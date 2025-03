Computer-Assisted Reporting. Czy algorytmy zastąpią dziennikarzy?

24.02.2025 Warsztat reportera

Bartłomiej Dwornik

Czy algorytmy mogą zastąpić dziennikarzy? To pytanie powraca jak bumerang, zwłaszcza w epoce rosnącej roli sztucznej inteligencji i automatyzacji. Jednak zamiast snuć apokaliptyczne wizje redakcji pełnych robotów, warto przyjrzeć się narzędziom, które już teraz zmieniają sposób, w jaki powstają i analizowane są informacje.

ilustracja: DALL-E

Jak technologie wspierają dziennikarzy

Analiza dużych zbiorów danych

Fact-checking i wykrywanie fake newsów

Wizualizacja danych

Automatyzacja raportów

Przykłady zastosowań CAR w praktyce

Śledztwa dziennikarskie

Dziennikarze śledczy wykorzystują CAR do przeszukiwania dokumentów finansowych, rejestrów firm i baz danych , aby wykrywać nieprawidłowości i przypadki korupcji. Takie metody pozwoliły ujawnić m.in. Panama Papers – gigantyczny skandal związany z ukrywaniem majątków przez polityków i celebrytów w rajach podatkowych.

Analiza otwartych źródeł, rejestrów głosowań i archiwalnych wypowiedzi pozwala monitorować działalność polityków. Narzędzia CAR pomagają porównywać obietnice wyborcze z rzeczywistymi działaniami, sprawdzać powiązania finansowe oraz badać, kto i w jaki sposób wpływa na decyzje rządzących.

Podczas pandemii COVID-19 dziennikarze korzystali z analiz big data, by raportować na temat liczby zakażeń, dostępności miejsc w szpitalach i skuteczności szczepień. Podobnie w przypadku katastrof naturalnych – analiza danych satelitarnych i meteorologicznych pomaga prognozować skutki trzęsień ziemi, huraganów czy powodzi.

Dane z mediów społecznościowych, raporty rynkowe i statystyki gospodarcze pozwalają przewidywać zmiany społeczne i ekonomiczne. Dzięki temu można analizować np. wpływ inflacji na zachowania konsumenckie czy trendy związane z migracją ludności.

Czy CAR zmienia rolę dziennikarza?

Computer-Assisted Reporting, czyli CAR albo dziennikarstwo wspomagane komputerowo to nic innego jak wykorzystywanie technologii do. Nie chodzi tu o zastępowanie reporterów przez maszyny, ale o wsparcie ich pracy poprzez algorytmy, bazy danych i zaawansowane narzędzia analityczne.

CAR zyskało popularność już w latach 90., gdy dziennikarze zaczęli korzystać z baz danych do ujawniania afer i skandali. Dziś narzędzia są bardziej zaawansowane, a wachlarz możliwości – praktycznie nieograniczony.

Nowoczesne dziennikarstwo to coraz częściej. Komputerowe wsparcie przydaje się w wielu obszarach codziennej pracy. CAR pozwala dziennikarzom szybciej docierać i gromadzić informacje, precyzyjniej je analizować i porównywać, aż wreszcie prezentować efekty w atrakcyjnej formie. Efektem są bardziej dokładne, wszechstronne i angażujące treści.

Nie sposób ręcznie przeszukiwać setek tysięcy dokumentów, raportów czy wycieków danych. Dlatego dziennikarze korzystają z narzędzi analitycznych.

W dobie dezinformacji narzędzia fact-checkingowe są nieocenione. Narzędzia takie jak algorytmy analizy języka naturalnego pozwalają szybciej rozpoznawać fałszywe informacje.

Dobre dziennikarstwo to nie tylko liczby, ale i sposób ich prezentacji. Infografiki, interaktywne mapy czy wykresy ułatwiają czytelnikom zrozumienie nawet skomplikowanych zagadnień.

Niektóre treści – jak wyniki sportowe czy raporty giełdowe – można generować automatycznie. Wiele redakcji używa narzędzi AI do pisania krótkich notatek czy analiz.

Uczciwie trzeba jednak przyznać, że dziennikarstwo wspierane komputerowo nie jest rozwiązaniem bez wad, wątpliwości, zastrzeżeń i wyzwań. Korzystanie z web scrapingu i monitorowania mediów społecznościowych może rodzić pytania dotyczące prywatności. Niektóre zaawansowane narzędzia CAR bywają kosztowne. Dziennikarze muszą też mieć odpowiednie kompetencje, aby z tych narzędzi efektywnie korzystać. Na koniec wreszcie: za dużo technologii może nas odciągnąć od ciekawych rozmów na żywo, pracy w terenie czy samodzielnego pisania tekstów. Trzeba uważać.

Możliwości są jednak kuszące, a efekty bywają spektakularne. Computer-Assisted Reporting znajduje zastosowanie w wielu obszarach dziennikarstwa, od śledztw korupcyjnych po analizę trendów społecznych.

CAR to narzędzia, które nas wspierają, ale to człowiek pozostaje kluczowy. Liczby (zazwyczaj) nie kłamią, ale ich interpretacja to już sztuka. A kto lepiej niż dziennikarze potrafi z liczb wyczytać historię, której nikt nie chciał opowiedzieć.

Tak, rola dziennikarza się zmienia, ale nie oznacza to, że reporterzy staną się zbędni. Przeciwnie – ich zadaniem staje się nie tylko zbieranie informacji, ale również ich analiza i interpretacja. Klasyczne dziennikarstwo śledcze łączy się dziś z analityką danych. A ci, którzy opanują te umiejętności, będą w przyszłości nieocenionymi specjalistami. Bo choć komputery są szybkie, to nadal brakuje im jednej rzeczy – ludzkiego osądu.

Dlatego reporterzy NIE zostaną zastąpieni przez algorytmy – staną się ich partnerami. To nadal człowiek jest (póki co) tym, kto zadaje kluczowe pytanie.