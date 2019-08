Rolki Reggae Rajd na mecie! Rolkarski maraton dla chłopca z Ostródy

28.07.2019 Marketing i PR

BARD

Agata i Wojtek Miszewscy, rolkarskie małżeństwo z Oleśnicy, przejechali na rolkach aż 713 kilometrów z Lublina do Ostródy, żeby pomóc rodzicom dziewięcioletniego chłopca z porażeniem mózgowym w zdobyciu środków na system do neurorehabilitacji. Rajdowi patronował tygodnik Reporterzy.info.

W mediach społecznościowych Rolki Reggae rajd śledziło ponad 30 tysięcy osób.

Relacje uzyskały ponad 20 tysięcy reakcji i komentarzy.

Na temat rolkarzy i Czarka ukazało się dotąd 114 informacji w mediach.

Zasięg publikacji za Instytutem Monitorowania Mediów: 1,75 miliona osób.

Szacunkowa wartość AVE publikacji: 380 tysięcy złotych.

Patronami Rolki Reggae Rajd 2019 byli:

RzeczJasna

Czwórka Polskie Radio

Ostróda Reggae Festival

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

Polski Związek Sportów Wrotkarskich

Sponsorzy kilometrów:

Krzysztof Janoś - konferansjer

Oleśnica na rolkach

ENGI.PLatform

Sklep zoologiczny Dziki Zwierz

Opineo.pl

Dwornik.pl Bartłomiej Dwornik

Kasia Kozłowska

Partnerzy Rajdu:

Krystian Fabryka Druku

Rentis

Magielnik

doWysłania.pl

Simplyrent.pl

Patroni medialni:

Czwórka - Polskie Radio

Ostróda News

Moja Harmonia Życia - magazyn

Menadżer Floty

Reporterzy.info

Rolkarze wystartowali 29 czerwca z Lublina, by po 12 dniach stawić się na mecie w Ostródzie. Planowali przejechać 707 kilometrów, jednak ostatecznie trasa okazała się nawet dłuższa. Wyniosła aż 713 kilometrów.Agata i Wojtek w ciągu niecałych dwóch tygodni pokonali trasę: Lublin - Świdnik - Radzyń Podlaski - Biała Podlaska - Siemiatycze - Bielsk Podlaski - Białystok/Gugny - Augustów - Suwałki/Szafranki - Giżycko - Mrągowo - Olsztyn - Ostróda. Finał 11 lipca miał miejsce podczas oficjalnego rozpoczęcia Ostróda Reggae Festival, największego w Polsce festiwalu muzyki reggae. Agata i Wojtek są jej miłośnikami. Do tego stopnia, że pobrali się właśnie podczas ostródzkiego festiwalu.Rajd oleśnickiego małżeństwa, wspieranego przez dwuosobową ekipę techniczną: Laurę Kwoczałę i Bartłomieja Dwornika, miał szczytny cel. W ten sposób cała czwórka pomagała Czarkowi Raczyńskiemu. Dziewięcioletniemu chłopcu z Ostródy, który od urodzenia cierpi na czterokończynowe porażenie mózgowe, padaczkę i zespół Westa. Aby móc porozumiewać się z rodzicami, potrzebuje specjalistycznego systemu do neurorehabilitacji i komunikacji. Tak zwanego Cyber Oka.Rolkarze i ekipa techniczna, podczas całego przejazdu relacjonując Rajd w mediach społecznościowych i spotykając się z dziennikarzami namawiali do przekazywania datków dla Czarka na konto Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą, której Czarek jest podopiecznym.Dzięki wpłatom sponsorów Rajdu, darowiznom kibiców i przyjaciół charytatywnym licytacjom, prowadzonym na Facebooku, udało się zebrać 20 tysięcy złotych, dzięki którym Fundacja i rodzice Czarka będą mogli kupić Cyber Oko i - pierwszy raz od urodzenia, od dziewięciu lat - móc porozumiewać się z synem!