Zaufanie do mediów społecznościowych. Youtube wygrywa z TikTokiem i X

16.06.2025 Rynek medialny

Krzysztof Fiedorek

Czy Polacy naprawdę ufają mediom społecznościowym? Nowe badanie pokazuje ogromne różnice oceny najważniejszych kanałów. Zaufanie trafia tam, gdzie jest autentyczność, a nie algorytm. Rośnie rola ludzi, spada znaczenie marek.

ilustracja: DALL-E

Platforma Ufam (%) Nie ufam (%) Obojętny (%) Nie znam (%) YouTube 23 20 42 3 Facebook 22 31 31 5 X (Twitter) 20 21 24 26 TikTok 13 32 28 16 Instagram 11 20 36 19 Telegram 4 11 15 58

źródło: IBRiS na zlecenie Kolektywu Analitycznego Res Futura i SentiOne

Zaufanie odpływa od platform, ale nie od ludzi

AUTOPROMOCJA. Patronat Reporterzy.info. Posłuchaj podcastu dla rodziców #MAMYNATORADĘ

Ludzie bardziej niż platformy

W badaniu zaufania do platform społecznościowych, zrealizowanym przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Kolektywu Analitycznego Res Futura i firmy SentiOne, Polacy ocenili,. Najwięcej pozytywnych wskazań zdobył YouTube. Prawie co czwarty respondent zadeklarował zaufanie, w tym 6 proc. "zdecydowanie". Nieufność wobec serwisu wyraziło 20 proc., a 42 proc. uznało go za obojętny. Tylko 3 proc. badanych nie znało tej platformy.Z drugiej strony zestawienia znalazł się TikTok. Blisko jedna trzecia respondentów wskazała, że mu nie ufa. Jedynie 13 proc. wyraziło zaufanie, z czego. Aż 16 proc. badanych w ogóle nie zna tej aplikacji.Facebook uplasował się blisko TikToka. Troje na dziesięcioro badanych nie ufa temu serwisowi, 22 proc. ufa, a kolejne 31 proc. uznało go za obojętny. Wysoki poziom neutralności dotyczy też Instagrama. Aż 36 proc. wskazało tę odpowiedź. Tylko 11 proc. zadeklarowało zaufanie, a 20 proc. nieufność.Platforma X (dawny Twitter) zebrała podobne oceny. 20 proc. zaufania i 21 proc. nieufności. Rebranding serwisu mógł wpłynąć na rozpoznawalność.. Najmniej rozpoznawalnym serwisem okazał się Telegram. 58 proc. nie zna tej aplikacji. Zaufanie wobec niej zadeklarowało jedynie 4 proc., a nieufność 11 proc.Na podstawie danych z badania zaufanie do platform społecznościowych, opracowanego przez Res Futura, IBRiS i SentiOne, można wyciągnąć kilka wyraźnych wniosków. Dane układają się w szerszy obraz: w społeczeństwie rośnie ostrożność wobec mediów społecznościowych, a, funkcjonalne i zrozumiałe dla szerokiego grona odbiorców. Pełniejsze zrozumienie tych wyników daje porównanie z innymi badaniami dotyczącymi mediów. Zarówno społecznościowych, jak i tradycyjnych.Według Europejskiej Unii Nadawców (EBU), aż 49 proc. Europejczyków ufa mediom publicznym. Dla porównania,. Oznacza to, że w skali kontynentu serwisy takie jak Facebook czy TikTok nie zyskały miana źródeł informacji, którym można zaufać W Polsce te proporcje są jeszcze bardziej wyraźne. Jak podaje Reuters Digital News Report 2024 , zaledwie. To jeden z najniższych wyników w Europie. Niska wiarygodność treści przekłada się na nieufność wobec kanałów, które te informacje rozprowadzają. Głównie mediów społecznościowych.Co ciekawe, nawet młodsi odbiorcy, którzy aktywnie korzystają z TikToka czy Instagrama, deklarują. Powszechne są przypadki manipulacji, dezinformacji oraz treści sponsorowanych podających się za autentyczne. To podważa wiarygodność całych platform , niezależnie od indywidualnych doświadczeń użytkowników.Ciekawy wniosek płynie dodatkowo z analizy podejścia odbiorców do influencer marketingu . Użytkownicy. Aż 63 proc. badanych zadeklarowało, że ufa influencerom, którzy komunikują się w sposób szczery i osobisty. To wskazuje, że źródłem zaufania staje się dziś nie marka, lecz człowiek Platformy społecznościowe. Użytkownicy oczekują autentyczności, zaangażowania i spójności. Nie tylko od treści, ale także od twórców. Dlatego YouTube, postrzegany bardziej jako narzędzie niż medium, wypada najlepiej. Tymczasem TikTok czy Facebook ponoszą koszt skandali, dezinformacji i nadużywania algorytmów. Coraz wyraźniej widać, że zaufanie nie znika. Ono po prostu