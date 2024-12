30.12.2024 Rynek medialny

Polacy w internecie. Raport RegionyNEXERY 2024

Internet nie tylko łączy ludzi, ale zmienia ich codzienne nawyki w sposób, który jeszcze kilka lat temu wydawał się nieosiągalny. Ponad 40% Polaków pracuje zdalnie, a urządzenia IoT zdobywają popularność na wsiach. Raport #RegionyNEXERY 2024 odkrywa zaskakujące fakty o cyfrowej rzeczywistości.

Polacy spędzają coraz więcej czasu w internecie. Z raportu, opracowanego przez analityków firmy Nexera, wynika że każdy dorosły użytkownik przeciętnie korzysta z sieci przez 6 godzin dziennie. W porównaniu z danymi sprzed dwóch lat zanotowano wzrost o 15%. Co ciekawe, młodzież w wieku 16–24 lat spędza online aż 9 godzin dziennie. Taka intensywność wpływa na styl życia – od relacji międzyludzkich po sposób zdobywania wiedzy.



Internauci cenią szybkość dostępu do informacji. Aż 85% ankietowanych wskazuje, że internet to dla nich główne źródło wiedzy i rozrywki. Większość badanych deklaruje, że korzysta z sieci na co najmniej trzech urządzeniach – smartfonie, laptopie i telewizorze z funkcją smart. Raport pokazuje też, że osoby z mniejszych miejscowości spędzają w sieci nieco mniej czasu, choć w dużej mierze wynika to z ograniczeń technicznych.



6 godzin – przeciętny dzienny czas korzystania z internetu.

9 godzin – średnia dla młodzieży 16–24 lat.

85% badanych uważa internet za główne źródło informacji.

Rozrywka na pierwszym planie

Rozrywka cyfrowa przyciąga coraz więcej Polaków. Raport Nexery wskazuje, że 72% internautów korzysta regularnie z platform streamingowych, takich jak Netflix, Spotify czy Disney+. Wzrost o 10% w porównaniu z ubiegłym rokiem pokazuje, że treści na żądanie stają się standardem. Najczęściej wybierane są filmy i seriale, ale podcasty oraz transmisje sportowe zdobywają coraz większą popularność.



Dużym zaskoczeniem jest rosnąca liczba graczy online. Co trzeci Polak regularnie sięga po gry, najczęściej na smartfonie. Popularność zyskują gry zręcznościowe i strategiczne, a także platformy e-sportowe, takie jak Twitch. Badania pokazują, że młodsze pokolenia coraz częściej traktują gry jako formę kontaktu z przyjaciółmi.



Typ rozrywki Procent korzystających Filmy i seriale 72% Gry online 33% Podcasty i audiobooki 25%



E-commerce: cyfrowa rewolucja zakupowa

Zakupy online zyskują na znaczeniu, co potwierdzają dane z raportu RegionyNEXERY. Już 70% internautów kupuje online przynajmniej raz w miesiącu. Najczęściej wybierane produkty to odzież, elektronika oraz artykuły spożywcze. Wiele osób przekonuje się do zakupów spożywczych online dzięki wygodzie dostaw na żądanie.



Międzynarodowe platformy, takie jak AliExpress czy Amazon, zdobywają coraz większe udziały w polskim rynku. Aż 25% badanych deklaruje korzystanie z tych serwisów w poszukiwaniu niższych cen lub trudno dostępnych towarów.



70% internautów kupuje online co najmniej raz w miesiącu.

40% robi zakupy przez internet każdy tydzień.

25% korzysta z międzynarodowych platform zakupowych.

Kategoria Procent kupujących Odzież 65% Elektronika 45% Produkty spożywcze 30% Kosmetyki 25%



Praca i edukacja w sieci

Internet zmienia sposób, w jaki pracujemy i się uczymy. Raport Nexery pokazuje, że 55% Polaków korzysta z pracy zdalnej, przynajmniej w modelu hybrydowym. Najwięcej takich przypadków dotyczy branży IT, marketingu oraz edukacji. Praca zdalna staje się popularna również w mniejszych miejscowościach, gdzie nowe technologie wyrównują szanse zawodowe.



Edukacja cyfrowa zdobywa coraz większe uznanie. Aż 45% uczniów i studentów korzysta z platform edukacyjnych, takich jak Moodle czy Teams. Wywiady z uczestnikami badań pokazują, że takie narzędzia pozwalają na dostosowanie tempa nauki do indywidualnych potrzeb.



55% pracujących korzysta z modelu hybrydowego.

70% wskazuje elastyczność jako główną zaletę pracy zdalnej.

45% uczniów korzysta z cyfrowych platform edukacyjnych.



Wzrost wykorzystania AI i cyfrowych usług publicznych

Sztuczna inteligencja (AI) zyskuje coraz większe znaczenie w codziennym życiu. Raport RegionyNEXERY pokazuje, że 30% Polaków regularnie korzysta z rozwiązań AI. Najczęściej są to asystenci głosowi, aplikacje personalizujące treści oraz narzędzia do analizy danych. AI wspiera też firmy w procesach rekrutacji i marketingu.



Duży wzrost zanotowały cyfrowe usługi publiczne. Aż 60% badanych korzysta z aplikacji takich jak mObywatel czy e-recepty przynajmniej raz w miesiącu. Nowe funkcje pozwalają na składanie wniosków urzędowych bez wychodzenia z domu. Z tego rozwiązania szczególnie chętnie korzystają osoby starsze oraz mieszkańcy małych miejscowości, dla których dojazd do urzędu może być utrudniony.



30% korzysta z asystentów głosowych, takich jak Alexa czy Google Assistant.

60% regularnie używa e-recept.

25% zgłasza wnioski urzędowe online.

Technologie przyszłości

Raport "Regiony NEXERY 2024" zwraca również uwagę na rosnące zainteresowanie Polaków nowymi technologiami. Aż 48% badanych deklaruje, że w 2024 roku korzystało z urządzeń IoT (Internetu Rzeczy), takich jak inteligentne zegarki, systemy smart home czy czujniki bezpieczeństwa. W porównaniu z rokiem poprzednim to wzrost o 9%.



Badanie zostało zrealizowane we wrześniu 2024 roku metodą ankiety internetowej (CAWI – Computer Assisted Web Interview) na dwóch próbach badawczych (łącznie 2 654 wywiady). Pełną treść przeczytać można na stronie https://regionynexery.pl/raport-2024/

