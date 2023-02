Staż/Praktyka dla Studentów Dziennikarstwa i Komunikacji

ogłoszenie ważne do 19.03.2023

A&B Produkcja sp. z o.o.

ZAPRASZAMY DO ODBYCIA PRAKTYK STUDENCKICH W PRZY NOWO POWSTAŁEJ MARCE ODZIEŻOWEJ B.A.D

Jeśli jesteś studentem i szukasz interesujących praktyk w systemie zdalnym lub hybrydowym ?

Interesujesz się dziennikarstwem i poszukujesz miejsca, gdzie będziesz mógł realizować się jako dziennikarz?

Dobrze czujesz się w komunikacji werbalnej, a wywiady i podcasty to jest to w czym pragniesz się rozwijać ?

Masz lekkie pióro i pierwsze doświadczenia w pisaniu bloga lub artykułów do prasy ?

Jesteś osobą ambitną, chcącą się rozwijać i lubiącą się uczyć ?

Interesujesz się modą streetwearową i komunikacją w SM ?

odbycie bezpłatnych praktyk studenckich oraz praktyk dziennikarskich,

zapewniamy, że praktyki przy naszej nowo powstałej marce odzieżowej B.A.D są pełnowartościową metodą zdobywania doświadczenia,

prowadzimy dokumentację praktyki każdego studenta,

podpisujemy stosowne umowy, opracowujemy opinie i dopełniamy wszelkich wymaganych formalności

z nami skutecznie ukończysz praktykę studencką.

występowania przed kamerą, przeprowadzania wywiadów, webinarów

weźmiesz udział w ambitnym projekcie

będziesz uczył się poprzez aktywne zdobywanie doświadczenia

przewidujemy Bonusy dla najlepszych praktykantów

możliwość pracy w systemie hybrydowym

możliwość nawiązania dłuższej współpracy.

Jeśli na powyższe pytania odpowiedziałaś/łeś twierdząco - zapraszamy do przesyłania do nas swojego CV, a z pewnością się z Tobą skontaktujemy.Praktyki dziennikarskie pozwalają na poznawanie dziennikarskiego rzemiosła oraz sprawdzanie się w typowo dziennikarskich wyzwaniach, takich jak przeprowadzanie wywiadów, czy relacji oraz redagowanie różnego rodzaju tekstów.W ramach praktyk będziesz miał/miała okazję:Co musisz zrobić?- zgłoś się do Nas -> wyślij swoje CV na adres hr@grupastep.pl- podpiszemy Umowę z Twoją Uczelnią,- otrzymasz potwierdzenie odbycia praktyk.Zapraszamy do odbycia praktyk :)