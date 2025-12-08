8.12.2025 Marketing i PR
Taniec w mediach. Potencjał marketingowy większy niż MMA
Joanna Rafał, Instytut Monitorowania Mediów
Najnowszy raport "Obecność i postrzeganie tańca w polskich mediach", zrealizowany przez Instytut Monitorowania Mediów (IMM) dla Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca (NIMiT), potwierdza, że taniec jest zjawiskiem wielowymiarowym, łączącym kulturę z rozrywką i sportem, co przekłada się na jego rosnącą medialność i potencjał sponsoringowy szacowany na około 1 mld zł w kolejnych latach.
Taniec łączy wymiar kulturowy ze sportem i rozrywką
Analiza IMM wykazała, że taniec to zjawisko wielowymiarowe, które skutecznie wymyka się prostym definicjom i tym samym maksymalizuje swój zasięg w przestrzeni medialnej, co czyni go atrakcyjnym m.in. również dla portali ogólnoinformacyjnych, gdzie ukazało się 71% publikacji na jego temat. Taniec jest opisywany w mediach w co najmniej trzech wymiarach:
- ekspresja artystyczna i kultura wysoka: jako forma ekspresji emocji i opowiadania historii;
- sport, dyscyplina i komercyjna rywalizacja: taniec jest równie silnie pozycjonowany jako aktywność fizyczna i sport;
- rozrywka medialna i inkluzywność: taniec to także atrakcyjna forma rozrywki, która buduje pozytywne emocje.
Taniec na tle dyscyplin sportowych. Wartość medialna
W okresie objętym badaniem (od marca 2024 r. do lutego 2025 r.) IMM odnotował łącznie 78 tys. publikacji na temat tańca w mediach klasycznych (prasa, radio, telewizja, portale internetowe). Przekazy te wygenerowały zasięg 1,6 mld potencjalnych kontaktów z odbiorcami. Oznacza to, że statystycznie każda osoba powyżej 15 roku życia mogła zetknąć się z informacjami o tańcu średnio 50 razy.
Szacunkowa wartość reklamowa (AVE) publikacji w tym okresie wyniosła 746,8 mln zł. W porównaniu do innych dyscyplin sportowych w tym samym okresie, wartość AVE tańca była zbliżona do AVE przekazu o żużlu (768,8 mln zł), a jednocześnie wyprzedzała takie sporty jak MMA (636,3 mln zł) i piłka ręczna (505,5 mln zł).
|Dyscyplina
|Wartość reklamowa (AVE)
|Piłka nożna
|9 050 972 694 zł
|Tenis
|3 496 777 290 zł
|Pływanie
|3 238 636 875 zł
|Siatkówka
|2 235 569 206 zł
|Lekkoatletyka
|1 996 472 620 zł
|Koszykówka
|1 659 012 868 zł
|Boks
|1 635 902 902 zł
|Skoki narciarskie
|1 223 234 256 zł
|Formuła 1
|1 105 853 885 zł
|Snowboard
|858 182 760 zł
|Kolarstwo
|849 434 552 zł
|Żużel
|768 752 355 zł
|Taniec
|746 860 244 zł
|MMA
|636 273 597 zł
|Hokej na lodzie
|508 863 551 zł
|Piłka ręczna
|505 493 494 zł
|Kajakarstwo
|456 340 084 zł
|Szachy
|447 381 336 zł
|Rajdy samochodowe
|311 953 024 zł
|Wioślarstwo
|257 138 248 zł
- Taniec pełni funkcję uniwersalnego języka emocji. Podkreśla wspólnotowość, różnorodność i siłę. Przekracza bariery komunikacyjne i granice społeczne, budując trwałe relacje między artystami, instytucjami i publicznością, a potencjał sponsoringowy tańca nieustannie wzrasta - mówi Sebastian Tomaszewski, ekspert ds. analiz, Instytut Monitorowania Mediów. - W Polsce coraz wyraźniej zyskuje w wymiarach medialnym, emocjonalnym oraz angażującym, stając się atrakcyjną przestrzenią dla marek z sektora beauty, fashion, fitness czy lifestyle.
Potencjał sponsoringowy na styku kultury i biznesu
Taniec w Polsce ma istotny potencjał sponsoringowy, szacowany na około 1 mld zł. Rosnąca medialność tego obszaru sztuki jest bezpośrednio związana z coraz większą obecnością programów telewizyjnych, formatów rozrywkowych i konkursów tanecznych. Ten trend przekłada się na wysoką rozpoznawalność i intensywne zainteresowanie społeczne, plasując taniec w gronie dyscyplin o średnio-wysokim potencjale komercyjnym.
Kluczową zaletą tańca z perspektywy marketingowej jest jego potencjał wizerunkowy. Wiąże się on z takimi wartościami jak pasja, dyscyplina, współpraca, energia i estetyka, które doskonale wpisują się w potrzeby nowoczesnej i angażującej komunikacji. Co więcej, taniec oferuje markom unikalny kanał promocji z uwagi na to, że łatwo wpisuje się w strategie odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR). Wspiera on edukację, kulturę i zdrowy styl życia, umożliwiając sponsoring, który łączy prestiż, promocję stylu życia oraz zaangażowanie społeczne.
Obecność tańca w mediach społecznościowych
Taniec jest też fenomenem w mediach społecznościowych, wykraczającym daleko poza tradycyjne kanały komunikacji. W analizowanym okresie odnotowano 197,5 tys. przekazów na temat tańca, które osiągnęły 931 mln zasięg. Wartość ekspozycji medialnej wyniosła 62,3 mln zł.
Analiza struktury dyskusji w social media pokazuje, że nowe kanały dyktują dynamikę przekazu, co widać szczególnie na TikToku:
- Facebook bezwzględnie dominuje w większości analizowanych kategorii, utrzymując średnio od 40% do 70% udziału w dyskusji. Potwierdza to jego rolę jako głównej platformy dialogu dla szerokiej publiczności zainteresowanej tańcem.
- TikTok wykazuje szczególnie duży udział (aż 40%) w dyskusjach dotyczących tańców społeczno-rozrywkowych. Wynika to z rozrywkowego formatu platformy, gdzie filmiki pokazujące różnorodność tańca są chętnie oglądane. Krótkie pokazy wybitnych umiejętności tanecznych niezmiennie przyciągają uwagę internautów i często wzbudzają ich podziw widoczny w reakcjach pod wpisami.
- YouTube konsekwentnie utrzymuje stabilny udział na poziomie 10–20% we wszystkich kategoriach.
Analiza 996 najpopularniejszych postów opublikowanych przez instytucje związane z tańcem i kulturą potwierdza, że Instagram jest absolutnym liderem w angażowaniu odbiorców. Platforma ta wygenerowała aż 73,8% wszystkich interakcji, pomimo opublikowania mniejszej liczby treści niż Facebook.
Wśród tańców sportowych – kategorii, która generuje wysoką wartość reklamową i zasięg – w mediach społecznościowych zdecydowanie dominują dwie dyscypliny:
- Taniec towarzyski osiągnął największą medialność z wynikiem 21,4 tys. publikacji i AVE na poziomie 3,64 mln zł. Siła medialna tańca towarzyskiego była budowana głównie przez informacje związane z popularnymi programami telewizyjnymi oraz z osobami znanych tancerzy.
- Taniec uliczny (street dance) zajął drugie miejsce z 5,7 tys. publikacjami i AVE wynoszącym 648 tys. zł. Taniec uliczny zyskał duży rozgłos przy okazji Igrzysk Olimpijskich, na których po raz pierwszy rywalizowano w breakingu (breakdance).
- Badania potencjału marketingowego i sponsoringowego sztuki wskazują kierunek przyszłości dla całego sektora artystycznego. Dotychczas wiele dyscyplin, stroniąc od kwestii finansowych i komercyjnych, pozostawało w tyle za sportem czy innymi dziedzinami uznawanymi być może za bardziej rynkowe, a ich obecność w przestrzeni medialnej oraz w relacjach sponsoringowych była ograniczona - podkreśla dr Maria Opałka, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, kierownik badania Taniec w Polsce 2025. - Często obserwujemy, że środowiska artystyczne i biznes porozumiewają się różnymi językami. Język sztuki to język wartości, emocji i społecznego znaczenia, język komercyjny zaś opiera się na danych: zasięgu, zaangażowaniu i wartości reklamowej. Coraz częściej widzimy jednak, że te dwa dialekty mogą spotkać się w twórczym, owocnym dialogu.
Kreatywne i twórcze środowiska artystyczne mogą wykorzystać tę wiedzę, przetwarzając ją w sposób autentyczny, wartościowy i korzystny dla społeczeństwa i dla ekosystemu kultury. Rosnąca wartość medialna tańca oraz wysokie metryki zasięgu w mediach cyfrowych stawiają taniec w gronie atrakcyjnych dyscyplin dla sponsorów. Marki z sektorów beauty, fashion, fitness i lifestyle mogą wykorzystać silną obecność treści tanecznych, zwłaszcza na Instagramie, oraz wiralowy potencjał baletu i street dance’u. Istotnym kierunkiem jest tworzenie ofert partnerskich łączących emocje widowiska z wymiernym zasięgiem w kanałach digital.
Badanie zrealizował Instytut Monitorowania Mediów S.A. na zlecenie Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pełny raport dostępny jest na stronie: https://www.kongrestanca.pl/taniec-media-sponsoring
