Jak pozycjonować stronę pod LLM? Optymalizacja treści pod AI

Czym jest LLM i dlaczego wpływa na pozycjonowanie?

Jak pozycjonować się w AI? Słowa kluczowe to za mało!

Wyszukiwanie semantyczne a pozycjonowanie w AI

LLM pozycjonowanie – kiedy narzędzia korzystają z funkcji researchu?

Gdy poszukiwane informacje są bardzo szczegółowe lub niszowe – na tyle, że dany LLM nie otrzymał ich na etapie treningu. Mogą dotyczyć konkretnego miasta, produktu czy rzadkiego zjawiska. Dobrym przykładem jest pytanie o wymiary iPhone’a 15 Pro Max.

Gdy użytkownik potrzebuje informacji „z teraz” – na przykład pyta o wynik trwającego meczu, cenę torebki z nowej kolekcji, aktualną godzinę w San Francisco lub pogodę w Lubartowie.

Jak pozycjonować się w AI? Doświadczenie, ekspertyza, autorytet i zaufanie

napisany naturalnym językiem – przez człowieka lub z jego dokładnym nadzorem;

trafny, czyli zgodny z intencją wybranego zapytania;

wyczerpujący i szczegółowy – najlepiej z wykorzystaniem własnych danych, które nie znajdują się na stronach konkurencji ani w zasobach LLM-ów;

uporządkowany pod względem struktury – z wyraźnymi nagłówkami i akapitami;

łatwy w odbiorze, niemal konwersacyjny.

LLM (skrót od ang. large language model), czyli duży model językowy, to specjalny system sztucznej inteligencji trenowany na ogromnych zbiorach tekstowych, składających się z wielu miliardów słów. Dzięki temu jest w stanie pojąć znaczenie konkretnego zapytania, a także kontekst wypowiedzi i intencje użytkownika, by udzielić jak najprecyzyjniejszej odpowiedzi.Narzędzia oparte na tych modelach, takie jak ChatGPT, Claude, Gemini czy DeepSeek, działają inaczej niż klasyczne wyszukiwarki: zamiast wyświetlać listę stron zawierających wyszukiwaną frazę, generują własną odpowiedź. Robią to na podstawie danych, którymi „karmiono” je podczas treningu, a w niektórych przypadkach używają także zewnętrznych internetowych źródeł.To duża różnica, która sprawia, żei podobnych narzędziach wymaga nie tylko umieszczenia na stronie odpowiednich fraz kluczowych, lecz także właściwego podejścia do tworzenia contentu.W tradycyjnym SEO (ang. search engine optimization) jednym z ważniejszych działań jest umieszczanie na stronie dobrze dobranych fraz kluczowych. Użytkownicy coraz częściej zwracają się jednak po odpowiedzi do narzędzi wykorzystujących AI. W ich przypadku dotychczasowe podejście do pozycjonowania nie daje dobrych rezultatów, ponieważ użytkownik otrzymuje gotową odpowiedź, a nie listę linków, pod którymi miałby jej szukać.Co więcej, jeśli dany LLM jest w stanie odpowiedzieć na pytanie na podstawie informacji, które są już częścią jego zasobów, nie poda żadnego źródła. Nawet jeśli opublikujesz na stronie artykuł zawierający jasną odpowiedź na zadane pytanie, ale niewnoszący żadnej nowej wiedzy, użytkownik korzystający z AI nawet się o nim nie dowie.Czy to oznacza, że pozycjonowanie i innych narzędziach LLM jest niemożliwe? Nie! Wymaga tylko odrobiny sprytu i umiejętności. Dobry specjalista w zakresie SEO wykorzysta to, że niektóre narzędzia AI mają funkcję researchu: zapytane o coś, czego nie wiedzą, przeszukają internet w poszukiwaniu odpowiedzi, a następnie podadzą źródła w postaci linków do stron. Mogą odsyłać użytkowników również do Ciebie, o ile będziesz publikować odpowiednio przygotowane treści. Do przyciągania klientów korzystających z narzędzi AI jest potrzebny wyjątkowo silny magnes: połączenie eksperckiej wiedzy ze znajomością tajników SEO – a raczej LLMO, large language model optimization.Jeśli interesuje Cię, korzystaj z usług specjalistów, którzy rozumieją, jak działa tzw. wyszukiwanie semantyczne. W celu jak najprecyzyjniejszego odpowiedzenia na zapytanie AI najpierw stara się „zrozumieć”, o co naprawdę chodzi użytkownikowi. Osoba pytająca „co wybrać: laptopa czy tablet?” najprawdopodobniej oczekuje porównania wad i zalet obu sprzętów, a nie listy produktów czy sklepów internetowych.Treści tworzone z myślą o LLM-ach powinny więc uwzględniać tę intencję. Warto w nich przy okazji poruszać powiązane zagadnienia, odpowiadając na inne pytania – na przykład o to, czy na tablecie można grać w gry komputerowe, najlepiej z uwzględnieniem konkretnych nazw. Właśnie takie szczegóły mogą sprawić, że Twoja strona zostanie wymieniona jako źródło w odpowiedzi wymagającej od narzędzia wykonania researchu. Szansa na to, że ChatGPT wie, czy na tablecie SAMSUNG Galaxy Tab S10 Ultra da się zagrać w GTA: San Andreas, są bliskie zeru.przebiega inaczej niż w wyszukiwarkach, ponieważ sztuczna inteligencja analizuje język podobnie jak człowiek, nie skupiając się wyłącznie na frazach (choć nadal są one pomocne). Oznacza to, że pozycjonowanie pod AI wymaga tworzenia treści zgodnych z intencją użytkownika. Warto pisać wartościowe artykuły odpowiadające na jak najwięcej konkretnych pytań.Przede wszystkim należy wspomnieć, że nie każde narzędzie LLM ma funkcję researchu, czyli dostęp do aktualnych treści publikowanych w internecie. Na przykład wczesne wersje ChatGPT bazują wyłącznie na danych treningowych. Również popularny Claude odpowiada na zapytania wyłącznie na podstawie swoich istniejących zasobów, choć w kwietniu 2025 roku Anthropic poinformował o rozpoczęciu testów nad funkcją researchu. Jest już dostępna w wersji beta dla planów Max, Team i Enterprise w USA, Japonii i Brazylii. Prawdopodobnie z czasem będzie można z niej korzystać także w Polsce.W narzędziach, które mogą wykonywać research, uruchamia się on w następujących przypadkach:Możliwość aktywnego wyszukiwania informacji przez te narzędzia jest zaletą zarówno dla osób wyszukujących, jak i firm, które mogą sprytnie wykorzystać tę funkcję do pojawienia się w odpowiedzi.Granica między SEO a pozycjonowaniem pod AI może być cienka. W obu przypadkach są potrzebne przede wszystkim doświadczenie, ekspertyza, autorytet i zaufanie (ang. EEAT – experience, expertise, authority, trust). Treści na stronie mogą być skuteczne, tylko jeśli zostały napisane przez eksperta z niezbędnym doświadczeniem i świadczą o autorytecie. Dzięki temu w odbiorcy (a także algorytmach wyszukiwarek i LLM-ach) rodzi się zaufanie do marki. Po czym poznać ekspercki content? Powinien on być:Innym sposobem najest publikacja treści o firmie na partnerskich blogach czy portalach. Im więcej o Tobie piszą, tym większa jest szansa, że wspomni o Tobie również LLM.Powierz działania SEO specjalistom. Dobry ekspert to artysta – odpowiednimi narzędziami, niczym pędzlem, stworzy dzieło przyciągające klientów jak magnes!