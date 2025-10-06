6.10.2025 Marketing i PR

Jak odkryć tematy do komunikacji

Aleksander Pawzun, Calmfox.pl

"U nas cisza, nie ma o czym pisać" - takie zdanie powtarza się wyjątkowo często. Tymczasem praktyka pokazuje, że każde przedsiębiorstwo posiada potencjał do opowiadania historii. Trzeba jedynie nauczyć się go zauważać i przekładać na treści atrakcyjne dla odbiorców.

ilustracja: DALL-E



Twoi specjaliści na co dzień rozwiązują problemy klientów, śledzą zmiany prawne czy wdrażają nowe rozwiązania. To materiał gotowy do komunikacji.



Biuro rachunkowe może podpowiedzieć, jak przygotować się do kontroli skarbowej.

Firma technologiczna ma szansę opublikować miniporadnik o cyberbezpieczeństwie.

Restauracja może napisać artykuł o trendach kulinarnych w danym sezonie.

- Często spotykamy firmy, które są przekonane, że nic się u nich nie dzieje. A gdy zaczynamy rozmawiać, okazuje się, że mają mnóstwo wiedzy i doświadczeń, które można opakować w atrakcyjne treści - podkreśla Aleksander Pawzun, członek zarządu CalmFox.pl. - Największym problemem nie jest brak tematów, lecz brak nawyku dostrzegania ich na co dzień.



Dzieląc się wiedzą, zyskujesz pozycję eksperta i ułatwiasz mediom przygotowanie materiałów.



Ludzie są najlepszym źródłem opowieści

Każdy zespół kryje w sobie historie, które przyciągają uwagę bardziej niż suche dane.



Młody pracownik, który zaczynał od praktyk, a dziś kieruje zespołem.

Koleżanka z działu sprzedaży, która organizuje akcje charytatywne.

Zespół, który wspólnie zdobył certyfikat lub ukończył szkolenie.

Takie historie nie wymagają dużych budżetów, a skutecznie pokazują, że firma ma duszę i stoi za nią prawdziwy człowiek.



Małe wydarzenia też mają znaczenie

Wielu przedsiębiorców sądzi, że warto komunikować jedynie przełomowe zmiany. To błąd. Drobniejsze informacje również mają potencjał medialny.



Podpisanie umowy z lokalnym partnerem.

Wdrożenie ekologicznych rozwiązań, np. oszczędzanie energii w biurze.

Obecność na konferencji branżowej czy nawet lokalnych targach.

Dla dziennikarzy i klientów często to właśnie takie "codzienne" newsy są bardziej interesujące, bo pokazują firmę w działaniu.



Liczby i zestawienia, które mówią same za siebie

Dane są niezwykle cenne - zwłaszcza te, które pokazują trendy.



Sklep online może przygotować zestawienie najczęściej kupowanych produktów w święta.

Agencja rekrutacyjna może pokazać, jak zmienia się zapotrzebowanie na określone zawody.

Producent sprzętu sportowego może zdradzić, jaki dystans w sumie pokonali klienci korzystający z jego aplikacji.

Statystyki, ciekawostki czy własne badania to zawsze atrakcyjny materiał dla mediów.



Pokaż, jak działasz i co jest dla ciebie ważne

Wizerunek firmy coraz częściej buduje się nie tylko przez ofertę, ale również przez wartości.



Informacje o wolontariacie pracowników.

Relacje z inicjatyw CSR, np. wspierania lokalnej społeczności.

Pokazanie, jak dbasz o zespół - benefity, elastyczna praca, szkolenia.

To treści, które świetnie sprawdzają się zarówno w biurze prasowym, jak i w employer brandingu.



Jeśli sądzisz, że w twojej firmie nic się nie dzieje, to najprawdopodobniej patrzysz tylko na "duże" wydarzenia. A przecież komunikacja opiera się przede wszystkim na regularności i autentyczności. Historie ludzi, drobne zmiany, dane z codziennej działalności czy działania społeczne - wszystko to można zamienić w wartościowe treści.



Jeśli sądzisz, że w twojej firmie nic się nie dzieje, to najprawdopodobniej patrzysz tylko na "duże" wydarzenia. A przecież komunikacja opiera się przede wszystkim na regularności i autentyczności. Historie ludzi, drobne zmiany, dane z codziennej działalności czy działania społeczne - wszystko to można zamienić w wartościowe treści.

Biuro prasowe online jest narzędziem, które pozwala krok po kroku budować obraz firmy aktywnej, kompetentnej i otwartej. Nie chodzi o to, aby co tydzień ogłaszać rewolucję, ale aby systematycznie pokazywać, że marka żyje, reaguje i wnosi coś wartościowego do otoczenia.

