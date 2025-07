Rynek płatnych treści dziennikarskich. Trendy i prognozy Reuters Institute

28.07.2025 Rynek medialny

Krzysztof Fiedorek

Tylko 18 procent internautów płaci za dostęp do newsów online, a wskaźnik nie rośnie trzeci rok z rzędu. Norwegia bije rekordy z wynikiem 42%, podczas gdy Grecja nie przekracza 7%. W skali świata, prawie co trzeci subskrybent rezygnuje po roku.

ilustracja: DALL-E

18% internautów globalnie płaci za cyfrowe treści informacyjne

internautów globalnie płaci za cyfrowe treści informacyjne +1 p.p. łączny wzrost od 2023 roku.

łączny wzrost od 2023 roku. 13% kobiet deklaruje zakup subskrypcji, 22% mężczyzn

kobiet deklaruje zakup subskrypcji, mężczyzn 29% płacących rezygnuje po pierwszym roku

płacących rezygnuje po pierwszym roku 41% badanych uważa ceny za "zbyt wysokie"

Skandynawski wyjątek i zderzenie portfeli z paywallem

Kraj Odsetek płacących 2025 VAT na prasę cyfrową Oferta pakietowa Norwegia 42% 0% News + lifestyle Szwecja 34% 0% News + audiobooki Finlandia 31% 0% News + gry słowne Dania 28% 0% News + podcasty Niemcy 21% 7% News + magazyny PDF

źródło: Reuters Digital News Report 2025"

AUTOPROMOCJA. Patronat Reporterzy.info. Posłuchaj podcastu dla rodziców #MAMYNATORADĘ

Twardy rynek dla płatnych treści

17% Brazylijczyków płaci za newsy online

Brazylijczyków płaci za newsy online 11% internautów w Indiach robi to samo

internautów w Indiach robi to samo 6% Nigerii opłaca subskrypcję

Nigerii opłaca subskrypcję 3× tańszy jest miesięczny internet w Norwegii niż w Nigerii

tańszy jest miesięczny internet w Norwegii niż w Nigerii 2,2 mld użytkowników WhatsAppa konsumuje newsy bez paywalli

Jak zachęcić do płacenia za treści? Trzy fillary rozwoju

Od trzech lat odsetek internautów płacących za cyfrowe newsy krąży wokół 18 procent. Autorzy opublikowanego przez Reutersprzebadali 94 943 osób w 47 krajach i nie zauważyli skoku mimo pandemii i wojen informacyjnych. Odsetek subskrybentów dziennikarskich treści wyniosił 17 procent w roku 2023, 18 procent w 2024 i ponownie 18 procent w 2025. Nic Newman z Reuters Institute, autor rozdziału o ekonomii mediów zwraca uwagę na kilka ważnych spostrzeżeń:Badacze wyjaśniają stagnację mieszanką psychologii i portfela. Czytelnicy wciąż traktują aktualności jak powietrze -. "Digital News Report 2025" przypomina anegdotę z Hiszpanii, gdzie dziennik "El Pais" podwoił liczbę tekstów premium, a odsetek płacących drgnął o zaledwie pół punktu procentowego. Redakcja zyskała tysiące subskrybentów, lecz cała baza internautów rośnie szybciej niż grono abonentów, więc globalna średnia nie drgnęła.Dynamika sprzedaży newsów zwalnia także w USA. W 2021 roku "New York Times" przyciągnął 8,4 mln płacących w sieci. W 2025 roczny wynik osiągnął 10,2 miliona, ale wzrostw ciągu 12 miesięcy. Nic Newman podkreśla, że gazeta utrzymuje skalę dzięki pakietom z grami i receptami kulinarnymi, a nie dzięki czystym newsom.Norwegia wyrasta na mistrza płatnych treści. Autorzy raportu zanotowali tu 42 procent płacących, czyli ponad dwa razy więcej niż średnia światowa. W Szwecji i Finlandii wskaźnik przekracza 30 procent, a Dania ściga liderów z 28 procentami. Badacze zwracają uwagę, że Skandynawowie ufają mediom , aPierwsza fala skandynawskich paywalli ruszyła już w 2013 roku. Wydawcy wprowadzili płatności stopniowo, a późniejdla studentów. Dziennik "Aftenposten" raportuje, że 71 procent "nowicjuszy" utrzymuje abonament dłużej niż rok. Szwedzki "Dagens Nyheter" osiąga 58 procent dochodów z cyfrowych opłat, bo gazeta łączy subskrypcję z dostępem do audiobooków.Eksperci wskazują, że stawka VAT-u może. W Niemczech 7-procentowy podatek podraża abonament, a w Grecji 24 procent jest niemal zaporowy. Raport Reutersa pokazuje, że greckie media nie przebiły 7 procent płacących właśnie z powodu fiskalnych barier.Redakcje reagują kreatywnie. Chorwacki portal "Jutarnji" sprzedaje miesięczny pakiet z usługą streamingową aż o 25 procent taniej niż sam streaming. Hiszpański "La Vanguardia" dodaje kupony na kawę w sieci barów. Autorzy raportu zauważają, że, a koszty rozdaje partner biznesowy, więc wydawca nie traci marży.Ekonomia mediów w Indiach, Nigerii i Brazylii wygląda inaczej niż w Oslo czy Sztokholmie. "Digital News Report 2025" wskazuje, że Brazylia ma 17 procent płacących, Indie 11 procent, a Nigeria zaledwie 6 procent. Wysokiei dominacja darmowych platform utrudniają sprzedaż.Wydawcy próbują obejść bariery mikro-płatnościami. Indyjski "The Hindu" oferuje monety cyfrowe: jedno kliknięcie to 5 rupii za artykuł. Brazylijski "Folha de Sao Paulo" eksperymentuje z taryfą dzienną za 0,99 reala, a nigeryjski "Premium Times" rozdaje kody ussd, by czytelnik zapłacił bez karty kredytowej. Autorzy "Digital News Report 2025" podkreślają, żez pre-paidem, ale zbyt wysoki próg rejestracji zniechęca.Raport przypomina przykład kenijskiej platformy "M-Pesa", gdzie użytkownik kupuje newsy SMS-em. Po roku pilotażu liczba transakcji wzrosła o 63 procent, lecz średni koszyk to zaledwie 0,15 dolara. Dochód rośnie powoli, a. Autorzy "Digital News Report 2025" sugerują, by redakcje łączyły mikropłatności z reklamą natywną, aby zredukować ryzyko finansowe.Tablety i smartfony grają podwójną rolę. Z jednej strony ułatwiają zakup jednego tekstu, z drugiej potęgują konkurencję , bo. W Nigerii aplikacja "Opera News" agreguje lokalne portale i dostarcza tekst w trybie offline, dzięki czemu omija zarówno paywall, jak i drogie dane. W efekcie czytelnik unika subskrypcji, a wydawca traci kolejny punkt procentowy potencjalnego wzrostu.Analitycy Reuters Institute przewidują, że rynek płatnych treści będzie rosnąc powoli. Perspektywy oparte są na trzech filarach:. Wydawcy już testują szybkie klik-płatności o równowartości kilkudziesięciu centrów, bo młodsi odbiorcy nie chcą wiązać się abonamentem. Kolejną dźwignią staną się pakiety "all-in-one", łączące newsy, streaming wideo i rabaty e-commerce.Trzeci impuls może dać fiskus. Przykład Skandynawii pokazuje, że zerowy VAT zwiększa gotowość do płacenia nawet przy inflacji. Jeśli kolejne rządy usuną podatkową barierę, model subskrypcyjny odzyska tempo, a globalny odsetek płacących może zbliżyć sięprzed rokiem 2030.powstał dzięki współpracy Reuters Institute for the Study of Journalism i YouGov. Badanie objęło 94 943 internautów w 47 krajach, ankietowanych online w styczniu–lutym 2025 r. Wyniki ważono, by odzwierciedlały strukturę demograficzną użytkowników internetu w każdym państwie. Cały raport dostępny jest bezpłatnie na stronie Reuters institute