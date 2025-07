Influencerzy i social video rządzą informacją. Digital News Report 2025

7.07.2025 Rynek medialny

Krzysztof Fiedorek

Przyszłość informacji dyktują sekundy wertykalnych klipów. TikTok, YouTube i armia influencerów odrywają odbiorcę od telewizyjnych odbiorników i stron gazet. Kto opanuje ten nowy puls, przejmie nie tylko uwagę, lecz także władzę nad narracją.

ilustracja: DALL-E

36% badanych korzysta z Facebooka do newsów

badanych korzysta z Facebooka do newsów 30% wybiera YouTube w tym samym celu

wybiera YouTube w tym samym celu 16% globalnie czerpie wiadomości z TikToka

Influencerzy. Nowa redakcja, stary problem

Twórca / Kraj Tygodniowy zasięg Główna platforma Joe Rogan / USA 22% widzów online Podcast + YouTube Hugo Travers / Francja 22% widzów < 35 l. YouTube + TikTok Gustavo Gayer / Brazylia 1,9 mln subskrypcji YouTube Dhruv Rathee / Indie 19 mln subskrypcji YouTube BeerBiceps / Indie 6,5 mln subskrypcji YouTube

źródło: Reuters Digital News Report 2025

Format wideo przejmuje newsy

52% → 65% udział social-wideo w latach 2020-2025

udział social-wideo w latach 2020-2025 55% → 72% Amerykanów ogląda newsy wideo tygodniowo

Amerykanów ogląda newsy wideo tygodniowo 61% widzów wybiera platformy, 29% witryny wydawców

widzów wybiera platformy, witryny wydawców 67% → 75% wzrost oglądania dowolnego wideo newsowego globalnie

Internauci przenoszą ciężar z tradycyjnych sieci społecznościowych na platformy wideo. Nic Newman oraz zespół Reuters Institute w najnowszej edycjiodnotowali, że Facebook dociera z newsami najskuteczniej, nieznacznie wyprzedzając YouTube. Lecz dynamikę najskuteczniej przejmuje TikTok. Przykładowo w Tajlandii niemal połowa respondentów (49%) deklaruje, że śledzi wiadomości właśnie tam, co oznacza skok o dziesięć punktów procentowych w rok.W praktyce oznacza to. Wydawcy, którzy do niedawna inwestowali w długie materiały pisane, teraz muszą dostarczać wertykalne wideo, krótkie klipy i transmisje live, aby utrzymać uwagę widza. Redakcje z Meksyku i Filipin już reorganizują zespoły i zmieniają harmonogram publikacji, bo algorytm TikToka premiuje częstotliwość.Rosnące znaczenie krótkich form przekłada się na konkurencję o sekundy uwagi. Widz skanuje ekran w poszukiwaniu nagłówka, który „chwyci” w pierwszych dwóch zdaniach. Dziennikarze adaptują się, nagrywając dynamiczne intro, w którym od razu podają liczbę, lokalizację i bohatera wydarzenia. Analiza Nica Newmana dowodzi, że to działa:rok do roku.Kiedyś to redakcyjne newsroomy decydowały, które tematy trafią na czołówkę. Dziś pierwszeństwo przejmują internetowi twórcy. W Stanach Zjednoczonych 22% respondentów przyznało, że w tygodniu po inauguracji prezydenta wysłuchało komentarza Joe Rogana. We Francji Hugo Travers („HugoDécrypte”) przyciąga taką samą część widzów poniżej 35. roku życia. Popularność przekłada się na wpływ: odbiorcy ujawniają, żeBadani jednocześnie wskazują twórców internetowych jako największe potencjalne źródło dezinformacji obok polityków. Eksperci podkreślają, że influencer cieszy się „paraspołeczną” relacją z widzami: rozmawia bezpośrednio, odpowiada na komentarze, a algorytm promuje jego film do osób o podobnych poglądach. W efekcie materiał szybko omija tradycyjne sito redakcji i fakt-checkingu.Redakcje reagują, zapraszając popularnych twórców do debat lub prosząc ich o cross-postowanie zweryfikowanych treści. Brytyjska BBC prowadzi serię TikTokowych duetów, w której dziennikarz odpowiada na komentarze influencera, prostując plotki. Gazeta "Le Monde" zaangażowała znanych youtuberów ekonomicznych, by wyjaśniali inflację w formacie „explain like I’m five”. Autorzy raportu wskazują, że takie sojusze mogą ograniczyć zasięg fałszywych narracji , o ile obie stronyWideo nie tylko rośnie - ono już dominuje.. W Stanach Zjednoczonych tygodniowy wskaźnik oglądania newsów wideo wzrósł z 55% do 72% w ciągu zaledwie czterech lat. Większość tej konsumpcji - 61% - odbywa się na platformach społecznościowych, a nie na stronach wydawców.Dane sugerują, że, takich jak Niemcy czy Wielka Brytania. Młodsi odbiorcy wolą przejaśnić ekran niż skanować kolumny. „Digital News Report 2025” radzi redakcjom, by przeniosły część budżetu z makiet do montażu - i wprowadziły format pionowy także na stronach własnych.Przykład "New York Timesa" pokazuje, że zmiana się opłaca. Wprowadzenie karuzeli vertical video na stronie głównej, a kliknięcia w paywall nie spadły. Podobny efekt zanotował „Economist”, który prezentuje trzydzies­tosekundowe klipy reporterskie nad tradycyjnymi leadami. Nic Newman podkreśla, że odbiorca ceni krótką formę, ale wciąż wraca po pogłębienie tematu , gdy wideo zasygnalizuje skalę problemu.powstał dzięki współpracy Reuters Institute for the Study of Journalism i YouGov. Badanie objęło 94 943 internautów w 47 krajach, ankietowanych online w styczniu–lutym 2025 r. Wyniki ważono, by odzwierciedlały strukturę demograficzną użytkowników internetu w każdym państwie. Cały raport dostępny jest bezpłatnie na stronie Reuters institute