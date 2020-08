ogłoszenie ważne do 26.08.2020

Copywriter, Pisanie tekstów do sklepu internetowego i artykułów na blog firmowy - Praktyki dziennikarskie

Fitomento Sp. z o.o.

Jeśli chcesz zdobyć cenne doświadczenie z zakresu copywritingu dołącz do zespołu młodego startupu – Fitomento

Kogo szukamy?

Szukamy osoby na stanowiska Copywriter



Wymagania:

- Umiejętność redagowania ciekawych tekstów,

- Umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie i kreatywnego pisania artykułów na podstawie znalezionych źródeł,

- Sprawne posługiwanie się językiem polskim,

- Pomysłowość.



Mile widziane:



- Zainteresowanie zdrowym trybem życia, zdrowym odżywianiem.

- Umiejętność pracy w programie graficznym.

- Znajomość zasad SEO



Zakres obowiązków

- Tworzenie tekstów do sklepu internetowego ze zdrową żywnością (opisy produktów, kategorii)

- Pisanie artykułów na firmowego bloga (tematyka: zdrowe przekąski, zdrowe odżywianie, zdrowy tryb życia),

- Wsparcie w działaniach marketingowych i promocyjnych,

- Tworzenie prostych grafik



Oferujemy:



1-2 miesięczne praktyki (bezpłatne)

Elastyczny tryb pracy – praca całkowicie zdalna – pracujesz gdzie chcesz i kiedy chcesz :)

Pracę z młodym zespołem przy rozwojowym projekcie w luźnej atmosferze ;)

Możliwość realizowania własnych pomysłów.

Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.



Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na adres email: praca@fitomento.com CV wraz z próbką tekstu min 3500 znaków na wybrany temat z listy poniżej (z wykorzystaniem prosuktów dostępnych w naszym sklepie > https://www.zdroweprzekaskidopracy.pl/:

Zdrowe Batony RAW

Słone przekąski w wersji FIT do kupienia w sklepie

X zdrowych przekąsek do szkoły/pracy

Owocowe przekąski ze sklepu