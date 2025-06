Trendy i zagrożenia w reklamie online. Raport Media Quality Report 2025

9.06.2025 Marketing i PR

Krzysztof Fiedorek

W 2024 roku świat reklamy cyfrowej stracił na fałszywych odsłonach około 100 miliardów dolarów. Raport opublikowany przez Integral Ad Science, pokazuje że tak zwane fraudy są coraz sprytniejsze, a kampanie coraz bardziej narażone.



Oszustwa coraz sprytniejsze, kampanie coraz bardziej narażone

Typ kampanii Ad fraud (%) Zmiana r/r Zoptymalizowane 0,7% -9,8% Niezoptymalizowane 10,9% +19%

Mniej ryzyka ogólnie, więcej nienawiści i agresji w treści

+72% globalnie (2023-2024)

5,5% udziału w USA (najwyższy poziom od 3 lat)

15,8% udziału hate speech w Irlandii - najwyższy wynik w Europie

Spadek ogólnego brand risk o 10,6%

Wzrost udziału hate speech w EMEA do 10% w I połowie roku

Spadek hate speech w EMEA w II połowie po działaniach legislacyjnych

Wzrost języka ofensywnego o 28% w USA

Widoczność się ustabilizowała, teraz liczy się uwaga

Środowisko Widoczność (%) Zmiana r/r Desktop video 83,9% +5,4 pp Mobile web video 79,6% +2,4 pp Mobile app display 74,2% -4,6 pp

Reklama cyfrowa nigdy nie była tak zagrożona, ale też nigdy nie dawała tak wielu możliwości skutecznej ochrony. Najnowszy Media Quality Report: 20th Edition opracowanych przez analityków platformy Integral Ad Science pokazuje, że 2024 rok przyniósł zarówno wzrosty ryzyka, jak i dowody na to, że technologia potrafi się z nim skutecznie mierzyć. Z ponad 280 miliardów cyfrowych interakcji analizowanych każdego dnia wyłaniają się trzy główne wnioski: rosnące oszustwa reklamowe, zmieniające się oblicze ryzyka dla marek i stabilizacja widoczności reklam, za którą idzie nowa waluta - uwaga odbiorców.W 2024 roku świat reklamy cyfrowej stracił na fałszywych odsłonach około 100 miliardów dolarów. Jak pokazuje raport, najtrudniej mają ci, którzy próbują działać bez zabezpieczeń. W kampaniach, które nie były chronione przed oszustwami (tzw. non-optimized), poziom fałszywego ruchu wzrósł o 19% rok do roku, osiągając rekordowy poziom 10,9%.Z drugiej strony - kampanie wykorzystujące narzędzia ochrony utrzymały stabilny i niski poziom fałszywego ruchu, pokazując, że inwestycja w bezpieczeństwo się opłaca. Mimo to, liczba kampanii bez zabezpieczeń rośnie: ich udział na świecie zwiększył się z 2,2% w 2023 roku do 4,0% w 2024. W regionie Azji i Pacyfiku aż 6,8% działań reklamowych odbywa się bez żadnych filtrów zabezpieczających.Warto zaznaczyć, że kampanie niechronione były aż 15 razy bardziej narażone na oszustwa niż te zoptymalizowane. To pokazuje, że różnica między jednym a drugim podejściem nie jest tylko kwestią strategii - to konkretna przewaga finansowa i wizerunkowa.Drugim wyraźnym trendem jest zmiana charakteru ryzyka dla marek. Choć ogólny wskaźnik ryzyka spadł globalnie do rekordowo niskiego poziomu 1,5%, to udział treści niosących mowę nienawiści, kontrowersje i język obraźliwy wzrósł w sposób alarmujący.Choć narzędzia do filtrowania treści działają coraz skuteczniej, to sam charakter zagrożeń się zmienia. Rośnie liczba kontrowersyjnych materiałów, które trudno jednoznacznie sklasyfikować. W USA, gdzie w 2024 roku wzrosło napięcie polityczne, język nienawiści i obraźliwe komentarze nasiliły się, zwłaszcza w drugiej połowie roku. W Europie, po interwencji Parlamentu Europejskiego, wskaźnik hate speech spadł, co pokazuje, że regulacje mogą przynosić efekt.Z punktu widzenia reklamodawców ważne jest nie tylko unikanie ryzykownych treści, ale też aktywne monitorowanie, jakie typy zagrożeń dominują. Konsumenci coraz częściej oczekują od marek odpowiedzialności - ponad połowa deklaruje, że przestanie korzystać z usług marki, której reklama pojawi się przy treściach nienawistnych.Trzeci wniosek z raportu dotyczy tego, co tak naprawdę oznacza „skuteczna reklama”. Przez lata miernikiem była widoczność - czyli to, czy reklama w ogóle pojawiła się na ekranie użytkownika i na jak długo. Teraz jednak marketerzy idą dalej: liczy się nie tylko to, czy reklama się wyświetliła, ale czy odbiorca poświęcił jej uwagę.Widoczność reklam w 2024 roku utrzymała się na stabilnym poziomie 76,8%. W poszczególnych środowiskach cyfrowych wygląda to jednak różnie:Wzrosty w środowisku wideo wynikają z zachowań użytkowników - rośnie czas spędzany na materiałach filmowych, zwłaszcza w mediach społecznościowych i na platformach CTV. Reklamy wideo wpisują się płynnie w strumień treści, dzięki czemu są lepiej odbierane i trudniejsze do pominięcia.Z drugiej strony - w aplikacjach mobilnych, gdzie reklamy zajmują często dużą część ekranu, użytkownicy coraz częściej je pomijają, przewijając szybko do właściwej treści. To może tłumaczyć spadek widoczności w tym segmencie.Choć viewability nadal pozostaje ważne, aż 47% marketerów deklaruje, że w 2025 roku skupi się bardziej na mierzeniu uwagi (attention). To oznacza analizę nie tylko wyświetleń, ale też kontekstu, interakcji, a nawet mimiki użytkownika. Nowe technologie, w tym AI, pozwalają coraz trafniej mierzyć, co naprawdę angażuje odbiorców.Raport Media Quality Report: 20th Edition jasno pokazuje, że jakość reklamy cyfrowej to dziś gra na kilku poziomach: ochrona przed oszustwami, walka z ryzykiem wizerunkowym i precyzyjne mierzenie zaangażowania. Wygrywają ci, którzy potrafią połączyć wszystkie trzy elementy.* * *Media Quality Report: 20th Edition opiera się na analizie ponad 280 miliardów codziennych interakcji cyfrowych w środowiskach reklamowych online. Dane pochodzą z globalnych kampanii monitorowanych przez IAS w 2024 roku, obejmujących różne formaty, urządzenia i regiony, z uwzględnieniem zoptymalizowanych i nieoptymalizowanych kampanii. Całość można pobrać bezpłatnie ze strony integralads.com