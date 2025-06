SEO i AI w polskim e-commerce 2025. Raport analityków Harbingers

2.06.2025 Marketing i PR

Krzysztof Fiedorek

ilustracja: DALL-E

Organiczny ruch numerem jeden

Kanał źródłowy Średni udział w ruchu Organic 44,56% Direct 36,06% Paid 7,70% Social 6,96% Referrals 3,88% Display Ads 0,75% Email 0,10%

Tylko nieliczni rosną

Słaby content to największy wróg

publikacja treści bez słów kluczowych

brak linkowania wewnętrznego

brak aktualizacji starszych materiałów

brak dopasowania do intencji użytkownika

9,5 miliona wizyt w błoto

Wskaźnik Wartość Sklepy z aktywną sekcją contentową 97,3% Liczba stron niegenerujących żadnego ruchu 104 490 Średnia liczba wizyt na jeden wpis 165 Łączna liczba wizyt traconych miesięcznie przez nieefektywny content 9,5 mln

Sztuczna inteligencja. Niewykorzystana przewaga

AUTOPROMOCJA. #59sec REPORT Zajrzyj na nasz Youtube. Poznaj

Zobacz, jak rodził się clickbait [PL NAPISY] 👇

Wśród analizowanych źródeł ruchu w polskim e-commerce niepodzielnie króluje kanał organiczny. To z niego pochodzi aż 44,56% całkowitego ruchu - najwięcej ze wszystkich dostępnych kanałów. Dla porównania, bezpośrednie wejścia (Direct) stanowią 36,06%, a ruch płatny - zaledwie 7,7%.Dane z raportu "SEO i Content Marketing w polskim e-commerce", opracowanego przez analityków z Harbingers wskazują jasno: ten kanał nadal ma ogromne znaczenie dla sprzedaży. U liderów branży udział wizyt z "organika" sięga nawet 50%. Mimo to, skuteczne wykorzystanie tego źródła wciąż pozostaje wyzwaniem dla wielu firm.Sklepy, które potrafią wykorzystać ten kanał, zyskują przewagę nie tylko kosztową, ale i wizerunkową - użytkownik trafiający na stronę z wyników wyszukiwania jest bardziej skłonny do konwersji niż ten, który przyszedł z reklamy.Z badanych 1000 przedstawicieli polskiego e-commerce zaledwie 295 sklepów - czyli niespełna 30% - zanotowało wzrost udziału ruchu z kanału organicznego rok do roku. To alarmujące, biorąc pod uwagę, jak wiele mówi się o znaczeniu SEO i contentu w strategiach marketingowych.Wielu właścicieli e-commerce inwestuje w content, ale nie potrafi go skutecznie optymalizować. Ruch z wyszukiwarki to wynik długofalowych działań i metodycznej pracy. Jeśli tej brakuje, wyniki pozostają bez zmian, a konkurencja zyskuje.Przykładem pozytywnym może być DOZ.pl - lider zestawienia, który wygenerował aż 3,7 mln wizyt rocznie, notując wzrost o ponad 26%. Ale takich przykładów jest niewiele.Raport Harbingers i Openfield podaje, że aż 38% firm produkuje treści, które są za krótkie, zbyt powierzchowne lub po prostu skopiowane z innych źródeł. Brakuje strategii i zrozumienia potrzeb użytkownika. W efekcie content nie tylko nie pomaga, ale wręcz szkodzi - użytkownik opuszcza stronę, a Google obniża jej pozycję. W codziennej praktyce oznacza to błędy takie jak:Zamiast "jak wybrać tablet na prezent" - pojawia się "tablet - nasze nowości". To różnica, która decyduje o byciu w TOP3 lub poza wynikami.Raport podaje jeszcze jeden, wyjątkowo bolesny dla branży wskaźnik: polskie e-commerce tracą miesięcznie aż 9,5 miliona wizyt przez nieskuteczny content, który nie generuje żadnego ruchu . To wynik analizy ponad 104 tysięcy podstron z treściami - poradnikami, blogami, artykułami - które nie zanotowały ani jednej wizyty z wyszukiwarki. Zamiast przyciągać użytkowników, zaśmiecają one indeksy Google.Oznacza to realne straty przychodowe. W przypadku sklepów sprzedających produkty o marży 5%, nawet 1% z tych utraconych wizyt mógłby przełożyć się na setki tysięcy złotych. To tak, jakby właściciele sklepów inwestowali w półki w sklepie, które nikt nie odwiedza. Koszt został poniesiony - efektów brak.Zaledwie 16,9% firm skutecznie wdraża sztuczną inteligencję w działania Content Marketingowe. Pozostałe firmy nie potrafią wykorzystać jej potencjału: automatyzacji opisów produktów, analiz intencji czy optymalizacji treści. To zaskakujące, biorąc pod uwagę dostępność narzędzi takich jak ChatGPT, Claude czy Gemini. AI może generować propozycje tytułów, tworzyć struktury artykułów czy podpowiadać frazy kluczowe. Zespoły, które nie korzystają z tych możliwości, muszą działać wolniej i drożej.Między firmami, które wdrażają AI, a tymi, które jej unikają, rośnie luka efektywności - podobna do tej, która kiedyś dzieliła sklepy inwestujące w SEO od tych, które ograniczały się do kampanii płatnych.Ostatni z analizowanych wątków to obecność w odpowiedziach generowanych przez modele AI - nowe źródło ruchu, które będzie zyskiwać na znaczeniu. Blisko 38% e-commerce w Polsce nie pojawia się w takich odpowiedziach. To oznacza, że użytkownik, zadając pytanie np. "najlepszy smartwatch do 1000 zł" w Perplexity czy Gemini, nie zobaczy oferty tej firmy - nawet jeśli ma ona świetny produkt i dobrą cenę. Obecność w AI to nowy ranking widoczności . Nie wystarczy być wysoko w Google - trzeba też być w odpowiedziach modeli językowych. Tymczasem wiele firm nawet nie wie, że można to badać i optymalizować.***Raport "SEO i Content Marketing w polskim e-commerce" łączy dane z narzędzi Ahrefs, Similarweb, Senuto i autorskich analiz Harbingers z jakościowym badaniem CATI przeprowadzonym przez Openfield wśród ponad 200 decydentów polskiego e-commerce. Można go pobrać bezpłatnie na stronie raport.harbingers.io/ecommerce-cm-seo-25