla druku, 34% dla cyfry.

50-64 lata. 64% dla druku, 25% dla cyfry.

65+ lat. 72% preferuje druk, 14% preferuje cyfrę.

To demograficzne rozwarstwienie pokazuje, że wydawcy nie mogą stosować jednej strategii dla wszystkich. Muszą dbać o "drukowany pas startowy", czyli utrzymywać przychody ze starszej publiczności, jednocześnie rozwijając modele cyfrowe. Dwa różne światy odbiorców wymagają dwóch różnych, uzupełniających się strategii.



Globalny paradoks. Dwa rynki na jednym świecie

W narracji o upadku prasy drukowanej, która dominuje w mediach, jest to głównie historia zachodnia. Raporty WAN-IFRA (The World Association of Newspapers and News Publishers), globalnej organizacji prasy, pokazują, że "globalny paradoks" staje się coraz mniej prawdziwy, a trend spadkowy dociera do rynków na całym świecie. Rynki rozwinięte, takie jak Stany Zjednoczone, wciąż borykają się z głębokimi spadkami przychodów, prognozując ich dalsze kurczenie się o -1,3 procenta rocznie w latach 2025-2030.



Co zaskakujące, Azja i Pacyfik, która jest największym rynkiem prasy drukowanej na świecie, wchodzi w fazę spadków. Rynek gazet w tym regionie odnotował ujemną skumulowaną roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 2,7 procent w latach 2018-2023. Prognozy wskazują, że rynek gazet i magazynów w regionie będzie spadał o 1,3 procenta rocznie w latach 2022-2028.



To dowód na to, że trend cyfryzacji jest już globalny. Problemy, z którymi rynki rozwinięte borykały się ponad dekadę temu, stają się udziałem rynków wschodzących.



Region Zmiany aktualne/prognozy Stany Zjednoczone Spadek przychodów o -1,3% (prognozowany CAGR 2025-2030) Europa Europejski rynek jest największy na świecie w 2025 roku. Doświadcza jednak ogólnego trendu spadkowego, a przychody z prasy drukowanej spadają. Azja/Pacyfik Spadek przychodów o -2,7% (CAGR 2018-2023). Prognozowany spadek o -1,3% (CAGR 2022-2028). Afryka Rynek prasy drukowanej w Południowej Afryce wykazuje wzrost, prognozowany CAGR 5,69% (2023-2032). W pozostałych częściach kontynentu wzrost oczekiwany jest we wszystkich segmentach E&M z wyjątkiem prasy drukowanej.



To, co działo się w Stanach Zjednoczonych i Europie ponad dekadę temu, gdzie przychody amerykańskich gazet spadły o 30 procent, a w Wielkiej Brytanii o 21 procent w latach 2007-2009, jest zjawiskiem, które z opóźnieniem powtarza się w Azji. W 2009 roku nakłady w Afryce rosły o 4,8 procenta, a w Azji o 1,03 procenta, co pokazywało ówczesny "paradoks". Dziś, te rynki podążają tą samą ścieżką cyfryzacji, choć nadal charakteryzują się wzrostem alfabetyzacji i dużą bazą konsumentów.



Eksperci, tacy jak Robert Picard z Reuters Institute, już wtedy ostrzegali, że ten wzrost może być tymczasowy, gdyż te kraje również przechodzą na nowe technologie. Ostatecznie, rynki wschodzące prawdopodobnie podążą ścieżką rynków rozwiniętych, ale z opóźnieniem.



Od masowej redakcji do niszowej specjalizacji

Prasa drukowana, zamiast konkurować z mediami cyfrowymi na szybkość i zasięg, odnajduje swoją nową rolę w specjalizacji. Wydawcy, zamiast walczyć o masowego odbiorcę, skupiają się na tworzeniu publikacji dla konkretnych, lojalnych grup odbiorców. Dane z MRI-Simmons pokazują, że w Stanach Zjednoczonych konsumpcja prasy drukowanej wzrosła w 2023 roku, a blisko 90 procent z ponad stu magazynów ogólnokrajowych utrzymało lub zwiększyło liczbę czytelników w ciągu ostatnich dwóch lat. To zjawisko jest szczególnie widoczne w segmencie magazynów domowych (Good Housekeeping, Taste of Home) oraz specjalistycznych (Vogue, Cosmopolitan), które odnotowują wzrost czytelnictwa.



Nowe modele biznesowe wykraczają daleko poza tradycyjne reklamy i subskrypcje. Wydawcy dywersyfikują swoje przychody, włączając w nie wydarzenia społecznościowe, sponsoringi, modele członkostwa, a nawet e-commerce. Zamiast polegać na jednym źródle przychodów, budują ekosystem wokół marki i społeczności. Przykładem jest wydawnictwo Black newspapers, które wykorzystuje swoje silne więzi ze społecznościami, aby organizować płatne wydarzenia i zdobywać granty.



To zjawisko pokazuje, że prasa drukowana przechodzi ewolucję podobną do tej, jaka miała miejsce w handlu detalicznym - od supermarketów do butikowych sklepów. Zamiast oferować wszystko każdemu, skupia się na dostarczaniu wysokiej jakości, specjalistycznych treści do zaangażowanej społeczności. To umożliwia jej przetrwanie i prosperowanie w warunkach, w których skala przestaje być jedynym modelem sukcesu. Spadek nakładów masowych publikacji jest skompensowany przez wzrost popularności niszowych, specjalistycznych magazynów. Zamiast konkurować z gigantami cyfrowymi na szerokość, prasa drukowana rywalizuje na głębokość treści i lojalność odbiorców.



W dobie informacyjnego szumu i natłoku reklam cyfrowych (przeciętny człowiek widzi ich od 6 do 10 tysięcy dziennie), prasa drukowana zyskuje na znaczeniu dzięki swojej wiarygodności i unikalnemu doświadczeniu dotykowemu. Badania MarketingSherpa z 2024 roku wykazały, że reklamy w mediach drukowanych cieszą się zaufaniem 82 procent konsumentów, co jest znacznie wyższym wynikiem niż w przypadku mediów cyfrowych. Badanie Kantar z 2025 roku wykazało, że 65 procent konsumentów uważa reklamy drukowane za bardziej autentyczne.



Wskaźnik zaufania Druk Cyfra Zaufanie do reklam 82% Znacznie niższe Autentyczność reklam 65% konsumentów uważa za bardziej autentyczne N/A Lepsze zapamiętywanie marki 70% lepszy N/A Źródło: Badania MarketingSherpa 2024, Kantar 2025, National Library of Medicine 2023.



Fizyczność druku nadaje mu nową wartość w świecie zdominowanym przez ekrany. Staje się on "kotwicą zaufania", nośnikiem, który wymaga intencji i skupienia, w przeciwieństwie do szybkiego "scrollowania" na platformach cyfrowych. Wraz z rosnącym problemem fałszywych wiadomości i generowanych przez sztuczną inteligencję treści, rola druku jako wiarygodnego, ręcznie wyselekcjonowanego źródła informacji rośnie. Fizyczne obcowanie z produktem aktywuje ośrodki nagrody w mózgu i tworzy poczucie posiadania, co przekłada się na lepsze zapamiętywanie marki i większą wartość w oczach konsumenta.



Nowe modele przychodów dla wydawców obejmują:



Wydarzenia społecznościowe i sponsoringi . Wydawcy organizują spotkania, festiwale i seminaria, co buduje relacje z publicznością i otwiera nowe źródła finansowania.

. Wydawcy organizują spotkania, festiwale i seminaria, co buduje relacje z publicznością i otwiera nowe źródła finansowania. Modele członkostwa . Oferują dostęp do ekskluzywnych treści i edycji specjalnych, dając czytelnikom poczucie przynależności do społeczności.

. Oferują dostęp do ekskluzywnych treści i edycji specjalnych, dając czytelnikom poczucie przynależności do społeczności. E-commerce i marketing afiliacyjny. Wydawcy integrują sprzedaż produktów z treścią, co tworzy dodatkowe strumienie przychodów.

