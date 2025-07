GEO, SOV i nowy świat wyszukiwania. Raport Altavia Kamikaze + K2

21.07.2025 Marketing i PR

Paweł Usakowski

AI Search i Share of Voice to metryki marketingowe, których nie da się już pomijać i ignorować. Tymczasem tylko 7% polskich firm korzysta z AI. W nowym świecie wyszukiwania to za mało. Kto nie nadąży, może po prostu... zniknąć z internetu.

ilustracja: DALL-E

Raport obejmuje 2000 brandów w 40 kategoriach.

Średnie SoV wyniosło 59,25%,

mediana 40,34%,

maksymalne 791,34%, natomiast minimalne 0,65%.

Marka SoV (%) Kategoria OLX 791,34% Ogłoszenia XTB 738,08% Platformy inwestycyjne LELO 418,23% Erotyka mBank 396,99% Platformy inwestycyjne Allegro 332,70% Motoryzacja Allegro 303,02% Ogłoszenia DOZ 325,36% Apteki internetowe

Liderzy SoV w Polsce

Klucz do sukcesu: zrozumieć intencje

AUTOPROMOCJA. #59sec REPORT Zajrzyj na nasz Youtube. Poznaj

60% twórców nie weryfikuje informacji [PL NAPISY] 👇

Wykorzystanie AI przez biznes w Europie

Agencja Altavia Kamikaze + K2 opublikowała raport „Nowa rzeczywistość wyszukiwania: GEO, SGE - czyli SEO w 2025 r.”. W obliczu rosnącego znaczenia Generative Engine Optimization (GEO) w marketingu internetowym, firmy, które jako pierwsze dostosują się do tych zmian, mogą zyskać realną przewagę rynkową.Z raportu wynika, że znaczącą przewagę w Share of Voice (SOV) uzyskują marki, które zbudowały szerokie ekosystemy (jak np. Amazon, Google czy Microsoft) lub są dominującymi platformami usługowymi (np. Allegro czy OLX). Bardzo wysokie SOV mogą również osiągnąć marki specjalistyczne, takie jak np. XTB, LELO czy Vision Express. Wyniki raportu pokazują, że marki, które uzyskują wysokie SOV koncentrują się na dostarczaniu treści, które precyzyjnie odpowiadają na złożone intencje użytkownika i są bogate w kontekst, co z kolei umożliwia algorytmom AI budowanie silnych skojarzeń.Raport przedstawia dogłębną analizę wyszukiwania wspomaganego sztuczną inteligencją (AI Search), opartą na metryce Share of Voice (SoV) dla zdefiniowanych kategorii. Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzia Chatbeat i zidentyfikowało TOP 20 marek pod względem SoV w każdej kategorii, co pozwoliło na kompleksową ocenę ich widoczności i dominacji w dynamicznie rozwijającym się ekosystemie AI.Szeroki rozstęp wartości SoV - od bliskich zera do prawie 800% - wskazuje na ekstremalnie zróżnicowany i dynamiczny krajobraz konkurencyjny w różnych segmentach AI Search. Mediana SoV na poziomie 40.34% sugeruje, że znaczna część marek, choć obecna w TOP 20, zajmuje niższe pozycje, często oscylujące wokół pewnego „bazowego” poziomu widoczności.Wśród pozostałych liderów, którzy w swoich kategoriach osiągnęli SoV powyżej 200% znaleźli się m.in.: Empik, Vision Express, PZU, eBilet, Leroy Merlin, Nike, Apart, home.pl czy Orange.Najbardziej wszechobecną marką w raporcie jest Allegro, które trafiło do aż 18 kategorii, a wysokie SoV w wielu z kategorii świadczy o jej roli jako kluczowej platformy transakcyjnej w polskim internecie. Amazon jest obecny w 13 kategoriach, co potwierdza globalną strategię marki do bycia „sklepem dla wszystkiego” i skuteczność adaptacji do różnych rynków.Niektóre marki (Media Expert, Samsung, Leroy Merlin, IKEA, OLX, Rossmann, Empik, Euro RTV AGD oraz Zalando), są obecne w więcej niż jednej kategorii. W kilku kategoriach dominacja lidera rankingu jest przytłaczająca: w kategorii Ogłoszenia jest to OLX, w kategorii Platform inwestycyjnych niekwestionowanym liderem jest z kolei XTB natomiast w kategorii Erotyki jest to LELO.W niektórych kategoriach różnica pomiędzy 1. i 2. miejscem jest minimalna, co oznacza szczególnie zaciętą konkurencję na szczycie. Przykładowo w kategoriach: Urządzenia i narzędzia, Prace budowlane i renowacyjne, Telefonia komórkowa i akcesoria, Zoologia i akcesoria dla zwierząt oraz Bielizna różnica wyniosła zaledwie 2-3 punkty procentowe. Ciekawie w tym kontekście wygląda rozkład wyników w kategorii Branży ślubnej, w której niejako na pierwszym miejscu znalazło się aż 7 marek z dokładnie tym samym wynikiem - 39,8%, a marki na kolejnych 13 miejscach zanotowały również te same wyniki - po 18,7%.W kilku kategoriach zanotowano z kolei średnie najniższe SoV. Na podstawie tych wyników można wywnioskować, że albo rynek w tych kategoriach jest rozdrobniony, z dużą liczbą mniejszych graczy albo te branże nie są jeszcze w pełni zoptymalizowane pod kątem wyszukiwania AI, co oznacza, że potencjał marek inwestujących w tę przestrzeń jest niewykorzystany.Raport jednoznacznie pokazuje, że era AI Search rewolucjonizuje sposób, w jaki marki osiągają widoczność online. Sukces zależy nie tylko od tradycyjnych metod SEO, ale przede wszystkim od zdolności do bycia zrozumianym i docenionym przez algorytmy AI, dostarczania wartościowych treści odpowiadających na złożone intencje użytkowników oraz budowania silnego autorytetu w swojej dziedzinie. Firmy, które proaktywnie zaadaptują się do tych zmian, zyskają znaczącą przewagę konkurencyjną w przyszłości.- AI zmienia reguły gry w wyszukiwaniu, ale to nie znaczy, że SEO przestaje być ważne. Wręcz przeciwnie. Teraz liczy się nie tylko to, czy jesteś widoczny, ale jak jesteś postrzegany - mówi, seo&cm director w Altavia Kamikaze + K2. - Widoczność w AI Search to nie tylko techniczne SEO, ale całościowa obecność marki w cyfrowym świecie Jej autorytet, spójność komunikacji i wiarygodność. Modele językowe, takie jak ChatGPT, już dziś wpływają na decyzje zakupowe milionów ludzi. Nie tylko pokazują informacje one rekomendują. To nowa era SEO, w której liczy się zdolność marki do budowania zaufania dla sztucznej inteligencji. Raport pokazuje, kto już działa świadomie i skutecznie, a kto, jeśli nie zareaguje, zostanie po prostu pominięty.- Jesteśmy świadkami największej rewolucji technologicznej naszych czasów. Po raz pierwszy od dekad Google traci swoją dominującą pozycję w świecie wyszukiwania, a użytkownicy coraz częściej kierują się po rekomendacje do narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT - podkreśla, CEO Chatbeat & Brand 24. - To ogromna zmiana paradygmatu. Modele językowe - ChatGPT, Claude czy DeepSeek - przestają być tylko ciekawostką technologiczną, a stają się nowym źródłem wiedzy, opinii i decyzji zakupowych dla miliardów ludzi na całym świecie. ChatGPT generuje dziś blisko 5 miliardów wizyt miesięcznie, co czyni go jednym z najpotężniejszych kanałów dystrybucji informacji o markach. To, jak opisywana jest Twoja marka w tych modelach, nie jest dziełem przypadku. Możesz (i powinieneś) na to wpływać. Pozycjonowanie marki w AI to dziś nie tylko kwestia widoczności. To inwestycja w wiarygodność. Dla marketerów to niepowtarzalna szansa. Dla tych, którzy ją przegapią, ryzyko pozostania w cieniu nowej ery internetu.Z danych Eurostat wynika, że w 2024 roku najwięcej firm wykorzystujących AI miało siedzibę w Danii (28%). Tuż za nią plasują się Szwecja, Belgia, Finlandia i Luksemburg, gdzie AI wdraża 24-25% firm. Polska należy do krajów z- jedynie 7% firm deklaruje jej użycie. Podobnie niskie wyniki odnotowano w Rumunii (4%), Bułgarii, na Węgrzech i Cyprze (ok. 8-9%).Ogólny trend w UE jest rosnący - coraz więcej firm sięga po rozwiązania oparte na AI. Wysoki poziom wdrożeń może świadczyć o większej innowacyjności i otwartości na nowe technologie. Z kolei niski wynik Polski wskazuje na potrzebę intensyfikacji działań wspierających rozwój AI w sektorze biznesowym.* * *Zestaw danych został wygenerowany w kwietniu 2025 roku. Dane do raportu "Nowa rzeczywistość wyszukiwania: GEO, SGE – czyli SEO w 2025 r." zostały pozyskane za pomocą narzędzia Chatbeat i obejmują analizę widoczności brandów w odpowiedziach generowanych przez modele AI: ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity i DeepSeek. Na podstawie danych z narzędzia Chatbeat przeanalizowane zostało 40 kategorii branżowych, określając TOP 20 brandów z najwyższym Share of Voice w każdej z nich. Cały raport dostępny jest pod adresem https://k2precise.pl/raport-ai-search/