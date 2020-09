ogłoszenie ważne do 8.09.2020

Dziennikarz/Reporter - praktykant

Realnews.pl

Jeżeli nie stresujesz się przed kamerą, jesteś osobą bardzo komunikatywną, błyskotliwą i kreatywną i wśród znanych osób z branży show-biznesu czy sportu czujesz się jak ryba w wodzie, to praca jest właśnie dla Ciebie. Jeśli chcesz pracować jako dziennikarz internetowy, czy w przyszłości dziennikarz telewizyjny i interesujesz się show-biznesem to zapraszamy do współpracy.