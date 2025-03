17.03.2025 Marketing i PR

Kiedy każda reklama stanie się... sklepem? Prognozy Omdia

Globalne wydatki konsumenckie w sieci rosną w niespotykanym tempie. Już w 2025 roku osiągną wartość 4,4 biliona dolarów, a same USA będą odpowiadać za 1,4 biliona. Granice między reklamą, rozrywką i handlem będą się zacierać, tworząc nową erę cyfrowej konsumpcji.

W kolejnych latach tempo wzrostu jeszcze przyspieszy – do 2029 roku globalne wydatki online sięgną 6,6 biliona dolarów, a sam rynek amerykański przekroczy 2 biliony dolarów.



W porównaniu do tego dynamicznego rozwoju, sektor mediów i rozrywki rośnie znacznie wolniej. W tym samym okresie jego wartość wzrośnie z 1,07 biliona dolarów w 2025 roku do 1,3 biliona dolarów w 2029 roku. Oznacza to, że e-commerce rozwija się szybciej niż rynek treści cyfrowych, chociaż



Handel cyfrowy w natarciu

Przyspieszona transformacja e-commerce sprawia, że detaliści muszą dostosować swoje strategie do nowych realiów. Amazon stał się największym detalistą na świecie, wyprzedzając Walmart, który nie pozostaje jednak w tyle. Walmart inwestuje w rozwój kanałów cyfrowych, a ostatnio przejął Vizio, firmę produkującą telewizory, co pozwoli mu na dalszy rozwój reklam w modelu Connected TV (CTV) i integrację funkcji zakupowych.



Obecnie 20% przychodów Walmartu pochodzi z kanałów cyfrowych, a prognozy wskazują, że udział ten będzie rósł. To efekt rosnącej popularności retail media, czyli reklam osadzonych w środowisku zakupowym, oraz shoppable TV – technologii, która pozwala konsumentom na bezpośrednie zakupy podczas oglądania treści wideo.



Rok Globalne wydatki online Udział USA Wartość rynku mediów i rozrywki 2025 4,4 bln USD 1,4 bln USD 1,07 bln USD 2029 6,6 bln USD 2 bln USD 1,3 bln USD



Tak duży wzrost handlu cyfrowego zmienia nie tylko sposób, w jaki konsumenci dokonują zakupów, ale także



Reklama i zakupy w erze Connected TV

Zwiększona adopcja telewizorów z systemami operacyjnymi (TV OS) i technologii CTV tworzy nową rzeczywistość dla reklamodawców i detalistów. Coraz więcej platform testuje rozwiązania umożliwiające kupowanie produktów bezpośrednio z poziomu ekranu telewizora. Retail media i shoppable TV otwierają nowe źródła przychodów i pozwalają na lepsze dopasowanie ofert do konsumentów.

Eksperci przewidują, że największym wyzwaniem dla shoppable TV będzie uproszczenie procesu zakupu, budowanie zaufania konsumentów i integracja różnych platform w spójną całość.



– Shoppable TV to ogromna szansa dla detalistów, reklamodawców i twórców treści, ale aby w pełni wykorzystać jej potencjał, konieczne jest rozwiązanie problemów związanych z płynnością transakcji i bezpieczeństwem użytkowników – komentuje Maria Rua Aguete, dyrektor ds. badań w Omdia w opublikowanym przez firmę komunikacie.



Główne trendy kształtujące przyszłość handlu cyfrowego:

Wzrost znaczenia retail media – reklamy zintegrowane z platformami e-commerce stają się dominującym kanałem promocji.

– reklamy zintegrowane z platformami e-commerce stają się dominującym kanałem promocji. Rozwój technologii shoppable TV – możliwość zakupu produktów bezpośrednio z poziomu oglądanej treści rewolucjonizuje sposób konsumpcji mediów.

– możliwość zakupu produktów bezpośrednio z poziomu oglądanej treści rewolucjonizuje sposób konsumpcji mediów. Dominacja platform zintegrowanych – giganci detaliczni, tacy jak Amazon i Walmart, inwestują w telewizory i systemy operacyjne TV, aby kontrolować całe doświadczenie zakupowe.

– giganci detaliczni, tacy jak Amazon i Walmart, inwestują w telewizory i systemy operacyjne TV, aby kontrolować całe doświadczenie zakupowe. Nowe modele biznesowe – konwergencja rozrywki, handlu i reklamy prowadzi do pojawienia się hybrydowych form monetyzacji treści.

