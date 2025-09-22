22.09.2025 Rynek medialny

Teoria martwego internetu to fakt. Ludzi w sieci jest już mniej niż botów

Krzysztof Fiedorek

Już 51% globalnego ruchu internetowego generują boty, a nie ludzie. Nawet dwie trzecie kont na X to prawdopodobnie automaty, a na platformach z recenzjami już trzech na dziesięć nie napisał człowiek. Podejrzewasz, że w sieci coś jest nie tak? To nie paranoja. W roku 2025 to fakty.

ilustracja: DALL-E



Coraz częściej w naszych rozmowach pojawia się poczucie, że internet stracił swoją duszę. Fora dyskusyjne wydają się puste, a media społecznościowe zalane są przez te same, powtarzalne treści. To, co kiedyś było przestrzenią autentycznej wymiany myśli, dziś przypomina cyfrowe pustkowie. Te odczucia wpisują się w zyskującą na popularności teorię martwego internetu. Sugeruje ona, że większość treści i interakcji online nie jest już dziełem ludzi, a botów i sztucznej inteligencji.



Ruch w sieci zdominowany przez boty

Dane zdają się potwierdzać te obawy. Najnowszy raport



Ta informacja może szokować, ale boty to nie tylko spam w skrzynce mailowej. To zaawansowane programy, które tworzą fałszywe konta w mediach społecznościowych, piszą komentarze, a nawet generują całe artykuły. Gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji tylko przyspieszył ten proces, sprawiając, że odróżnienie człowieka od maszyny staje się niemal niemożliwe.



Rok Ruch generowany przez ludzi Ruch generowany przez boty 2024 49,0% 51,0% 2023 50,4% 49,6% 2022 52,6% 47,4% 2021 57,7% 42,3% 2020 59,2% 40,8%



Ta cyfrowa zmiana sprawia, że coraz trudniej jest nam znaleźć prawdziwe, ludzkie opinie. Autentyczne doświadczenia użytkowników giną w morzu sztucznie tworzonych treści. Konsekwencje takiego stanu rzeczy odczuwamy wszyscy, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego w pełni sprawy. Nasze codzienne doświadczenia w sieci ulegają degradacji, a internet staje się mniej użyteczny i wiarygodny.



Fałszywe opinie napędzane przez AI

Problem fałszywych opinii online jest jednym z najbardziej namacalnych przykładów cyfrowej inautentyczności. Globalne statystyki są alarmujące. Jak podaje David Ehrentreu, który 30% wszystkich recenzji online jest uznawanych za fałszywe, a na niektórych dużych platformach wskaźnik ten może sięgać nawet 47%. Skala tego zjawiska nie dziwi, biorąc pod uwagę, że aż 95% internautów sprawdza opinie przed dokonaniem zakupu, a recenzje pełnią rolę "dowodu społecznego", który jest dwunastokrotnie bardziej wiarygodny dla klientów niż jakakolwiek inna forma marketingu.



Zjawisko fałszywych recenzji przeszło transformację z ręcznych operacji na masową, zautomatyzowaną produkcję napędzaną przez AI. Dostępność narzędzi, takich jak Scalenut Online Review Generator, które generują "autentycznie" brzmiące recenzje, drastycznie obniżyła barierę wejścia dla oszustów.





Z obserwacji The Transparency Company wynika, że AI-generowane recenzje rosną o 80% miesiąc do miesiąca od czerwca 2023 roku. Natomiast raport Originality.ai wykazał, że w 2025 roku 23.7% recenzji agentów nieruchomości na platformie Zillow było prawdopodobnie stworzonych przez AI, co stanowi ogromny skok w porównaniu z zaledwie 3.63% w 2019 roku.



CapitalOne Shopping Research szacuje, że w tym roku przez fałszywe opinie



Martwe społeczności

Z perspektywy globalnej, najbardziej nasyconą botami platformą społecznościową wydaje się być X (dawniej Twitter). Badanie przeprowadzone w 2024 roku przez 64% wszystkich kont na tej platformie jest potencjalnie botami. Z kolei zespół BotNot, działający



Zjawisko dotyczy jednak wszystkich popularnych platform społecznościowtych. Analiza danych pokazuje, że nie ma jednej, spójnej liczby, która definiowałaby skalę problemu botów. Przyczyny tej rozbieżności są złożone i wynikają z różnic w metodologiach badawczych oraz samej, dynamicznej natury botów.



Szacunkowy udział botów i fałszywych kont (2024-2025)

Platforma Metryka Szacunek źródło X (Twitter) konta 5% Twitter aktywni użytkownicy 24%-37% Yofi.ai konta ok. 64% 5th Column AI Facebook aktywni użytkownicy >5% META reklamy 50%-70% Reddit / dane z badań branżowych Instagram aktywni użytkownicy 4.75% Basic Thinking konta 10% MDPI TikTok Liczba usuniętych kont 171 milionów Fałszywe konta usunięte w Q1 2024 reklamy 75%-97% Fraud0.com



Przede wszystkim, brakuje jednolitej definicji „bota”. Firmy technologiczne, takie jak Meta czy X, często posługują się wąskimi definicjami, które koncentrują się na kontach „fałszywych” (ang. non-human accounts), często oddzielając je od kont spamowych. Z kolei niezależne firmy badawcze i analitycy stosują szersze kryteria, klasyfikując konta na podstawie wzorców zachowań, które mogą sugerować ich nieautentyczność. W konsekwencji, dane deklarowane przez platformy są z reguły znacznie niższe niż szacunki podawane przez podmioty zewnętrzne. Firmy mają oczywisty interes w przedstawianiu niskich liczb, aby utrzymać zaufanie reklamodawców i inwestorów.



Dezinformacja

Dezinformacja napędzana przez AI została zidentyfikowana przez Światowe Forum Ekonomiczne w 2024 roku jako



Skala zaangażowania botów w kampanie dezinformacyjne jest ogromna. W analizie, przygotowanej przez badaczy z National Institute on Drug Abuse w Baltimore dotyczącej dezinformacji związanej z pandemią COVID-19, wykazano, że aż do 66% botów aktywnie dyskutowało na temat wirusa. Wyniki badań



W Polsce z kolei raport Biura Bezpieczeństwa Narodowego wskazuje, że w pierwszych miesiącach 2024 roku prorosyjska „armia botów” (SDA) wygenerowała 33.9 mln komentarzy i blisko 40 tysięcy jednostek treści na polaryzujące tematy polityczne i społeczne. To podkreśla skalę i zorganizowany charakter tych kampanii. Na całym świecie. Bo mechanizmy są podobne i łatwo dziś dopasować je do lokalnej specyfiki. A w niemal każdej tematyce można znaleźć polaryzujący element.



Internet do wymiany?

Mimo imponującego postępu technologicznego, walki z martwym internetem nie wygramy za pomocą algorytmów. Technologia jest bronią obosieczną. Boty stają się coraz bardziej wyrafinowane, a algorytmy platform społecznościowych promują treści, które generują zaangażowanie. Ostatecznie, najskuteczniejszą linią obrony pozostaje ludzka zdolność do krytycznego myślenia.



Badacze również przyglądają się temu zjawisku. W analizie



