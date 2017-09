ogłoszenie ważne do 14.01.2017

Redaktor

Altkom

Poszukujemy osoby, która umie pisać i interesuje się zagadnieniami technologicznymi.

Jesteś początkującym dziennikarzem lub studentem tego kierunku lub po prostu lubisz pisać i dobrze Ci to wychodzi? Interesujesz się przy tym informatyką i nowymi technologiami?



Zapraszamy Cię do współpracy przy tworzeniu contentu do wewnętrznego newslettera. To co będzie należało do Twoich zadań, to: spędzenie z nami w naszym warszawskim biurze jednego dnia w tygodniu, rozmowy z kierownikami projektów celem zebrania od nich informacji o bieżących przedsięwzięciach i ich statusie, następnie spisanie i zredagowanie tego materiału w formie atrakcyjnego i zrozumiałego dla innych pracowników newslettera. Czekamy na Ciebie „od zaraz”!



Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna

Wynagrodzenie: ustalane indywidualnie



Jeśli zainteresowała Cię nasza propozycja i chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami: marketing@altkom.pl