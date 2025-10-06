menu
tygodnik internetowy
ISSN 2544-5839
Przegląd prasy 24/7. O czym szumią media

6.10.2025 Marketing i PR

Jak odkryć tematy do komunikacji

Aleksander Pawzun, Calmfox.pl

"U nas cisza, nie ma o czym pisać" - takie zdanie powtarza się wyjątkowo często. Tymczasem praktyka pokazuje, że każde przedsiębiorstwo posiada potencjał do opowiadania historii. Trzeba jedynie nauczyć się go zauważać i przekładać na treści atrakcyjne dla odbiorców.
Read this article English edition in Global Edition

ilustracja: DALL-E

Twoi specjaliści na co dzień rozwiązują problemy klientów, śledzą zmiany prawne czy wdrażają nowe rozwiązania. To materiał gotowy do komunikacji.

  • Biuro rachunkowe może podpowiedzieć, jak przygotować się do kontroli skarbowej.
  • Firma technologiczna ma szansę opublikować miniporadnik o cyberbezpieczeństwie.
  • Restauracja może napisać artykuł o trendach kulinarnych w danym sezonie.

- Często spotykamy firmy, które są przekonane, że nic się u nich nie dzieje. A gdy zaczynamy rozmawiać, okazuje się, że mają mnóstwo wiedzy i doświadczeń, które można opakować w atrakcyjne treści - podkreśla Aleksander Pawzun, członek zarządu CalmFox.pl. - Największym problemem nie jest brak tematów, lecz brak nawyku dostrzegania ich na co dzień.

Dzieląc się wiedzą, zyskujesz pozycję eksperta i ułatwiasz mediom przygotowanie materiałów.

Ludzie są najlepszym źródłem opowieści


Każdy zespół kryje w sobie historie, które przyciągają uwagę bardziej niż suche dane.

  • Młody pracownik, który zaczynał od praktyk, a dziś kieruje zespołem.
  • Koleżanka z działu sprzedaży, która organizuje akcje charytatywne.
  • Zespół, który wspólnie zdobył certyfikat lub ukończył szkolenie.

Takie historie nie wymagają dużych budżetów, a skutecznie pokazują, że firma ma duszę i stoi za nią prawdziwy człowiek.

Małe wydarzenia też mają znaczenie


Wielu przedsiębiorców sądzi, że warto komunikować jedynie przełomowe zmiany. To błąd. Drobniejsze informacje również mają potencjał medialny.

  • Podpisanie umowy z lokalnym partnerem.
  • Wdrożenie ekologicznych rozwiązań, np. oszczędzanie energii w biurze.
  • Obecność na konferencji branżowej czy nawet lokalnych targach.

Dla dziennikarzy i klientów często to właśnie takie "codzienne" newsy są bardziej interesujące, bo pokazują firmę w działaniu.

Liczby i zestawienia, które mówią same za siebie


Dane są niezwykle cenne - zwłaszcza te, które pokazują trendy.

  • Sklep online może przygotować zestawienie najczęściej kupowanych produktów w święta.
  • Agencja rekrutacyjna może pokazać, jak zmienia się zapotrzebowanie na określone zawody.
  • Producent sprzętu sportowego może zdradzić, jaki dystans w sumie pokonali klienci korzystający z jego aplikacji.

Statystyki, ciekawostki czy własne badania to zawsze atrakcyjny materiał dla mediów.

Pokaż, jak działasz i co jest dla ciebie ważne


Wizerunek firmy coraz częściej buduje się nie tylko przez ofertę, ale również przez wartości.

  • Informacje o wolontariacie pracowników.
  • Relacje z inicjatyw CSR, np. wspierania lokalnej społeczności.
  • Pokazanie, jak dbasz o zespół - benefity, elastyczna praca, szkolenia.

To treści, które świetnie sprawdzają się zarówno w biurze prasowym, jak i w employer brandingu.

Jeśli sądzisz, że w twojej firmie nic się nie dzieje, to najprawdopodobniej patrzysz tylko na "duże" wydarzenia. A przecież komunikacja opiera się przede wszystkim na regularności i autentyczności. Historie ludzi, drobne zmiany, dane z codziennej działalności czy działania społeczne - wszystko to można zamienić w wartościowe treści.

Biuro prasowe online jest narzędziem, które pozwala krok po kroku budować obraz firmy aktywnej, kompetentnej i otwartej. Nie chodzi o to, aby co tydzień ogłaszać rewolucję, ale aby systematycznie pokazywać, że marka żyje, reaguje i wnosi coś wartościowego do otoczenia.

Czytaj prasę w PDF

AI odbierze e-sklepom nawet 70% ruchu. Raport Trustmate

Marek Jaworowski
W dobie nowej rzeczywistości określanej mianem wyszukiwań "zero-click", przetrwają tylko te firmy, które zdobędą zaufanie sztucznej inteligencji. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu analitycznego "Widoczności e-commerce w erze AI IX 2025".

Jak ograniczyć marnowanie żywności? Ważny jest projekt opakowania

KFi
Naukowcy z Chin udowodnili, że wizualne elementy opakowania i spójny przekaz mogą być skutecznym narzędziem w walce z globalnym marnotrawstwem jedzenia. Opublikowali wyniki badań, pokazujących że designerzy i marketerzy mogą zrobić wiele dobrego.

Technologie marketingowe w Polsce. Raport State of MarTech

Paweł Usakowski
Niemal połowa marketerów ma trudność z oceną rentowności swoich działań w kontekście narzędzi MarTech, a korzystanie z AI dla zdecydowanej większości badanych nie przekłada się na razie na lepszą realizację celów. Co więcej, 15% uważa ją obecnie za "pusty buzzword".

Podobne artykuły:

Zadyma na tomografii i chirurgii. Charytatywny remont błyskawiczny

patronat Reporterzy.info
Załoga Rolki Reggae Rajd i Przyjaciele kolejny raz pojawiła się w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, wyposażona w pędzle, farby, meble i tapety. W ciągu jednego weekendu oddziały tomografii i chirurgii zmieniły się nie do poznania.

Trendy w reklamie wideo. Polski rynek na tle regionu

Andrzej Goleta
Najwyższy wskaźnik VTR osiągają reklamy trwające maksymalnie 7 sekund. Mimo to, reklamodawcy wciąż wybierają nieco dłuższe formaty. Największy budżet na ten typ marketingu przeznacza branża motoryzacyjna. W rejonach Europy Wschodniej urządzeniami, na które reklamodawcy najchętniej kierują content wideo są deskopy, ekrany wielkoformatowe.

Media społecznościowe w PR. Przyszłość to sprawdzone informacje

NB
Branża Public Relations musi zrozumieć Twittera, Facebooka czy LinkedIn i Instagrama które stają się bardzo ważnym narzędziem dla klientów. Zdaniem przedstawicieli branży PR, za 10-15 lat tradycyjne media, prasa, radio, telewizja wciąż będą istnieć, ale to platformy społecznościowe będą głównym sposobem dotarcia do odbiorców ze swoim przekazem.

Marketing w Polsce 2020. Raport Marketing Survey

Maks Michalczak
Jaki jest prawdziwy obraz polskiego marketingu? Czego szefowie firm oczekują od tytułowego działu? Na te i wiele innych pytań odpowiada Marketing Survey 2020, który został przygotowany przez MKTout, Abananę, Marketing Przy Kawie oraz Brief.pl.

Reporterzy.info - internetowy magazyn medioznawczy. Świat komunikacji od kuchni. Media, dziennikarstwo, PR i marketing. Dane, raporty, analizy, porady. Historia i rynek, prawo, fotografia, oferty pracy.




