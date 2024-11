Czytelnictwo pism branżowych w Polsce 2024. Raport PBC

4.11.2024 Rynek medialny

Sylwia Markowska, Polskie Badania Czytelnictwa

76% czytelników pism branżowych jest odpowiedzialnych za decyzje zakupowe w swoim miejscu pracy. PBC, aby pogłębić wiedzę o funkcji prasy branżowej i jej sposobie czytania przebadało 2051 respondentów z 5 różnych branż uzyskując najświeższe informacje na temat zwyczajów czytelniczych tego segmentu prasy w Polsce. Badania koncentrowały się na kilku obszarach: była to analiza profilu demograficznego, sposób i preferowana forma czytania prasy branżowej, jej ocena oraz zwyczaje konsumenckie czytelników.

ilustracja: bing.com/create

91% czytelników twierdzi, że czyta tytuły fachowe 3 lata i dłużej.

Aż 81% procent osób wraca do już przeczytanych numerów czasopism co najmniej dwa razy lub więcej.

70% czytelników dzieli się czasopismem z innymi osobami. Jest to dla respondentów ważne, kluczowe oraz najważniejsze źródło informacji.

źródło: PBC

Zainteresowanie prasą branżową wykazują nie tylko profesjonaliści poszukujący aktualnej wiedzy, ale także reklamodawcy, dla których jest to bardzo dobrze ukierunkowany kanał komunikacji z potencjalnymi klientami. Tytuły branżowe zapewniają niemal 100% pewność dotarcia do pełnego grona profesjonalistów w danej branży, co jest unikatową cechą charakterystyczną tylko dla tej kategorii mediów. Jest to atrakcyjny kanał marketingowy szczególnie dla przedsiębiorstw oferujących usługi i produkty B2B.Osoby czytające prasę branżową to nie tylko osoby wykonujące konkretny zawód, to także osoby żywo zainteresowane rozwojem kompetencji i wiedzy. Prasę branżową czyta się długo i intensywnie.Dominującą formą rozpowszechniania są tytuły drukowane, otrzymywane bezpośrednio do pracy lub domu. To one są głównym źródłem informacji dla profesjonalistów. Czytanie pism branżowych pozwala być na bieżąco z zagadnieniami fachowymi, wiedza pozyskana z tych pism składnia do dalszych poszukiwań informacji a także do omawiania ich ze znajomymi. Aż 93% czytelników ocenia, że pisma branżowe są wysokiej jakości.Ponad 40% z czytelników podejmuje dalsze działania po przeczytaniu reklam – czytelnicy szukają dodatkowych informacji w Internecie, odwiedzają sklepy stacjonarne lub internetowe, chcą wypróbować produkt czy usługę oraz rozważają ich zakup.Czytelnicy pism branżowych przy wyborze produktów kierują się głównie wysoką jakością; istotna przy wyborze jest również cena oraz opinie innych klientów, rozpoznawalność marki i innowacyjność.Partnerzy badania: Inżynier Budownictwa, Ogólnopolskie Pismo Rynku FMCG Hurt & Detal, , Szef Kuchni Magazyn Branży Gastronomicznej, Top Agrar Polska, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Wieści Rolnicze, Zawód: Architekt.Badania były realizowane w okresie maj-czerwiec 2024 r. metodą kwestionariusza online. Przeprowadzono je wśród czytelników czasopism branżowych. Badania uzupełniono o dane z Audytu PBC dotyczących form rozpowszechniania tytułów branżowych.Szczegółowy raport dotyczący przeprowadzonego badania znajduje się tutaj: