6.10.2025 Marketing i PR
Jak odkryć tematy do komunikacji
Aleksander Pawzun, Calmfox.pl
Twoi specjaliści na co dzień rozwiązują problemy klientów, śledzą zmiany prawne czy wdrażają nowe rozwiązania. To materiał gotowy do komunikacji.
- Biuro rachunkowe może podpowiedzieć, jak przygotować się do kontroli skarbowej.
- Firma technologiczna ma szansę opublikować miniporadnik o cyberbezpieczeństwie.
- Restauracja może napisać artykuł o trendach kulinarnych w danym sezonie.
- Często spotykamy firmy, które są przekonane, że nic się u nich nie dzieje. A gdy zaczynamy rozmawiać, okazuje się, że mają mnóstwo wiedzy i doświadczeń, które można opakować w atrakcyjne treści - podkreśla Aleksander Pawzun, członek zarządu CalmFox.pl. - Największym problemem nie jest brak tematów, lecz brak nawyku dostrzegania ich na co dzień.
Dzieląc się wiedzą, zyskujesz pozycję eksperta i ułatwiasz mediom przygotowanie materiałów.
Ludzie są najlepszym źródłem opowieści
Każdy zespół kryje w sobie historie, które przyciągają uwagę bardziej niż suche dane.
- Młody pracownik, który zaczynał od praktyk, a dziś kieruje zespołem.
- Koleżanka z działu sprzedaży, która organizuje akcje charytatywne.
- Zespół, który wspólnie zdobył certyfikat lub ukończył szkolenie.
Takie historie nie wymagają dużych budżetów, a skutecznie pokazują, że firma ma duszę i stoi za nią prawdziwy człowiek.
Małe wydarzenia też mają znaczenie
Wielu przedsiębiorców sądzi, że warto komunikować jedynie przełomowe zmiany. To błąd. Drobniejsze informacje również mają potencjał medialny.
- Podpisanie umowy z lokalnym partnerem.
- Wdrożenie ekologicznych rozwiązań, np. oszczędzanie energii w biurze.
- Obecność na konferencji branżowej czy nawet lokalnych targach.
Dla dziennikarzy i klientów często to właśnie takie "codzienne" newsy są bardziej interesujące, bo pokazują firmę w działaniu.
Liczby i zestawienia, które mówią same za siebie
Dane są niezwykle cenne - zwłaszcza te, które pokazują trendy.
- Sklep online może przygotować zestawienie najczęściej kupowanych produktów w święta.
- Agencja rekrutacyjna może pokazać, jak zmienia się zapotrzebowanie na określone zawody.
- Producent sprzętu sportowego może zdradzić, jaki dystans w sumie pokonali klienci korzystający z jego aplikacji.
Statystyki, ciekawostki czy własne badania to zawsze atrakcyjny materiał dla mediów.
Pokaż, jak działasz i co jest dla ciebie ważne
Wizerunek firmy coraz częściej buduje się nie tylko przez ofertę, ale również przez wartości.
- Informacje o wolontariacie pracowników.
- Relacje z inicjatyw CSR, np. wspierania lokalnej społeczności.
- Pokazanie, jak dbasz o zespół - benefity, elastyczna praca, szkolenia.
To treści, które świetnie sprawdzają się zarówno w biurze prasowym, jak i w employer brandingu.
Jeśli sądzisz, że w twojej firmie nic się nie dzieje, to najprawdopodobniej patrzysz tylko na "duże" wydarzenia. A przecież komunikacja opiera się przede wszystkim na regularności i autentyczności. Historie ludzi, drobne zmiany, dane z codziennej działalności czy działania społeczne - wszystko to można zamienić w wartościowe treści.
Biuro prasowe online jest narzędziem, które pozwala krok po kroku budować obraz firmy aktywnej, kompetentnej i otwartej. Nie chodzi o to, aby co tydzień ogłaszać rewolucję, ale aby systematycznie pokazywać, że marka żyje, reaguje i wnosi coś wartościowego do otoczenia.
