Prognozy dla e-commerce w Polsce. Trendy na 2024 i co dalej?

26.08.2024 Rynek medialny

Krzysztof Fiedorek

W 2024 roku e-commerce w Polsce osiąga nowe szczyty, z coraz większą liczbą konsumentów regularnie dokonujących zakupów online. Raport „Nawyki e-zakupowe Polaków 2024”, opracowany przez analityków SAMOSEO analizuje aktualne trendy i stawia prognozy na przyszłość branży.

ilustracja: bing.com/create

75,8% Polaków dokonuje zakupów online co najmniej kilka razy w miesiącu.

Mieszkańcy dużych miast, takich jak Katowice i Gdańsk, wydają najwięcej na zakupy w internecie.

Najczęściej kupowane produkty

Elektronika (38%) : Najbardziej popularna kategoria, z silnym wzrostem popytu na sprzęt komputerowy i urządzenia mobilne.

: Najbardziej popularna kategoria, z silnym wzrostem popytu na sprzęt komputerowy i urządzenia mobilne. Odzież (30%) : Druga najczęściej wybierana kategoria, z rosnącym zainteresowaniem markami premium.

: Druga najczęściej wybierana kategoria, z rosnącym zainteresowaniem markami premium. Kosmetyki (20%): Popularne zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, z naciskiem na produkty naturalne i ekologiczne.

Czynniki wpływające na decyzje zakupowe

Opinie w Internecie (60%) : Kluczowy czynnik decyzyjny, zwłaszcza wśród młodszych konsumentów. Wiarygodne recenzje i rekomendacje zyskują na znaczeniu.

: Kluczowy czynnik decyzyjny, zwłaszcza wśród młodszych konsumentów. Wiarygodne recenzje i rekomendacje zyskują na znaczeniu. Cena i promocje: Atrakcyjne rabaty i oferty specjalne nadal dominują jako główny motywator zakupów.

Obawy konsumentów

Uszkodzenie Produktów (43%) : Największa obawa związana z zakupami online, zwłaszcza w przypadku droższych przedmiotów.

: Największa obawa związana z zakupami online, zwłaszcza w przypadku droższych przedmiotów. Oszuści i cyberprzestępstwa (35%): Znaczący odsetek konsumentów wyraża zaniepokojenie bezpieczeństwem swoich danych podczas transakcji.

Zmiany w nawyku zakupów

Przyszłość zakupów online w Polsce

Coraz więcej Polaków wybiera zakupy online jako codzienną formę zaspokajania swoich potrzeb. Zakupy online stały się nieodłącznym elementem życia codziennego, dzięki wygodzie i szerokiemu wyborowi produktów. Pandemia COVID-19 przyspieszyła tę zmianę, zmuszając konsumentów do adaptacji do nowych warunków, co wpłynęło na utrwalenie tych nawyków nawet po złagodzeniu restrykcji.Jak wskazują autorzy raportu SAMOSEO , wysoki poziom dochodów, lepsza infrastruktura oraz większa dostępność usług logistycznych mogą tłumaczyć te różnice. W miastach tych zakupy online stały się wręcz normą, podczas gdy w mniejszych miejscowościach tradycyjne zakupy w sklepach stacjonarnych nadal odgrywają istotną rolę. Różnice te mogą również wynikać z większej świadomości konsumenckiej i łatwiejszego dostępu do nowoczesnych technologii.Elektronika jest najczęściej wybieraną kategorią produktów w Polsce. Popularność elektroniki można przypisać szybko postępującej cyfryzacji społeczeństwa oraz coraz większemu zapotrzebowaniu na nowoczesne urządzenia. Konsumenci inwestują w sprzęt komputerowy, smartfony, oraz inne urządzenia mobilne, co jest wynikiem zarówno pracy zdalnej, jak i chęci posiadania najnowszych technologii. Równocześnie, konkurencja na rynku elektroniki online sprzyja obniżaniu cen, co dodatkowo napędza popyt.Polacy coraz częściej wybierają odzież online ze względu na dostępność szerokiej gamy produktów, często w niższych cenach niż w tradycyjnych sklepach. Wielu konsumentów docenia także możliwość porównywania ofert i korzystania z promocji. Trend ten wspiera także rozwój platform second-hand oraz zwiększone zainteresowanie modą ekologiczną, które przyciągają szczególnie młodszych konsumentów, świadomych wpływu mody na środowisko.Analitycy SAMOSEO tłumaczą rosnące znaczenie recenzji i ocen, zamieszczanych przez innych użytkowników , potrzebą minimalizowania ryzyka związanego z zakupami online. Rekomendacje od influencerów, opinie na forach i mediach społecznościowych oraz recenzje produktów w sklepach internetowych zyskują na znaczeniu, ponieważ pomagają konsumentom podejmować bardziej świadome decyzje.Cena pozostaje jednym z najważniejszych aspektów decydujących o zakupie. Raport potwierdza, że Polacy są wciąż szczególnie wrażliwi na promocje i okazje, co nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę rosnące koszty życia. Liczne wyprzedaże, kupony rabatowe oraz programy lojalnościowe przyciągają klientów do sklepów internetowych, które oferują atrakcyjne ceny. Dla wielu konsumentów zakupy online to także sposób na zaoszczędzenie pieniędzy, dzięki możliwości porównywania cen i korzystania z ofert niedostępnych w sklepach stacjonarnych.Polacy, którzy dokonują zakupów online, szczególnie w przypadku droższych przedmiotów, obawiają się, że produkt dotrze do nich uszkodzony, co może wiązać się z dodatkowymi trudnościami związanymi z reklamacjami i zwrotami. W odpowiedzi na te obawy, coraz więcej sklepów internetowych stara się usprawniać procesy pakowania i współpracować z zaufanymi firmami kurierskimi, aby zapewnić bezpieczne dostarczenie towaru.W dobie coraz bardziej zaawansowanych technologii, zagrożenia związane z kradzieżą danych czy atakami phishingowymi stają się coraz bardziej powszechne. Polacy coraz częściej szukają sklepów, które oferują dodatkowe zabezpieczenia transakcji, takie jak dwustopniowe uwierzytelnianie czy szyfrowane połączenia, aby minimalizować ryzyko. To wyzwanie stawia przed sprzedawcami konieczność inwestowania w zaawansowane technologie ochrony danych.Autorzy raportu SAMOSERO podkreślają, że w porównaniu do lat poprzednich, wzrosło zaufanie do zakupów online, co jest efektem poprawy jakości usług, szerokiej oferty produktów oraz pozytywnych doświadczeń użytkowników. Coraz więcej osób, które wcześniej obawiały się zakupów przez internet, teraz regularnie korzysta z tej formy zakupów. Jest to również wynikiem działań edukacyjnych, które uświadamiają konsumentów na temat bezpieczeństwa transakcji oraz praw, jakie przysługują im w przypadku problemów z zakupami.Media społecznościowe również odgrywają coraz większą rolę w procesie zakupowym. Influencerzy, reklamy w social media, a także funkcje zakupowe bezpośrednio zintegrowane z platformami takimi jak Instagram czy Facebook, przyciągają uwagę młodszych pokoleń. Dzięki temu konsumenci są w stanie odkrywać nowe produkty, marki i trendy, co wpływa na ich decyzje zakupowe. Sprzedawcy online, którzy skutecznie wykorzystują te platformy, mogą liczyć na zwiększenie swojego zasięgu i zysków.Raport wskazuje na dalszy wzrost znaczenia e-commerce w Polsce, zwłaszcza w kontekście rosnącej świadomości konsumentów i ich oczekiwań wobec jakości usług. Wzrost znaczenia technologii takich jak sztuczna inteligencja (AI) i big data pozwoli na coraz dokładniejsze dopasowywanie ofert do indywidualnych potrzeb konsumentów.Firmy będą inwestować w narzędzia umożliwiające analizę zachowań klientów w celu oferowania spersonalizowanych produktów i usług. Personalizacja stanie się kluczowym elementem budowania lojalności klientów, a także sposobem na zwiększenie konwersji.W przyszłości można spodziewać się, że firmy będą coraz bardziej angażować się w tworzenie spersonalizowanych doświadczeń zakupowych, co może obejmować zarówno dostosowywanie treści na stronach internetowych, jak i rekomendacje produktowe bazujące na wcześniejszych zakupach.Analitycy przewidują, że rosnące zapotrzebowanie na szybkie i niezawodne dostawy sprawi natomiast, że firmy będą inwestować w rozwój infrastruktury logistycznej. Automatyzacja procesów magazynowych, wykorzystanie dronów do dostaw oraz rozszerzenie sieci punktów odbioru paczek (PUDO) to tylko niektóre z kierunków rozwoju, które pozwolą na skrócenie czasu dostawy i obniżenie jej kosztów.Z kolei rosnąca świadomość ekologiczna konsumentów sprawi, że firmy będą musiały wdrażać bardziej zrównoważone praktyki, takie jak minimalizacja opakowań, optymalizacja tras dostaw oraz promowanie produktów ekologicznych. W odpowiedzi na te potrzeby, przewiduje się rozwój bardziej ekologicznych opcji dostawy, takich jak dostawy bezemisyjne czy programy recyklingu opakowań.Cały raport SAMOSEO "Nawyki e-zakupowe Polaków" dostępny jest na stronie