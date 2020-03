Copywriter, Pisanie artykułów na blog firmowy - Praktyki dziennikarskie

ogłoszenie ważne do 5.06.2020

Fitomento Sp. z o.o.

Jeśli chcesz zdobyć cenne doświadczenie z zakresu copywritingu dołącz do zespołu młodego startupu – Fitomento

pisanie artykułów na firmowego bloga (tematyka: zdrowe przekąski w pracy, zaangażowanie pracowników, benefity pracownicze, zarządzanie przestrzenią biurową, tworzenie przyjaznych miejsc pracy, zdrowe odżywianie, zdrowy tryb życia),

Umiejętność redagowania ciekawych tekstów,

Umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie i kreatywnego pisania artykułów na podstawie znalezionych źródeł,

Sprawne posługiwanie się językiem polskim,

Pomysłowość.

Zainteresowanie zdrowym trybem życia, zdrowym odżywianiem.

Umiejętność pracy w programie graficznym.

1-2 miesięczne praktyki (bezpłatne) - wybranym kandydatom zaproponujemy możliwość przedłużenia współpracy o płatny staż po zakończeniu praktyk

Elastyczny tryb pracy – praca całkowicie zdalna – pracujesz gdzie chcesz i kiedy chcesz :)

Pracę z młodym zespołem przy rozwojowym projekcie w luźnej atmosferze ;)

Możliwość realizowania własnych pomysłów.

Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

Zakres obowiązków:Wymagania:Mile widziane:Oferujemy:Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na adres email:praca@fitomento.comCV wraz z próbką tekstu min 3500 znaków na wybrany temat z listy poniżej:1. X najlepszych/ciekawych benefitów dla pracowników.2. Jak zdrowe przekąski pomagają w efektywnej pracy?3. Co Twoja firma zyska dzięki dostawie zdrowych przekąsek do biura?4. X zalet zdrowych przekąsek w biurze5. Dlaczego pracownicy kochają zdrowe przekąski w biurze?6. Co wpływa na Twoje zdrowie w pracy - x sposobów, jak o nie zadbać.7. Zawód Office Manager - x wskazówek, jak być dobrym Office Managerem8. O czym każdy Office Manager powinien pamiętać?9. Jak stworzyć idealne biuro? Jak sprawić, by Twoi pracownicy czuli się dobrze w biurze?Czym jest Fitomento Zdrowe Przekąski dla Pracowników?Fitomento Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku już od 2014 roku. W 2018 r. roku poszerzyliśmy nasze usługi o dostawę zdrowych przekąsek do firm, jako element naszej misji:Stworzenia prostego sposobu na prowadzenie zdrowego stylu życia i utrzymania dobrej kondycji na długi czas.Dostarczając zdrowe przekąski do firm w całej Polsce pomagamy pracodawcom budować przyjazne, komfortowe przestrzenie do pracy, motywować zespół, zwiększać zadowolenie i produktywność pracowników, co przyczynia się do poprawy wyników i wzmacnia wizerunku firmy.W ramach Fitomento nie tylko zaopatrujemy biura w regularne dostawy zdrowych smakołyków - angażujemy się i wspieramy różnego rodzaju zdrowe inicjatywy w firmach takie jak prozdrowotne programy, wellbeingowe eventy mające na celu szerzenie wiedzy o zdrowym stylu życia, takie jak “Zdrowy Tydzień w Biurze”, “Be Well Week”, "Dzień zdrowej Energii".Przekąski dostarczamy na terenie całej Polski, zarówno do mniejszych miejscowości jak i biur w największych miastach Polski - Warszawy, Krakowa, Gdańska, Katowic, Poznania, Łodzi, Białegostoku, Rzeszowa, Lublina.www.fitomento.com/zdrowe-przekaski-do-biura