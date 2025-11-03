3.11.2025 Rynek medialny
AI zmienia zasady gry. Nowe oblicze wyszukiwania w internecie
KFi
Dla firm oznacza to jedno: klasyczne SEO przestaje wystarczać. Użytkownik nie potrzebuje już przeszukiwać dziesiątek stron i porównywać opinii. Dziś wystarczy zapytać ChatGPT, Claude’a czy Google AI Overview. Odpowiedź? Skondensowana analiza marek, modeli, cen i funkcjonalności - dopasowana do budżetu i potrzeb. Badanie McKinsey pokazuje, że:
- 50% użytkowników świadomie wybiera AI jako główne narzędzie zakupowe,
- 44% wskazuje je jako preferowane źródło informacji (dla porównania: tylko 31% wybiera tradycyjne wyszukiwarki).
To przesuwa punkt podejmowania decyzji znacznie wcześniej - zanim konsument wejdzie na stronę czy kliknie w reklamę.
Czas na GEO, nie tylko SEO
Klasyczne pozycjonowanie to za mało. Firmy muszą inwestować w GEO - gen AI engine optimization. To nowe podejście do widoczności w cyfrowym świecie, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. McKinsey rekomenduje cztery działania:
- Analiza obecności - sprawdzenie, gdzie marka pojawia się w wynikach AI i ile traci.
- Dostosowanie treści - tworzenie materiałów nie tylko na stronę, ale też do publikacji zewnętrznych.
- Optymalizacja językowa - przejrzystość, konkret, aktualność - tego oczekuje AI.
- Zespół GEO - firmy powinny powołać dedykowany zespół łączący marketing, SEO i dane.
Na razie tylko 16% firm śledzi swoją widoczność w AI. To ogromna szansa dla tych, którzy zaczną teraz. Autorzy raportu - Elizabeth Silliman, Kelsey Robinson i Julien Boudet - podkreślają: AI już zmieniła zachowania konsumenckie. Wkrótce może też sama podejmować decyzje zakupowe. Marki, które zainwestują w widoczność, zyskają przewagę. Te, które tego nie zrobią - znikną z radaru użytkowników.
Widoczność w AI to nie przypadek
AI nie działa jak klasyczna wyszukiwarka. Algorytmy korzystają z szerokiego wachlarza źródeł - w tym treści z forów, artykułów, stron afiliacyjnych i opinii użytkowników. W efekcie nawet rynkowi liderzy mogą w ogóle nie pojawiać się w odpowiedziach generowanych przez AI. Według raportu McKinsey:
|Typ źródła treści
|Udział w wynikach AI
|Własne treści marek
|5-10%
|Treści zewnętrzne (fora, recenzje, afiliacje)
|90-95%
Brak obecności w tych źródłach oznacza realne ryzyko utraty klientów. Warto dodać, że w wielu branżach - jak finanse, hotele czy elektronika - nawet największe marki nie pojawiają się w odpowiedziach Google AI Overview, mimo dominującej pozycji w SEO.
