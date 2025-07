Gen Alpha omija trudne tematy. Czego naprawdę szukają młodzi ludzie

28.07.2025 Rynek medialny

Krzysztof Fiedorek

Pokolenie Alfa w 46% preferuje humor, a tylko 12% interesuje się wiadomościami i tematami politycznymi. Młodzież i dzieci świadomie ograniczają to, co negatywnie wpływa na ich emocje - wynika z raportu "Gen Alpha Unfiltered", opublikowanego przez GWI.

ilustracja: DALL-E

Gry, filmy i podcasty. Realne preferencje grup wiekowych

Wiek Najczęściej wybierane treści Preferowany format 8-11 lat Gry mobilne, kreskówki, unboxingi Krótkie wideo (do 1 min) 12-15 lat Podcasty, vlogi, komedia Filmy do 15 minut

źródło: GWI, Gen Alpha Unfiltered

Dominacja lekkich treści. 5 najczęstszych wyborów Gen Alpha

53% - gry i rozgrywki online

- gry i rozgrywki online 46% - humor i żarty (w tym memy, gagi, komediowe scenki)

- humor i żarty (w tym memy, gagi, komediowe scenki) 39% - vlogi i codzienne historie influencerów

- vlogi i codzienne historie influencerów 34% - poradniki i "life hacki" w formie wideo

- poradniki i "life hacki" w formie wideo 29% - treści edukacyjne (z naciskiem na ciekawostki, a nie szkolne tematy)

TikTok zamiast podręcznika i ""Humor as therapy"

41% odpowiedziało: TikTok

odpowiedziało: TikTok 37% - YouTube

- YouTube 22% - wyszukiwarki (Google)

- wyszukiwarki (Google) 15% - szkoła

- szkoła 7% - rodzice lub rodzeństwo

dzieci w wieku 8-11 lat spędzają średnio 4,2 godziny tygodniowo na oglądaniu filmów humorystycznych

na oglądaniu filmów humorystycznych dzieci w wieku 12-15 lat - 3,8 godziny tygodniowo

Choć pokolenie Alpha dorasta w dobie cyfrowej otwartości i nieograniczonego dostępu do informacji, raportod GWI (dawniej GlobalWebIndex) wyraźnie pokazuje: dzieci w wieku 8-15 lat coraz częściej unikają treści, które wywołują lęk, stres lub poczucie przytłoczenia. Liczby pokazują nie tylko skalę tego zjawiska, ale też jego konkretne kierunki - od formatów, przez wybierane treści, aż po oczekiwany ton przekazu.W badaniu przytoczonym przez GWI ażprzyznało, że aktywnie unika tematów politycznych, ponieważ wpływają one negatywnie na ich samopoczucie. W przypadku pokolenia Alfa skala zjawiska nie została jeszcze zmierzona liczbowo, ale autorzy raportu zauważają, że dzieci reagują podobnie - tylko nie werbalnie, a przez zmianę zachowań.Z raportu GWI wynika, że choć dzieci widzą te same treści co dorośli, a platformy nie rozróżniają wieku i algorytmy podsuwają wszystkim podobne materiały , pokolenie Alfa zamiast. To pokazuje, że nawet najmłodsi użytkownicy internetu podejmują wybory świadome - ograniczają to, co negatywnie wpływa na ich emocje.Raport dzieli preferencje dzieci na dwie główne grupy wiekowe:oraz. Dane jasno wskazują, że młodsi użytkownicy sięgają po jeszcze lżejsze formy niż ich starsi rówieśnicy.Format ma ogromne znaczenie. Krótki czas koncentracji sprawia, że dzieci unikają dłuższych form - nie tylko dlatego, że "nudzą", ale dlatego, że zbyt długo eksponują je na trudne tematy.W raporcie ujęto także pięć najpopularniejszych kategorii treści, które dzieci najchętniej konsumują na platformach społecznościowych. Dane te odnoszą się do preferencji w wieku 8-15 lat (na podstawie odpowiedzi samych dzieci i rodziców):Co istotne, tylkodzieci zadeklarowało, że interesuje się wiadomościami ze świata - w tym polityką, wydarzeniami społecznymi czy klimatem. To ponad czterokrotnie mniej niż w przypadku treści komediowych.Raport wskazuje również, że dzieci szukają odpowiedzi na pytania życiowe nie w książkach, ale w mediach społecznościowych. Na pytanie, skąd najczęściej czerpią wiedzę o świecie:Dane te oznaczają, że 78% wiedzy pochodzi z krótkich form wideo lub wyszukiwarek . Tradycyjne kanały edukacji - szkoła i rodzina - przegrywają z platformami, które działają szybko i emocjonalnie Autorzy raportu opisują humor jako formę radzenia sobie z emocjonalnym przeciążeniem. Choć nie podano dokładnych liczb dotyczących poziomu stresu dzieci, warto zwrócić uwagę na dane o czasie spędzanym na oglądaniu treści komediowych:To więcej niż na treści edukacyjne i informacyjne razem wzięte. Humor działa więc nie tylko jako rozrywka, ale też jako forma codziennej ochrony przed stresem.* * *Dane do raportuzostały zebrane w lutym 2024 roku przez GWI na podstawie ankiety internetowej, w której wzięło udział 19 307 dzieci w wieku 8-15 lat z 17 krajów. Badanie przeprowadzono za zgodą i pod nadzorem rodziców lub opiekunów, a treść ankiety została skonsultowana z ekspertami z zakresu psychologii dziecięcej i edukacji, Cały raport dostępny jest na stronie gwi.com