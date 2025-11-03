3.11.2025 Rynek medialny

AI zmienia zasady gry. Nowe oblicze wyszukiwania w internecie

Połowa konsumentów w USA korzysta już z wyszukiwania wspieranego sztuczną inteligencją. Do 2028 roku decyzje zakupowe o wartości 750 miliardów dolarów będą zapadać właśnie za pośrednictwem AI. Takie wnioski przedstawia raport McKinsey "Winning in the age of AI search".

Dla firm oznacza to jedno: klasyczne SEO przestaje wystarczać. Użytkownik nie potrzebuje już przeszukiwać dziesiątek stron i porównywać opinii. Dziś wystarczy zapytać ChatGPT, Claude’a czy Google AI Overview. Odpowiedź? Skondensowana analiza marek, modeli, cen i funkcjonalności - dopasowana do budżetu i potrzeb. Badanie McKinsey pokazuje, że:



50% użytkowników świadomie wybiera AI jako główne narzędzie zakupowe,

44% wskazuje je jako preferowane źródło informacji (dla porównania: tylko 31% wybiera tradycyjne wyszukiwarki).

To przesuwa punkt podejmowania decyzji znacznie wcześniej - zanim konsument wejdzie na stronę czy kliknie w reklamę.





Czas na GEO, nie tylko SEO

Klasyczne pozycjonowanie to za mało. Firmy muszą inwestować w GEO - gen AI engine optimization. To nowe podejście do widoczności w cyfrowym świecie, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. McKinsey rekomenduje cztery działania:



Analiza obecności - sprawdzenie, gdzie marka pojawia się w wynikach AI i ile traci.

- sprawdzenie, gdzie marka pojawia się w wynikach AI i ile traci. Dostosowanie treści - tworzenie materiałów nie tylko na stronę, ale też do publikacji zewnętrznych.

- tworzenie materiałów nie tylko na stronę, ale też do publikacji zewnętrznych. Optymalizacja językowa - przejrzystość, konkret, aktualność - tego oczekuje AI.

- przejrzystość, konkret, aktualność - tego oczekuje AI. Zespół GEO - firmy powinny powołać dedykowany zespół łączący marketing, SEO i dane.

Na razie tylko 16% firm śledzi swoją widoczność w AI. To ogromna szansa dla tych, którzy zaczną teraz. Autorzy raportu - Elizabeth Silliman, Kelsey Robinson i Julien Boudet - podkreślają: AI już zmieniła zachowania konsumenckie. Wkrótce może też sama podejmować decyzje zakupowe. Marki, które zainwestują w widoczność, zyskają przewagę. Te, które tego nie zrobią - znikną z radaru użytkowników.



Widoczność w AI to nie przypadek

AI nie działa jak klasyczna wyszukiwarka. Algorytmy korzystają z szerokiego wachlarza źródeł - w tym treści z forów, artykułów, stron afiliacyjnych i opinii użytkowników. W efekcie nawet rynkowi liderzy mogą w ogóle nie pojawiać się w odpowiedziach generowanych przez AI. Według raportu McKinsey:



Typ źródła treści Udział w wynikach AI Własne treści marek 5-10% Treści zewnętrzne (fora, recenzje, afiliacje) 90-95%



AI nie działa jak klasyczna wyszukiwarka. Algorytmy korzystają z szerokiego wachlarza źródeł - w tym treści z forów, artykułów, stron afiliacyjnych i opinii użytkowników. W efekcie nawet rynkowi liderzy mogą w ogóle nie pojawiać się w odpowiedziach generowanych przez AI. Według raportu McKinsey:

Typ źródła treści Udział w wynikach AI Własne treści marek 5-10% Treści zewnętrzne (fora, recenzje, afiliacje) 90-95%

Brak obecności w tych źródłach oznacza realne ryzyko utraty klientów. Warto dodać, że w wielu branżach - jak finanse, hotele czy elektronika - nawet największe marki nie pojawiają się w odpowiedziach Google AI Overview, mimo dominującej pozycji w SEO.

