Rynek reklamy 2025. Polska na tle Europy i świata

Marcin Grządka

Globalny rynek reklamowy rośnie w 2025 roku w tempie 8,8% i osiągnie wartość 1.14 biliona dolarów. Wynik branży w Europie notuje nieco niższą dynamikę, na poziomie 5,8%. W tym zestawieniu Polska wypada wyraźnie powyżej średniej. Zanotujemy w tym roku wzrost o 8,9% i wartość 18,56 mld zł - szacuje WPP Media w dorocznym raporcie "This Year Next Year".

Prognozowane obecnie przez WPP Media na koniec 2025 r. 8,8% wzrostu to sporo więcej od zakładanych wcześniej 7,7%. Zaktualizowana prognoza zakłada, że globalne przychody z reklamy wzrosną w 2025 roku o 8,8% do 1,14 biliona dolarów, a w 2026 r. o kolejne 7,1% (bez uwzględniania reklamy politycznej w USA).



- Raport „This Year Next Year 2025” oferuje świeże spojrzenie na to, jak globalne trendy w kulturze, handlu, polityce i technologii kształtują branżę oraz co to oznacza dla marketerów w nadchodzących miesiącach i latach - komentuje Izabela Albrychiewicz, CEO WPP Media CEE. - Tegoroczne dane pokazują w działaniu „twórczą destrukcję”: wideo streamingowe kanibalizuje telewizję linearną, retail media przejmują budżety z tradycyjnych kanałów cyfrowych, „silniki odpowiedzi” zasilane AI zaczynają przekształcać zachowania w wyszukiwaniu, a treści tworzone przez twórców wciąż wypierają profesjonalnie produkowane media. AI jest tu jednym z największych motorów zmian, obserwujemy, jak przekształca ona tworzenie treści, planowanie mediów, pomiar oraz interakcje konsumentów.





Raport „This Year Next Year” wprowadza w tym roku podział całego rynku reklamy na 4 obszary:



Content (social media, linearna TV, streaming, audio, gazety, magazyny, gaming),

(social media, linearna TV, streaming, audio, gazety, magazyny, gaming), Commerce (retail media, travel services media, financial services media networks),

(retail media, travel services media, financial services media networks), Intelligence (search/wyszukiwanie, wkrótce również AI search),

(search/wyszukiwanie, wkrótce również AI search), Location (DOOH, OOH, kino).

Globalne wnioski z raportu

Przychody z reklamy wzrosną o 8,8% w 2025 r. do 1,14 bln dol. a w 2026 r. prognozowany wzrost wyniesie 7,1% (w obu przypadkach z wyłączeniem reklamy politycznej w USA), zaś pięcioletnia skumulowana roczna stopa wzrostu (CAGR) sięgnie 6,3%.



Commerce osiągnie 178,2 mld dol. w globalnych przychodach reklamowych, po raz pierwszy przewyższając łączne przychody z reklamy telewizyjnej (oczywiście poszczególne rynki mogą mieć odmienne dynamiki).

Globalna reklama oparta na treściach osiągnie 663,5 mld dol. w 2025 r. (+7,9% r/r), a w 2026 r. wzrośnie do 698,8 mld dol. (+5,3%).

Reklama gazetowa spada symbolicznie do 31,4 mld dol. w 2025 r. (-0,3%), wykazując krótkoterminową stabilizację, natomiast na 2026 r. prognozowany jest spadek o 3,2% do 30,4 mld dol.

Gaming to najszybciej rosnący kanał reklamy opartej na treściach: 8,5 mld dol. w 2025 r. (+29,5%) i 10,7 mld dol. w 2026 r. (+25,6%), choć udział bezwzględny wynosi zaledwie 0,7% całkowitych przychodów reklamowych w 2025 r., rosnąc do 0,9% w 2026 r.

Do 2030 r. cyfrowa reklama zewnętrzna (DOOH) będzie stanowić 43,9% łącznych przychodów OOH (31,4 mld dol.), zbliżając się do parytetu z formatami tradycyjnymi.

Telewizja osiągnie 167,5 mld dol. w 2025 r. (+0,7%) i 171,1 mld dol. w 2026 r. (+2,1%), a udział streamingu w łącznych przychodach TV wzrośnie z 26,2% w 2025 r. do 29,5% w 2026 r.

Platformy społecznościowe i cyfrowe są głównym motorem wzrostu reklamy opartej na treściach: 413 mld dol. w 2025 r. (+12,8%) i 445,4 mld dol. w 2026 r. (+7,8%).

Reklama audio pozostanie na niemal niezmienionym poziomie: 27,5 mld dol. w 2025 r. (-0,1%) i 27,6 mld dol. w 2026 r. (+0,3%).

Intelligence (search/wyszukiwanie) osiągnie 244,9 mld dol., +10,2% rok do roku i 21,4% udziału w całkowitych przychodach z reklamy; w 2026 r. wzrost utrzyma się na poziomie 10,3%.

Commerce będzie odpowiadać za 15,6% globalnych przychodów reklamowych w 2025 r., osiągając 178,2 mld dol.

Łączna reklama OOH osiągnie 54,7 mld dol. w 2025 r., co oznacza wzrost o 6,3% rok do roku.

Reklama kinowa wzrośnie o 5,5% do 2,2 mld dol. w 2025 r.

Największe 3 rynki walnie przyczyniły się do globalnego wzrostu: przychody reklamowe w USA wzrosną w 2025 r. o 12,5% (z wyłączeniem reklamy politycznej), do 431.2 mld dol.; Chiny odnotują wzrost o 6.8% do 216.0 mld dol., a UK - wzrost o 8.0% do 58.4 mld dol.

Rynek reklamy w Europie

Europejski rynek reklamowy również odnotowuje solidne wzrosty - WPP Media prognozuje, że w 2025 r. zwiększy się o 5,8% do 257,6 mld dol., a w 2026 r. nastąpi dalszy wzrost o 5,5%. W latach 2025-2030 wśród najszybciej rosnących kanałów znajdą się: gaming (18,4% CAGR, skumulowana roczna stopa wzrostu), retail media (12,2% CAGR) oraz streaming (14,8% CAGR).



Penetracja reklamy czysto cyfrowej (digital pure-play) wykazuje znaczną zmienność w Europie: 24 z 30 rynków plasuje się poniżej średniej regionalnej wynoszącej 67,2% całkowitych przychodów z reklamy. Ta rozbieżność wynika w dużej mierze z silniejszej obecności mediów tradycyjnych, szczególnie telewizji i prasy, w niektórych regionach, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej.



Miejsce Kraj Przychody z reklam (mld USD) Dynamika wzrostu (2025) 1. Wielka Brytania 62.53 7.0% 2. Niemcy 42.23 3.6% 3. Francja 34.81 4.9% 10. Polska 5.45 8.9%



Rynek jest silnie skoncentrowany, gdyż Google, Meta, Amazon, Microsoft i TikTok łącznie mają szacunkowo 77,0% całkowitych przychodów z reklamy cyfrowej w Europie w 2025 r. Ukraina, Czechy i Irlandia są przewidywane jako najszybciej rosnące rynki reklamowe w Europie, Polska również jest w gronie „prymusów”.



Rynek reklamy w Polsce

Dla Polski szacowany przez WPP Media wzrost całego rynku w 2025 r. ma wynieść 8,9%. Wartość polskiego rynku reklamowego zakładana na koniec 2025 r. to 18,56 mld zł. Prognozy na 2026 r. mówią o wzroście na poziomie 6,9 % - przy takim założeniu rynek osiągnie wartość 19,85 mld zł na koniec 2026 r.



Kolejny niezły rok ma za sobą telewizja, której wzrost w 2025 r. szacowany jest na 4,5%, co oczywiście oznacza, że traci ona udziały w całym rynku (który rośnie szybciej), ale jej market share spada stosunkowo wolno (do 31,9% wobec 33,2% rok wcześniej). Wartość tego medium na koniec 2025 r. ma wynieść 5,91 mld zł, a prognozy na 2026 r. mówią o wzroście na poziomie 3,8% (do 6,14 mld zł).

Kanał OOH, napędzany przede wszystkim rozwojem DOOH, zyskuje w 2025 r. 8,3%, osiągając wartość 881,9 mln zł (co daje mu market share na poziomie 4,8%). Prognoza na 2026 r. zakłada kolejne 8,1% wzrostu, do 935,5 mln zł.

Reklama Audio wzrosła w naszym kraju w 2025 roku 0 5,8%, do 919,4 mln zł (market share 5%), w 2026 r. ma to być 4,9% wzrostu (do 964,8 mln zł).

Rynek kinowy urośnie w 2025 r. o 9,6%, a w 2026 r. o kolejne 8,2%, zaś dla dzienników i czasopism 2025 r. był „stabilny”, z symbolicznymi spadkami.

- To był rok o dwóch obliczach. Choć w pierwszej połowie roku nad rynkiem unosiło się widmo ceł, wojen handlowych i presji deglobalizacyjnej oraz spekulacje o „bańce AI”, rzeczywistość okazała się inna, pozytywniejsza, co wynika z lepszej niż oczekiwano reakcji rynków na cła, jak również z tego, że AI zwiększa efektywność biznesową oraz tworzy nowe firmy zaczynające już całkiem sporo wydawać na reklamę - podsumowuje Izabela Albrychiewicz, CEO WPP Media CEE. - I stąd raport na koniec roku podnosi prognozy globalne. Jeśli chodzi o Polskę to rynek reklamy rośnie trzykrotnie szybciej niż PKB, więc jest się z czego cieszyć, zresztą prognozy ogólnogospodarcze w ostatnim czasie też się poprawiają, zatem możemy patrzeć w przyszłość dość optymistycznie.



