Reklama internetowa 2024/2025. Raport IAB Polska

Reklama online pochłania już 57% wszystkich budżetów. Na same formaty wideo firmy wydały 1,62 miliarda złotych. Po chudszych latach, słupki odbijają mocno w górę. Reklama cyfrowa urosła w rok o 20%, tradycyjna powoli znika z radarów.

Wzrost bez hamulców

Kraj 2021 2022 2023 2024 Polska 20% 10% 13% 20% USA 35% 11% 7% 15% Wielka Brytania 41% 11% 11% 13% Australia 36% 9% 11% 21%

Które formaty rosną najszybciej?

Format reklamy cyfrowej Udział w rynku w 2024 (%) SEM 29,2% Display 25,5% Ogłoszenia 20,3% Wideo 19,2% DOOH 2,7% Native 1,7% Email 0,7% Inne 0,7%

Reklama tradycyjna zostaje w tyle

57% wszystkich wydatków reklamowych w Polsce to reklama online

Blisko 20% wzrostu rynku digital year-on-year

Retail media +30% budżetów w 2024

Wideo online: 1,62 mld zł i najwyższa dynamika

Rok 2024 przyniósł kolejny przełom dla branży marketingowej w Polsce. Jak wynika z raportu Internet 2024/2025, opublikowanego przez IAB Polska, reklama cyfrowa nie tylko urosła, ale zdominowała krajobraz komunikacji marketingowej. Wzrost budżetów, przesunięcia inwestycji i szybki rozwój nowych formatów reklamowych pokazują jedno: Polska reklama żyje online.W 2024 roku wartość rynku reklamy cyfrowej w Polsce wzrosła aż ow porównaniu z rokiem wcześniejszym. Jak podają analitycy IAB Polska, tym samym internet odpowiadał już zaw kraju. To nie jest chwilowa zmiana, ale trend, który utrzymuje się i wzmacnia od kilku lat. W porównaniu do tradycyjnych form reklamy, takich jak prasa, radio czy outdoor, cyfrowe kanały wykazują stabilny i dynamiczny wzrost. I nic nie wskazuje na to, by ten kierunek miał się odwrócić Za tak wyraźnym wzrostem stoją zmiany w zachowaniach konsumenckich. Coraz więcej Polaków spędza większość czasu w internecie, przede wszystkim w aplikacjach mobilnych. Ażprzypada dziś właśnie na urządzenia mobilne, co przekłada się na przesunięcie ciężaru inwestycji reklamowych do kanałów digitalowych, które umożliwiają lepsze targetowanie i precyzyjniejsze planowanie kampanii.Polska po dwóch latach spowolnienia wróciła w 2024 roku do silnego wzrostu reklamy online na poziomie 20%, dorównując wynikowi z 2021 roku. To pokazuje odbudowę dynamiki inwestycji cyfrowych po pandemicznym spadku tempa. Polska wyróżnia się na tle krajów rozwiniętych, gdzie wzrosty są bardziej stabilne, ale niższe. Rynek cyfrowy w Polsce ponownie nabiera rozpędu i wyraźnie przyspiesza.Nie każda forma reklamy cyfrowej rozwija się równie szybko. Dane z raportu IAB Polska pokazują, że niekwestionowanym liderem wzrostu jest. W 2024 roku marketerzy wydali na ten format, co czyni go najszybciej rosnącą kategorią reklamy w polskim internecie. Powód? Różnorodność środowisk - od platform społecznościowych po Connected TV - oraz coraz większa skuteczność przekazu audiowizualnego.nadal odgrywa istotną rolę, odpowiadając zana reklamę internetową. Choć jego udział pozostaje stabilny, widać przesunięcia budżetowe w kierunku bardziej angażujących i interaktywnych formatów. Wciąż popularne są również działania programmatic, które zyskały na znaczeniu dzięki możliwościom automatyzacji i wykorzystania danych 1st party.Warto zwrócić uwagę także na, które w Polsce odnotowały. To forma reklamy osadzona bezpośrednio w ekosystemach sprzedażowych - czyli tam, gdzie klient podejmuje decyzję zakupową. Retail media stają się więc nie tylko narzędziem wsparcia sprzedaży, ale i poważnym konkurentem dla tradycyjnych kanałów reklamowych.Rosnąca liczba użytkowników mediów społecznościowych oraz rozwój narzędzi do automatyzacji sprawiają, że reklamodawcy coraz chętniej sięgają po formaty związane zczy. Wspólna cecha tych działań? Personalizacja i zdolność do angażowania odbiorcy w czasie rzeczywistym.Na tle dynamicznie rozwijającej się reklamy cyfrowej, media tradycyjne prezentują się coraz mniej atrakcyjnie z punktu widzenia marketerów.od lat tracą udziały w rynku. Raport IAB Polska podaje, że w 2024 roku- i to z dużym zapasem.Choć wciąż istnieją branże i grupy odbiorców, dla których tradycyjne kanały mają sens (np. reklama radiowa wśród kierowców), to trudno nie zauważyć wyraźnego przesunięcia budżetów w kierunku digitalu. Online daje więcej danych, większą elastyczność i możliwość błyskawicznego reagowania na zmiany rynkowe.Co więcej, nowe technologie - jak- pozwalają nie tylko mierzyć zasięg, ale analizować faktyczne zaangażowanie użytkowników . W tradycyjnych mediach nie da się tego zrobić z taką dokładnością. Sztuczna inteligencja analizująca uwagę w czasie rzeczywistym to narzędzie, które diametralnie zmienia sposób myślenia o skuteczności kampanii.Przewaga internetu nad mediami tradycyjnymi nie kończy się na danych budżetowych. To także zmiana mentalności - zarówno po stronie odbiorców, jak i marek. Klienci oczekują personalizacji i interakcji, a reklamodawcy chcą skuteczności i mierzalności. Internet dostarcza jedno i drugie, a rozwój AI oraz formatów hybrydowych tylko tę przewagę pogłębia.Dane w raporcie strategicznym IAB Polskapochodzą z badania AdEx, realizowanego przez IAB Polska we współpracy z PwC oraz z analiz Mediapanel Gemius/PBI. Wzrosty i udziały rynkowe obliczono na podstawie deklarowanych wydatków netto, bez uwzględniania bartera i rabatów agencyjnych. Cały raport pobrać można na stronie IAB Polska