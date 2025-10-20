20.10.2025 Rynek medialny

Kobiety i komunikacja. Czy ktoś słucha Polek?

Krzysztof Fiedorek

Marki mówią, że rozumieją kobiety. Media twierdzą, że mówią ich językiem. Tymczasem raport "Polki 2025" pokazuje, że większość przekazów wciąż trafia obok. Kobiety nie chcą pustych haseł. Oczekują dialogu, który naprawdę ich dotyczy.

ilustracja: DALL-E



Mówi się, że język kształtuje rzeczywistość. Ale czy język, którym mówi się do kobiet, naprawdę odpowiada ich życiu? Raport "Polki 2025", przygotowany przez IRCenter i socjolożki.pl, pokazuje, że wiele komunikatów nadal rozmija się z doświadczeniami kobiet. Badaczki sprawdziły, jak media, marki i instytucje opisują kobiecość - i jak Polki reagują na ten obraz.



Wnioski są jednoznaczne. Choć temat równouprawnienia pojawia się coraz częściej, sposób mówienia o kobietach wciąż tkwi w schematach. Wiele przekazów odwołuje się do tradycyjnych ról - matki, opiekunki, żony - jakby czas się zatrzymał. Taki język nie tylko nie odzwierciedla rzeczywistości, ale też utrwala obraz, z którym kobiety próbują się zmierzyć.





Kiedyś wystarczyło, że kampania była ładna i emocjonalna. Dziś odbiorczynie natychmiast rozpoznają fałsz. Chcą komunikatów, które brzmią prawdziwie, nie reklamowo. I coraz głośniej mówią, że nie potrzebują kolejnych haseł o "pięknie wewnętrznym", tylko rzetelnych rozmów o tym, co naprawdę czują.



Media, które wciąż uczą zamiast słuchać

Raport stawia niewygodne pytanie: czy media w Polsce rzeczywiście rozumieją kobiety? Analiza pokazuje, że wiele tytułów prasowych nie nadąża za realnymi zmianami społecznymi. Wiele z nich wciąż tworzy treści dopasowane do stereotypowych wyobrażeń o kobiecie - zamiast do jej faktycznych potrzeb.



Badaczki sprawdziły, czy współczesne media pomagają Polkom oswajać lęki i niepewność. Wnioski nie są optymistyczne. Większość przekazów nie daje wsparcia, lecz wzmacnia presję. Kobiety wciąż słyszą, że powinny "dbać o siebie", "żyć w zgodzie ze sobą" i "znaleźć balans". Tymczasem w ich codzienności dominuje kontrola i zmęczenie - emocje, o których rzadko się mówi.



Kategoria badania udział (%) Kobiety deklarujące poczucie lęku 62,4% Kobiety deklarujące poczucie braku wpływu 54,1% Respondentki utożsamiające się z feminizmem 48,6% Kobiety oczekujące autentycznej komunikacji 71,3% Kobiety wskazujące media jako źródło stresu 44,8% źródło: "POLSKI 2025", IRCenter i socjolożki.pl



Media rzadko analizują przyczyny tego napięcia. Zamiast tego oferują gotowe porady i uproszczone wzorce. Trudno się więc dziwić, że odbiorczynie zaczynają odrzucać komunikację, która nie rozumie ich języka.



Marketing w pułapce przestarzałych schematów

W części raportu poświęconej komunikacji badaczki zauważają, że marki często kopiują te same narracje, które działały dziesięć lat temu. W efekcie powstają kampanie, które wyglądają profesjonalnie, ale emocjonalnie są puste. Kobiety rozpoznają to natychmiast.



Autorzy raportu proponują, by marketing przestał tylko "odpowiadać na potrzeby" i zaczął je współtworzyć. Oznacza to budowanie przekazów, które nie tylko reagują na lęki, lecz także pomagają je oswoić. To wyzwanie, ale też szansa - bo kobiety coraz częściej szukają marek, które nie boją się mówić o emocjach i zmianie.



Badanie pokazuje też, że komunikacja, która ma sens, powinna opierać się na wiedzy i obserwacji. Zrozumienie emocji Polek może być dla firm przewagą, a nie tylko dodatkiem w kampanii. Zamiast pouczać, marki powinny pokazywać historie, z którymi odbiorczynie mogą się utożsamić.



Nowe zjawiska, nowe pytania

Raport "Polki 2025" nie ogranicza się do marketingu. Autorzy zwracają uwagę na nowe zjawiska w komunikacji, które dopiero kształtują się w przestrzeni publicznej. Pokazują przykłady przekazów, które działają, oraz tych, które przestały mieć sens.



Badanie sugeruje, że współczesne kobiety chcą treści, które pomagają zrozumieć rzeczywistość, a nie ją upiększać. Nie potrzebują złudzeń, lecz narzędzi do refleksji. Raport stawia więc pytanie: czy instytucje i media są gotowe na taki dialog? Autorzy podkreślają, że komunikacja nie może ignorować emocji, bo to właśnie one decydują o skuteczności przekazu. Prawdziwy kontakt z odbiorczyniami wymaga autentyczności i empatii, nie marketingowych schematów.



Projekt, który stawia na zrozumienie

Projekt POLKI.25 to nie tylko zbiór danych, ale także propozycja zmiany podejścia do komunikacji. Autorzy zachęcają, by traktować kobiety nie jako "grupę docelową", ale jako współtwórczynie przekazu.



Raport pokazuje, że język i ton komunikacji to dziś najczulsze wskaźniki społecznej zmiany. Kobiety słuchają uważnie, ale też oczekują, że ktoś wreszcie posłucha ich. A to - jak sugerują badaczki - może być początek zupełnie nowego dialogu.



***

Badanie "Polki 2025", przygotowane przez IRCenter i socjolożki.pl, powstało na podstawie reprezentatywnego sondażu ilościowego przeprowadzonego na próbie 1000 kobiet oraz dziesiątek wywiadów jakościowych - zarówno offline, jak i online. Autorzy połączyli dane statystyczne z analizą narracji, aby uchwycić emocje, postawy i język codzienności. Cały raport dostępny jest na stronie Mówi się, że język kształtuje rzeczywistość. Ale czy język, którym mówi się do kobiet, naprawdę odpowiada ich życiu?, przygotowany przez, pokazuje, że wiele komunikatów nadal rozmija się z doświadczeniami kobiet. Badaczki sprawdziły, jak media, marki i instytucje opisują kobiecość - i jak Polki reagują na ten obraz.Wnioski są jednoznaczne. Choć temat równouprawnienia pojawia się coraz częściej,. Wiele przekazów odwołuje się do tradycyjnych ról - matki, opiekunki, żony - jakby czas się zatrzymał. Taki język nie tylko nie odzwierciedla rzeczywistości, ale też utrwala obraz, z którym kobiety próbują się zmierzyć.Kiedyś wystarczyło, że kampania była ładna i emocjonalna. Dziś odbiorczynie natychmiast rozpoznają fałsz. Chcą komunikatów, które brzmią prawdziwie, nie reklamowo. I coraz głośniej mówią, że nie potrzebują kolejnych haseł o "pięknie wewnętrznym", tylko rzetelnych rozmów o tym, co naprawdę czują.Raport stawia niewygodne pytanie: czy media w Polsce rzeczywiście rozumieją kobiety?Wiele z nich wciąż tworzy treści dopasowane do stereotypowych wyobrażeń o kobiecie - zamiast do jej faktycznych potrzeb.Badaczki sprawdziły, czy współczesne media pomagają Polkom oswajać lęki i niepewność. Wnioski nie są optymistyczne. Większość przekazów nie daje wsparcia, lecz wzmacnia presję. Kobiety wciąż słyszą, że powinny "dbać o siebie", "żyć w zgodzie ze sobą" i "znaleźć balans". Tymczasem w ich codzienności dominuje kontrola i zmęczenie - emocje, o których rzadko się mówi.Media rzadko analizują przyczyny tego napięcia. Zamiast tego oferują gotowe porady i uproszczone wzorce. Trudno się więc dziwić, żeW części raportu poświęconej komunikacji badaczki zauważają, że, które działały dziesięć lat temu. W efekcie powstają kampanie, które wyglądają profesjonalnie, ale emocjonalnie są puste. Kobiety rozpoznają to natychmiast.Autorzy raportu proponują, by marketing przestał tylko "odpowiadać na potrzeby" i zaczął je. Oznacza to budowanie przekazów, które nie tylko reagują na lęki, lecz także pomagają je oswoić. To wyzwanie, ale też szansa - bo kobiety coraz częściej szukają marek, które nie boją się mówić o emocjach i zmianie.Badanie pokazuje też, że komunikacja, która ma sens, powinna opierać się na wiedzy i obserwacji., a nie tylko dodatkiem w kampanii. Zamiast pouczać, marki powinny pokazywać historie, z którymi odbiorczynie mogą się utożsamić.Raport "Polki 2025" nie ogranicza się do marketingu. Autorzy zwracają uwagę na, które dopiero kształtują się w przestrzeni publicznej. Pokazują przykłady przekazów, które działają, oraz tych, które przestały mieć sens.Badanie sugeruje, że współczesne kobiety chcą treści, które pomagają zrozumieć rzeczywistość, a nie ją upiększać. Nie potrzebują złudzeń, lecz narzędzi do refleksji. Raport stawia więc pytanie: czy instytucje i media są gotowe na taki dialog? Autorzy podkreślają, że, bo to właśnie one decydują o skuteczności przekazu. Prawdziwy kontakt z odbiorczyniami wymaga autentyczności i empatii, nie marketingowych schematów.Projektto nie tylko zbiór danych, ale także propozycja zmiany podejścia do komunikacji. Autorzy zachęcają, by traktować kobiety nie jako "grupę docelową", ale jako współtwórczynie przekazu.Raport pokazuje, że język i ton komunikacji to dziś najczulsze wskaźniki społecznej zmiany. Kobiety słuchają uważnie, ale też oczekują, że ktoś wreszcie posłucha ich. A to - jak sugerują badaczki - może być początek zupełnie nowego dialogu.***Badanie "Polki 2025", przygotowane przez IRCenter i socjolożki.pl, powstało na podstawieprzeprowadzonego na próbieoraz- zarówno offline, jak i online. Autorzy połączyli dane statystyczne z analizą narracji, aby uchwycić emocje, postawy i język codzienności. Cały raport dostępny jest na stronie https://polki.ircenter.com

