Komunikacja w biznesie i 25 lat zmian w PR. Raport ITBC Communication

2.12.2024 Rynek medialny

Jak technologia zmieniła sposób, w jaki firmy komunikują się z klientami? Co łączy szybkość reakcji, kreatywność i odporność na kryzysy? Raport ITBC Communication pokazuje, jak bardzo komunikacja ewoluowała w ciągu ostatnich 25 lat i co definiuje przyszłość relacji biznesowych.

Strategie odporności na kryzysy

Wpływ technologii i strategii komunikacyjnych na współczesny biznes

Obszar Procent wskazań Szybka reakcja na potrzeby klientów 75% Strategia komunikacji jako ochrona firmy w kryzysie 68% Kreatywność i strategiczne myślenie w PR 82% Transformacja procesów dzięki telefonii komórkowej 48%

Kreatywność jako fundament

W ciągu ostatnich 25 lat komunikacja przeszła prawdziwą rewolucję, napędzaną przez rozwój Internetu szerokopasmowego i telefonii komórkowej. Jak wynika z raportu „(R)ewolucja komunikacji w biznesie: 25 lat zmian” przygotowanego przez SW Research dla ITBC Communication, to właśnie te dwa czynniki zmieniły sposób, w jaki firmy kontaktują się z klientami i partnerami. Dostęp do Internetu sprawił, że przekazywanie informacji stało się błyskawiczne, a telefonia komórkowa uczyniła komunikację mobilną nieodłącznym elementem codziennego życia.– Dzięki rozwojowi technologii firmy mogą szybko reagować na potrzeby swoich klientów. Takie podejście stało się nowym standardem w wielu branżach” – podkreśla Beata Lewandowska, prezes ITBC Communication, cytowana przez agencję Newseria. –. Aż 75% respondentów badania uznaje, że szybka reakcja marki na potrzeby klientów jest dziś niezbędna. Na przykład w e-commerce, dzięki analizie danych i błyskawicznej komunikacji, firmy mogą oferować klientom produkty jeszcze przed zakończeniem ich wyszukiwania.Raport wskazuje, że strategia komunikacyjna nie tylko wspiera wizerunek firmy, ale również wzmacnia jej odporność na sytuacje kryzysowe. 68% ankietowanych uważa, że odpowiednie planowanie w tej dziedzinie pozwala firmom lepiej radzić sobie z pogorszeniem warunków gospodarczych. Przykładem są działania marek w czasie pandemii COVID-19, kiedy to szybkie i przemyślane komunikaty pomogły utrzymać zaufanie klientów mimo niepewności na rynku.Wnioski z raportu podkreślają, że strategia komunikacyjna powinna być zintegrowana z długoterminowymi celami firmy. W branżach takich jak technologia czy farmacja, spójne przekazy budują wiarygodność marki i minimalizują ryzyko utraty zaufania w trudnych momentach.Pomimo dynamicznego rozwoju technologii, badani wskazują na znaczenie ludzkich umiejętności w procesie komunikacji. Aż 82% respondentów uważa, że kreatywność i strategiczne myślenie to niezbędne cechy specjalistów ds. PR i marketingu, których nie da się w pełni zautomatyzować.Na przykład w branży reklamowej automatyczne algorytmy generują treści, ale to ludzie decydują, jakie emocje powinny wywoływać kampanie. Kreatywność odgrywa również rolę w sytuacjach kryzysowych – odpowiednio dobrany przekaz może nie tylko uspokoić klientów, ale również odbudować ich zaufanie. Beata Lewandowska zaznacza: „Technologia ułatwia działania, ale fundamentem komunikacji pozostają wartości, które budują relacje międzyludzkie”.Badanie „(R)ewolucja komunikacji w biznesie: 25 lat zmian” wskazuje również, że telefonia komórkowa miała znaczący wpływ na transformację procesów w firmach. 48% ankietowanych uznaje, że dostępność technologii mobilnej zrewolucjonizowała zarówno sposób kontaktu z klientami, jak i wewnętrzną organizację pracy. Na przykład aplikacje do zarządzania zespołami pozwalają utrzymać efektywność pracy niezależnie od lokalizacji pracowników.