Rynek PR w Polsce. Ranking największych agencji public relations 2025

Najmniejsze zespoły generują często największą liczbę publikacji, a agencje spoza Warszawy coraz wyraźniej przejmują uwagę mediów. Nieoczywisty rozkład sił to jeden z ciekawych wniosków z Rankingu Agencji PR w Polsce 2025, opracowanego przez Widocznych i IMM.

Rynek PR w Polsce rozwija się szybciej niż kiedykolwiek. Najnowszy Ranking Agencji PR w Polsce 2025, przygotowany przez agencję Widoczni we współpracy z Instytutem Monitorowania Mediów, prezentuje pełny obraz branży i pokazuje, jak zmieniają się zespoły oraz widoczność medialna firm public relations. Dane z LinkedIna, Google i systemów monitoringu mediów dają wgląd w to, które agencje rosną, a które hamują.



Największe zespoły PR. Liderzy umacniają pozycję

Pierwsza dziesiątka rankingu potwierdza stabilną dominację dużych graczy. Valkea Media pozostaje największą agencją w Polsce z 98 współpracownikami, a tuż za nią 24/7Communication z wynikiem 92 osób w zespole. Te dane, zebrane przez Widoczni i IMM, potwierdzają, że duże organizacje konsekwentnie rozwijają swoje struktury . Widzimy też kilka dynamicznych wzrostów, jak w przypadku TAILORS Group, która zwiększyła zespół o 16 osób rok do roku.





Na rynku pojawiają się również ciekawe przykłady regionalne. EXACTO z Rzeszowa i Ancymony z Krakowa dowodzą, że poza Warszawą rośnie grupa firm budujących profesjonalne zespoły. To znak, że kompetencje PR rozszerzają się w całym kraju, a nie tylko w megacentrach komunikacji.



Największe zespoły według danych Widoczni i IMM (TOP 10):

Valkea Media - 98

24/7Communication - 92

K Group - 83

monday group - 64

Garden of Words - 63

TAILORS Group - 59

Ancymony - 56

EXACTO - 46

The Partners - 40

38 Content Communication - 39



Źródło: raport Ranking Agencji PR w Polsce 2025.

Po analizie tych danych widać wyraźnie, że LinkedIn pozostaje ważnym narzędziem dla branży, choć autorzy raportu zwracają uwagę na wpływ zmian w sposobie weryfikacji pracowników przypisanych do profili firmowych.



Siła zespołów. Specjaliści PR

Liczba pracowników jest istotna, ale dopiero udział ekspertów PR pokazuje faktyczny profil działalności. Najnowsze dane Widoczni i IMM wskazują, że najwięcej specjalistów PR w Polsce pracuje w 24/7Communication (31), K Group (40) i Big Picture, gdzie aż 73% zespołu stanowią osoby zajmujące się stricte PR-em . To silny sygnał, że część agencji buduje bardzo wyspecjalizowane struktury.



Agencja Liczba specjalistów PR Udział w zespole K Group 40 48% 24/7Communication 31 34% Big Picture 19 73% dfusion communication 19 54% 38 Content Communication 21 54% Lighthouse Polska 15 47% Źródło: raport Widoczni i IMM 2025



Możemy zobaczyć, jak różne są strategie budowania zespołów. Część agencji rośnie szeroko, zwiększając liczbę stanowisk wspierających, inne - jak Big Picture czy 38 Content Communication - stawiają na silny rdzeń ekspertów.



Widoczność w mediach. Kto mówi najgłośniej

Raport autorstwa Widoczni we współpracy z IMM pokazuje także medialny rozkład sił. PRCN zanotował aż 1436 publikacji w 2025 roku i został liderem, mimo że znajduje się dopiero w trzeciej dziesiątce zestawienia pod względem liczby pracowników . Kolejne miejsca zajmują On Board Think Kong (1368 publikacji) oraz 38 Content Communication (1236).



To wynik, który jednoznacznie pokazuje, że wielkość zespołu nie zawsze przekłada się na siłę medialną. Przykłady PRCN i 38 Content Communication potwierdzają, że strategiczne działania PR potrafią zapewnić wysoką obecność w mediach przy stosunkowo niewielkich zasobach.



TOP 5 agencji pod względem liczby publikacji wg IMM:

PRCN - 1436

On Board Think Kong - 1368

38 Content Communication - 1236

Garden of Words - 1181

24/7Communication - 1138

Oprócz liczby publikacji IMM analizował także liczbę publikacji eksponowanych. W tej kategorii liderem został On Board Think Kong z 796 materiałami, co oznacza pełną obecność w mediach ogólnopolskich i branżowych o najwyższej widoczności.





Choć analizy Widoczni i IMM pokazują imponującą aktywność medialną agencji, opinie w Google nadal wypadają skromnie. Większość firm ma mniej niż 20 ocen, co potwierdza, że w relacjach B2B ten kanał rzadko stanowi narzędzie komunikacji. Wyjątkiem jest Garden of Words z ponad 1000 opinii.



W mediach społecznościowych najważniejszą platformą pozostaje LinkedIn. Najwięcej obserwujących zgromadziły Ancymony (3757), InnerValue (3207) oraz K Group (3013) . Na Instagramie wyraźnie wyróżnia się Big Picture, które przekroczyło 3900 obserwatorów.



***

Metodologia Rankingu Agencji PR w Polsce 2025 łączy dane z trzech źródeł: LinkedIna, Google oraz monitoringu mediów IMM. Autorzy zakwalifikowali do zestawienia tylko te firmy, które zatrudniają minimum 10 osób, mają co najmniej czterech specjalistów PR i przekraczają próg 10% udziału ekspertów w zespole. IMM dostarczył dodatkowo informacje o publikacjach, ich zasięgu, AVE oraz obecności w mediach branżowych. cały raport dostępny jest na stronie Rynek PR w Polsce rozwija się szybciej niż kiedykolwiek. Najnowszy, przygotowany przez agencję Widoczni we współpracy z Instytutem Monitorowania Mediów, prezentuje pełny obraz branży i pokazuje, jak zmieniają się zespoły oraz widoczność medialna firm public relations. Dane z LinkedIna, Google i systemów monitoringu mediów dają wgląd w to, które agencje rosną, a które hamują.Pierwsza dziesiątka rankingu potwierdza stabilną dominację dużych graczy. Valkea Media pozostaje największą agencją w Polsce z 98 współpracownikami, a tuż za nią 24/7Communication z wynikiem 92 osób w zespole. Te dane, zebrane przez Widoczni i IMM, potwierdzają, że duże organizacje konsekwentnie rozwijają swoje struktury . Widzimy też kilka dynamicznych wzrostów, jak w przypadku TAILORS Group, która zwiększyła zespół o 16 osób rok do roku.Na rynku pojawiają się również ciekawe przykłady regionalne. EXACTO z Rzeszowa i Ancymony z Krakowa dowodzą, że poza Warszawą rośnie grupa firm budujących profesjonalne zespoły. To znak, że kompetencje PR rozszerzają się w całym kraju, a nie tylko w megacentrach komunikacji.Po analizie tych danych widać wyraźnie, że LinkedIn pozostaje ważnym narzędziem dla branży, choć autorzy raportu zwracają uwagę na wpływ zmian w sposobie weryfikacji pracowników przypisanych do profili firmowych.Liczba pracowników jest istotna, ale dopiero udział ekspertów PR pokazuje faktyczny profil działalności. Najnowsze dane Widoczni i IMM wskazują, że najwięcej specjalistów PR w Polsce pracuje w 24/7Communication (31), K Group (40) i Big Picture, gdzie aż 73% zespołu stanowią osoby zajmujące się stricte PR-em . To silny sygnał, że część agencji buduje bardzo wyspecjalizowane struktury.Możemy zobaczyć, jak różne są strategie budowania zespołów. Część agencji rośnie szeroko, zwiększając liczbę stanowisk wspierających, inne - jak Big Picture czy 38 Content Communication - stawiają na silny rdzeń ekspertów.Raport autorstwa Widoczni we współpracy z IMM pokazuje także medialny rozkład sił. PRCN zanotował aż 1436 publikacji w 2025 roku i został liderem, mimo że znajduje się dopiero w trzeciej dziesiątce zestawienia pod względem liczby pracowników . Kolejne miejsca zajmują On Board Think Kong (1368 publikacji) oraz 38 Content Communication (1236).To wynik, który jednoznacznie pokazuje, że wielkość zespołu nie zawsze przekłada się na siłę medialną. Przykłady PRCN i 38 Content Communication potwierdzają, że strategiczne działania PR potrafią zapewnić wysoką obecność w mediach przy stosunkowo niewielkich zasobach.Oprócz liczby publikacji IMM analizował także liczbę publikacji eksponowanych. W tej kategorii liderem został On Board Think Kong z 796 materiałami, co oznacza pełną obecność w mediach ogólnopolskich i branżowych o najwyższej widoczności.Choć analizy Widoczni i IMM pokazują imponującą aktywność medialną agencji, opinie w Google nadal wypadają skromnie. Większość firm ma mniej niż 20 ocen, co potwierdza, że w relacjach B2B ten kanał rzadko stanowi narzędzie komunikacji. Wyjątkiem jest Garden of Words z ponad 1000 opinii.W mediach społecznościowych najważniejszą platformą pozostaje LinkedIn. Najwięcej obserwujących zgromadziły Ancymony (3757), InnerValue (3207) oraz K Group (3013) . Na Instagramie wyraźnie wyróżnia się Big Picture, które przekroczyło 3900 obserwatorów.***Metodologiałączy dane z trzech źródeł: LinkedIna, Google oraz monitoringu mediów IMM. Autorzy zakwalifikowali do zestawienia tylko te firmy, które zatrudniają minimum 10 osób, mają co najmniej czterech specjalistów PR i przekraczają próg 10% udziału ekspertów w zespole. IMM dostarczył dodatkowo informacje o publikacjach, ich zasięgu, AVE oraz obecności w mediach branżowych. cały raport dostępny jest na stronie https://widoczni.com/blog/lista-agencji-pr/

