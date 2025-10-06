6.10.2025 Rynek medialny

Większość influencerskich wpisów medycznych na TikToku to NIEPRAWDA

Katarzyna Czechowicz, PAP Nauka w Polsce

Ponad połowa materiałów medycznych i parentingowych publikowanych na TikToku przez tzw. ekoinfluencerów, promujących naturalne rodzicielstwo, holistyczne zdrowie i alternatywne metody leczenia, zawiera dezinformację - wynika z badań przedstawionych podczas konferencji Amerykańskiej Akademii Pediatrii w Denver.

Naukowcy z East Carolina University Health Medical Center przeanalizowali popularne nagrania z tego serwisu społecznościowego, oznaczone hashtagami: #naturalparenting, #antivaccine, #holistichealth, #alternativehealing. Filmy zostały skategoryzowane według tożsamości twórcy (rodzic, influencer, pracownik służby zdrowia lub osoba anonimowa), tematu treści, obecności dezinformacji oraz wskaźników zaangażowania, w tym wyświetleń, polubień i udostępnień. Dezinformację zdefiniowano jako treść sprzeczną z zaleceniami Amerykańskiej Akademii Pediatrii lub Centrów Kontroli i Prewencji Chorób.



Okazało się, że spośród 120 przeanalizowanych filmów aż 61 proc. zawierało treści sprzeczne z wytycznymi pediatrycznymi.

Większość takich nagrań (80 proc.) przygotowywali rodzice i influencerzy, a nie osoby o wykształceniu medycznym lub pokrewnym.

Co niepokojące, filmy zawierające dezinformację cieszyły się znacznie większym zainteresowaniem użytkowników, osiągając średnio 583 tys. wyświetleń na film w porównaniu z 214 tys. wyświetleń w przypadku treści rzetelnych i opartych na dowodach naukowych.





Wśród najczęstszych dezinformacji znalazły się: podważanie bezpieczeństwa szczepień (36 proc.), propagowanie naturalnych metod leczenia zamiast sprawdzonych terapii (29 proc.), mity dotyczące karmienia piersią i żywienia niemowląt (18 proc.) oraz odrzucanie konwencjonalnej opieki pediatrycznej (17 proc.).



- Jako pediatrzy widzimy na co dzień skutki dezinformacji w internecie. To badanie pokazało, jak szybko fałszywe twierdzenia zdrowotne mogą się rozprzestrzeniać w mediach społecznościowych i jak ważne jest, abyśmy pomagali rodzicom w interpretowaniu treści, które znajdują online - powiedziała główna autorka badania dr Maria A. Canas-Galvis.





